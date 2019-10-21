Общество

7 минут назад

Идея со строительством метро или линий скоростного трамвая оказались мыльным пузырем

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И пузырь этот лопнул

Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов, в Липецке не будет строится метро. Ни легкое, ни тяжелое, ни в виде скоростного трамвая.

- Это был мыльный пузырь?- спросили у Дмитрия Аверова журналисты.

Вице-губернатор утвердительно покивал головой и сообщил, что проект заведомо не осуществимый по финансовым соображениям. 
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Комментарии (1)

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???

32 секунды назад
Как так? А что он будет делать? Ничего?
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