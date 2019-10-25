23 минуты назад
Расширение улицы Баумана уперлось в заборы
Планы по расширению улицы Баумана наткнулись на сопротивление части ее жителей. К протесту против здравого смысла присоединилась ЛДПР.
Это стало очевидным на публичных слушаниях по проекту ее межевания, состоявшихся 4 октября в городском департаменте градостроительства и архитектуры. Все, казалось бы, просто: землеустроители объединят существующие разрозненные муниципальные земельные участки от улицы Пожарского до Орловского шоссе в один кадастровый участок без затрагивания территорий под частными домовладениями. Затем проектировщики разработают рабочий проект. Который станет техзаданием для подрядной организации, которой в следующем году доверят реконструкцию улицы Баумана, на которой наконец-то появится тротуар в плитке, съезды к каждому дому, новые остановочные павильоны... Но не тут-то было!
Владельцы частных домов атаковали чиновников вопросами. Их интересовало буквально все, что связано с расширением дороги. Не затронет ли реконструкция общий для всех газопровод? А как быть с водопроводом, тянущимся по обе стороны улицы? Зачем? Почему? Подоплека протеста объясняется тем, что «бауманцы» отстаивали «прихватизированные» кусочки муниципальной земли, заботливо прибранные под заборы, сараи, гаражи. А после в департамент пришло коллективное письмо с 203 подписями. Из него следовало, что жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, а старые дома разрушатся от вибрации.
- Генпланом Липецка расширение улицы Баумана было предусмотрено еще в 2016 году. Проект межевания, который вызвал бурную дискуссию на общественных слушаниях, а затем породил и коллективное письмо, совершенно не затрагивает ни газопроводные сети, ни водопровод - их переноса не требуется. Важно и то, что расширение дороги не затронет границы земельных участков, находящихся в частной собственности. Но хочу отметить, что часть таких земельных участков используется не по целевому назначению: на них стоят автомойки и шиномонтажи, - прокомментировал ситуацию председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев.
GOROD48 решил на месте проверить, как «бауманцы» относятся к предстоящей реконструкции дороги по улице, на которой они живут.
- Тут газопровод проходит высокого давления. И иногда дом вибрирует от проезжающих машин. Станет дорога шире, ее вообще станет не перейти! Можно, думаю, еще какую-нибудь альтернативу найти, - говорит, оторвавшись от работы по замене колеса житель одного из домов на Баумана.
Частный предприниматель, у открытых дверей «шиномонтажки» которого собрались сразу несколько легковых автомобилей, жалуется на то, что к его дому тогда невозможно будет подъехать многочисленным клиентам.
А вот соседка мастера на все руки, выгуливающая питбуля, оказалась сторонницей расширения улицы Баумана:
- Мы все время мучаемся из-за пробок. Люди едут из города вечером. Они попадают в пробки, соответственно, и мы не можем домой попасть. Бывает, стоим по 40- минут, чтобы проехать одну остановку. И эту пробку никак не объехать. И, получается, оттуда люди мучаются, чтобы в Липецк приехать, - взмахивает рукой женщина, показывая на выезд из города, - и оттуда, чтобы домой вернуться, - взмах рукой в другую сторону.
- Я - за расширение улицы. Меньше аварий будет, меньше в пробках надо будет стоять. Думаю, остановки новые нам сделают, - говорит вышедшая из автобуса женщина средних лет с сумками в руках.
- Когда дорога станет шире, будет хорошо, - говорит пожилой мужчина, ожидающий автобус в железной конуре на остановке «41-я школа». - Транспорт будет быстрее ездить, а не сбиваться перед светофорами в длинные очереди. Давно надо было эту улицу расширить. Не знаю, чего так долго запрягали!
