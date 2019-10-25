В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

26-летний анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Михаил Сальников благодаря региональной программе станет обладателем собственного жилья.



Сегодня 26-летний анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Михаил Сальников оказался в центре внимания СМИ. Молодой врач, перебравшийся в Липецк из Воронежа, стал первым обладателем единовременной выплаты по программе «Губернаторский миллион».- В Липецкую область ехал не за деньгами. Хотелось помогать людям, расти профессионально, - признается Михаил Сальников. - Но, когда оформил трудовой договор с перинатальным центром, выяснилось, что могу стать участником программы. Бумажной волокиты при оформлении заявки не было. Миллион рублей стал для меня своеобразным бонусом, деньги потрачу на квартиру.Сертификат «Губернаторского миллиона» Михаилу Сальникову вручал глава администрации региона Игорь Артамонов. «Реализуемая программа — инвестиции в здоровье жителей Липецкой области. Приятно, что в наш регион едут молодые специалисты», - заявил при этом Артамонов.- Как ваши коллеги отреагировали на новость, что в Липецкой области принят закон, позволяющий врачам дефицитных специальностей получать единовременную выплату? - поинтересовался у молодого медика губернатор.- С огромным интересом. Некоторые уже знакомятся с условиями программы и работы в регионе.Присутствовавший на встрече заместитель губернатора Александр Ильин заметил, что инициативой Липецкой области по привлечению врачей в регион заинтересовалось уже 20 медиков, трое из будут трудоустроены и них получат миллион рублей в ближайшее время. Бюджет программы на 2019 год — 25 млн рублей, в 2020-м — предусмотрено израсходовать 60 млн рублей.Отметим, что программа «Губернаторский миллион» направлена на снижение дефицита врачебных кадров. Она позволит врачам дефицитных для системы здравоохранения области специальностей не только получить единовременную выплату в миллион рублей, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а так же компенсацию по найму квартир. Михаилу Сальникову, к примеру, гарантирована аренда жилья за счет средств областного бюджета.В перинатальном центре готовы взять на работу пятерых врачей. Укомплектованность лечебного учреждения анестезиологами-реаниматологами составляет — 50%, акушерами-гинеколагами — 67-70%.Общая нехватка врачей в регионе составляет 270 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи.В области продолжает действовать программа «Земский доктор», созданная для привлечения врачей в села, поселки городского типа, а также города с численностью населения до 50 тысяч человек. Медики дефицитных специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в селах, - два миллиона рублей по двум программам.