Идея со строительством метро или линий скоростного трамвая оказались мыльным пузырем

И пузырь этот лопнул

Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов, в Липецке не будет строится метро. Ни легкое, ни тяжелое, ни в виде скоростного трамвая.



- Это был мыльный пузырь?- спросили у Дмитрия Аверова журналисты.



Вице-губернатор утвердительно покивал головой и сообщил, что проект заведомо не осуществимый по финансовым соображениям.