- Тут - самый отвратительный въезд в город, в который по утрам въезжают и по вечерам выезжают транспортные потоки по трем направлениям: Липецк-Чаплыгин, Липецк-Грязи, Липецк-Доброе. Летом этот поток увеличивается в разы. Увеличение количества светофоров не улучшает ситуацию, пробки стали еще больше и еще длиннее. Особое внимание необходимо проявлять у пешеходного перехода к школе №41: заезд узкий, парковки нет. Темнота по вечерам и слабая освещенность дороги (с одной стороны). Отсутствие безопасности для прохожих, которые идут по обочине дороги и которых не видно, - говорит автоледи Надежда.
Главный эколог администрации Липецка Татьяна Протасова утверждает, что низкая скорость движения транспорта по улице Баумана и стояние его в пробках приводит к максимальным выбросам в воздух продуктов выхлопных газов, что, понятно, загрязняет окружающую среду и не добавляет здоровья тем же «бауманцам».
Данные департамента транспорта мэрии убийственны. За минуту простоя обычный автомобиль с объемом двигателя от 1,3 до 1,8 литра выбрасывает в атмосферу 3,043 грамма вредных веществ («коктейль» состоит из оксида углерода, свинца, сажи, оксида азота, бензапирена и еще около 200 разных углеводородов типа метана, бензола, ацетилена). Задачка для ученика начальной школы: сколько выхлопных газов выбросит всего один автомобиль за полчаса стояния в пробке? А сколько вредных веществ выбросит вереница из сотни машин, грузовиков, автобусов за это же время?
Расширение улицы Баумана поддерживают и в ГИБДД.
«Решение о реконструкции улицы принято в связи с тем, что дорога работает в режиме перегрузки. Данный участок не справляется с загрузкой транспорта из-за этого снижается пропускная способность дороги и увеличивается количество заторовых ситуаций», - сообщили в госавтоинспекции.
Между тем, к жителям улицы, которые выступают против реконструкции, вдруг присоединилось липецкое региональное отделение ЛДПР. Зачем?
- К нам обратились за поддержкой жители этой улицы. Их интересует вопрос справедливой компенсации за земельные участки, которые они могут потерять. На публичных слушаниях люди высказались против планов администрации, но услышаны не были. А у них прямо под домами, под окнами будет проходить дорога. Мы не спорим, что дорогу по Баумана надо расширять. Но мы за то, чтобы людям предложили рыночную, а не кадастровую, выкупную цену за те земельные участки, которые у них изымут. Им могут обещать одно, как это было в случае строительства высотки в переулке Яблочкина, а получат они другое. Считаем, что мэрии нужно найти разумный консенсус с жителями улицы Баумана. Если же нет, то мы можем поддержать протест людей и другими мерами, если потребуется, - пикетами и палаточным лагерем, - сказал руководитель регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.
Странно. Если в мэрии божатся, что расширение дороги не будут затрагивать границ частных земельных участков, то интересы каких домовладельцев взялась защищать ЛДПР?
Шаткость позиции липецких «соколов Жириновского» уже отметили и в соцсетях, и в популярных телеграмм-каналах, которые до этого не были замечены в лояльности властям.
Вот фрагмент одного из таких сообщений: «По хорошему, придется перепроверять соответствие фактической квадратуры занимаемой частниками земли тому, что указано в документах, и здесь действительно могут быть сюрпризы. При верховенстве закона эта проблема решается просто - прав тот, на чьей стороне закон... А теперь представьте, что «бауманцы» так или иначе прихватили по кусочку муниципальной земли, когда ставили заборы. По идее их придется сносить, восстанавливая границы земельных участков. Как вы думаете, станут они с этим мириться? Мы вот сильно сомневаемся. Они выйдут протестовать, даже если неправы. ЛДПР, вы будете раздувать протест, если в его фундамент будет заложен, мягко говоря, неправедный подход или таки выберете другой формат? Протест ради протеста - это дешевый хайп, который в конечном итоге ведёт в тупик».
А вот другое мнение: «Вот не понимаем мы всех этих пафосных заявлений в стиле «мы будем защищать жителей Баумана до последней капли крови, дорогу строить не дадим». Да давайте оставим все, как есть. Пусть транспорт стоит в пробках, а те самые жители, которых все кинулись защищать, задыхаются от выхлопных газов...».
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