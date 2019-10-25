Общество

32 минуты назад

В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

13 623
#здравоохранение
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В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

26-летний анестезиолог-реаниматолог перинатального центра  Михаил Сальников благодаря региональной программе станет обладателем собственного жилья. 

Сегодня 26-летний  анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Михаил Сальников оказался в центре внимания СМИ. Молодой врач, перебравшийся в Липецк из Воронежа, стал первым обладателем единовременной выплаты по программе «Губернаторский миллион».  

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- В Липецкую область ехал не за деньгами. Хотелось помогать людям, расти профессионально, - признается Михаил Сальников. - Но, когда оформил трудовой договор с перинатальным центром, выяснилось, что могу стать участником программы. Бумажной волокиты при оформлении заявки не было. Миллион рублей стал для меня своеобразным бонусом, деньги потрачу на квартиру. 

Сертификат «Губернаторского миллиона» Михаилу Сальникову вручал глава администрации региона Игорь Артамонов. «Реализуемая программа — инвестиции в здоровье жителей Липецкой области. Приятно, что в наш регион едут молодые специалисты», - заявил при этом Артамонов.  

- Как ваши коллеги отреагировали на новость, что в Липецкой области принят закон, позволяющий врачам дефицитных специальностей получать единовременную выплату? - поинтересовался у молодого медика губернатор. 

- С огромным интересом. Некоторые уже знакомятся с условиями программы и работы в регионе. 

Присутствовавший на встрече заместитель губернатора Александр Ильин заметил,  что инициативой Липецкой области по привлечению врачей в регион  заинтересовалось уже 20 медиков, трое из будут трудоустроены и них получат миллион рублей в ближайшее время. Бюджет программы на 2019 год — 25 млн рублей, в 2020-м — предусмотрено израсходовать 60 млн рублей.  

Отметим, что программа «Губернаторский миллион» направлена на снижение дефицита врачебных кадров. Она позволит врачам дефицитных для системы здравоохранения области специальностей не только получить единовременную выплату в миллион рублей, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а так же компенсацию по найму квартир. Михаилу Сальникову, к примеру, гарантирована аренда жилья за счет средств областного бюджета.  

В перинатальном центре готовы взять на работу пятерых врачей. Укомплектованность  лечебного учреждения анестезиологами-реаниматологами составляет — 50%, акушерами-гинеколагами — 67-70%.  

Общая нехватка врачей в регионе составляет 270 человек. Остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи.  

В области продолжает действовать программа «Земский доктор», созданная для привлечения врачей в села, поселки городского типа, а также города с численностью населения до 50 тысяч человек. Медики дефицитных специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в селах, - два миллиона рублей по двум программам. 
13 623
#здравоохранение
1

Комментарии (13)

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Правда

1 минуту назад
А в Сселках врач получила мильон и отработав пять лет уп.. .ла на родину.И вот теперь офис врача о.практики несколько лет пустует.А квартира трехконатная.Так что имейте ввиду мы хотим молодую врачиху.
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По заслугам

6 минут назад
Вы ещё фильм * снимите лимонов за 100, про то, как врачу в Липе выделили 1 млн.руб. А вот кто довел здравоохранение в области до такого развала и безобразия, почему-то осталось за кадром. Но эти «спецы» должны быть не только названы поименно, но и осуждены.
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911

6 минут назад
Ещё никого не вылечил - и миллион. Люди десятилетиями работают - и 15 тысяч зарплата. Горите в аду, руководители гавнолипецкой области, выжившие отсюда всех нормальных врачей и оставившие только тупых взяточников
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Александр Баранов

6 минут назад
Ну хоть на 1 миллион, Артамонов раскошелился.
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Реостат

7 минут назад
А что за жильё можно купить за лям? На ЛТЗ?
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ттт

8 минут назад
через полгодика все бумажки под микроскопом пересмотрят и найдут запятую не в том месте. Сразу решение - ЛИМОН получен незаконно то есть УКРАДЕН !!! и понеслась телега по кочкам. Фермеры что то там получавшие из бюджета не дадут соврать
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канЭшно верим

14 минут назад
ну как бэ понятно, что абы кому не дадут, в 26 лет какой у него опыт? показуха...
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вот

15 минут назад
раньше люди ехали помогать людям по призванию,теберь за деньгами,как это низко.а как же хипократ
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ттт

15 минут назад
???, миллион заставил.
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вон

17 минут назад
хазарин лысый
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