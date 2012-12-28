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В Липецке на сцене «Казаков России» звучали аплодисменты в честь героев в белых халатах

В преддверии профессионального праздника медиков региона собрали в концертном зале для вручения заслуженных наград.

Концертный зал Театра танца «Казаки России» в пятницу 19 июня стал местом, где чествовали липецких медиков. Праздничная программа, посвященная Дню медицинского работника, вместила в себя и официальную церемонию, и яркую концертную часть, и живое общение с представителями власти. Губернатор Игорь Артамонов, его заместитель Ольга Белоглазова и министр здравоохранения региона Людмила Самошина пришли лично поздравить медиков, подчеркнув, что в руках людей в белых халатах сосредоточено самое ценное – жизнь и будущее липчан.

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Центральным событием вечера стало награждение лучших представителей профессии. Высшего признания – почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» – удостоен один из опытнейших специалистов региона, главврач БСМП-1 Дмитрий Павлюкевич.

— Я глубоко признателен за высокую государственную награду – звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Но эта честь является признанием не только моих профессиональных достижений, но и труда всего коллектива липчан, работающих в сфере здравоохранения. Особую благодарность выражаю нашему уважаемому губернатору Игорю Георгиевичу Артамонову и Правительству Липецкой области за поддержку и внимание к развитию системы здравоохранения региона. Благодаря финансовой поддержке и модернизации медицинского оборудования, мы имеем возможность оказывать качественную медицинскую помощь жителям Липецкой области, — поделился с GOROD48 Дмитрий Павлюкевич.

Он отметил, что за последние несколько лет здравоохранение региона получило столько, сколько не получало в прежние годы практически никогда.

— Поэтому возможность работать на современном оборудовании, диагностическом, операционном, дают такие высокие результаты, что отражается на здоровье липчан. Кроме того, возможность медиков расти в профессиональном плане, повышать квалификацию, дает результаты, которые мы видим — спасенные жизни и повышение ее качества.

Еще пятеро сотрудников получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» от Министерства здравоохранения РФ. Пятнадцать медиков удостоены почетных грамот губернатора и областного Совета депутатов – их вручили тем, чей личный вклад в развитие отрасли огромен.

В 2026 году регион учредил целый ряд областных премий для поощрения талантливых кадров. Денежные выплаты и дипломы к своему профессиональному празднику получили лауреаты в номинациях: премия имени Н.А. Семашко, «Лучший практикующий врач», «Лучший молодой врач», «За достижения в профилактической работе», а также лучшая медицинская сестра. В каждой из номинаций, кроме первой, предусмотрено по три премии.

– Каждый год мы отмечаем прогресс в развитии регионального здравоохранения. Медицинское сообщество становится более сплоченным, укрепляется материально-техническая база учреждений, и, как следствие, мы видим конкретные результаты.

На сегодняшний день Липецкая область входит в двадцатку лучших субъектов Российской Федерации по уровню организации медицинской помощи. Особо значимым достижением я считаю динамику по показателям уменьшения смертности — регион впервые вошел в пятерку лидеров, заняв четвертое место. Это действительно высокий результат, которым мы можем гордиться. Оснащенность наших больниц и поликлиник растет год от года. Инвестиции, направленные как из регионального, так и из федерального бюджета, уже приносят ощутимую пользу. Сегодня учреждения выглядят совершенно иначе, чем несколько лет назад: мы видим обновленные корпуса, современное оборудование. Конечно, впереди еще большой объем работы, но уже сейчас есть точки роста и поводы для гордости. Отрадно, что в отрасль приходят молодые специалисты, полностью укомплектован штат педиатров. Меняется вся экосистема медицинского сервиса — от работы регистратуры до отношения персонала к пациентам, и эти изменения заметны каждому. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, врачей, медсестер, санитарок и всех, кто носит белый халат, за ваш самоотверженный труд по спасению жизней и высокое качество обслуживания. С праздником вас! — сказал, обращаясь со сцены к медработникам Игорь Артамонов.

Чествовали на сцене концертного зала и почти полсотни медиков из «Команды будущего», прошедших специальное обучение в рамках проекта «Кадры. Медицина» региональной образовательной программы «Академия кадрового резерва» Липецкой области.

— Мы запустили этот проект, потому что видим запрос на перемены. В нем участвуют те, кто уже сегодня принимает решения в больницах и поликлиниках — заведующие, заместители главврачей, опытные врачи. Это люди, прошедшие жёсткий отбор, и они искренне хотят не просто расти профессионально, а предлагать конкретные решения для наших пациентов.

За время обучения мы увидели серьёзную динамику. Ребята сильно изменились: изменилось их мышление, подходы к работе. И главное — те проекты, которые они представили, оказались очень высокого уровня. Это не формальные отчёты, а реальные инструменты для оптимизации процессов, внедрения цифровых решений и повышения доступности помощи. Они нам действительно нужны. Программа оказалась настолько удачной, что мы уже думаем о втором наборе для медицины. Более того, этот опыт хотим тиражировать и на другие сферы — образование, культуру, экономику. Уверен, такой же кадровый подход даст результат везде.

В День медицинского работника хочу поблагодарить вас за труд, за смелость брать на себя ответственность и учиться новому. Мы в вас верим, — сказал обращаясь к «Команде будущего» Игорь Артамонов.

— Этот проект создан, чтобы выявлять лучших специалистов для управления здравоохранением. Обучение дало нам навыки стратегического планирования, командной работы и умение смотреть на перспективу. Но главное — мы научились внедрять это в повседневную практику. Наш командный проект стал финалистом программы, и все наработки будут применены в работе. Для пациентов это означает, что помощь станет более человечной и пациентоориентированной. Мы прошли курсы по эмпатии и коммуникациям и теперь ещё лучше понимаем: в центре внимания всегда должен быть человек. Будем стараться, чтобы визит к стоматологу был комфортнее, а очередей — меньше. Наша цель — чтобы пациент чувствовал заботу на каждом этапе, — поделился с GOROD48 выпускник программы, врач-стоматолог Грязинской ЦРБ Алексей Ермаков.

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— Особенно ценно, что программа позволила нам познакомиться с коллегами из разных районов области, наладить профессиональные контакты. Мы получили не только управленческие навыки, но и современные компетенции — например, работу с искусственным интеллектом. Он помогает анализировать редкие клинические случаи, подсказывает направления для размышлений, хотя, разумеется, окончательное решение всегда остаётся за врачом. Все эти инструменты мы обязательно будем использовать в своей практике, чтобы повышать качество медицинской помощи по всей Липецкой области, — сказал главный внештатный невролог Липецкой области Александр Щеголев.

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Сегодня в системе здравоохранения Липецкой области трудятся 3678 врачей и 10317 специалистов среднего звена. Чтобы привлекать и удерживать таких профессионалов, регион внедряет мощные меры финансовой поддержки. Только за первое полугодие 2026 года переехавшие в регион специалисты и перешедшие из частных клиник врачи получили солидные выплаты: по 1,5 миллиона рублей – восемь медиков, по 3 миллиона – трое молодых педиатров и один кандидат наук по дефицитной специальности. Два сельских врача воспользовались федеральной программой «Земский доктор», а еще восемь специалистов, нуждающихся в жилье, получили средства на покупку или строительство собственного жилья.

Параллельно с кадровым укреплением в регионе активно модернизируется инфраструктура. В рамках программы первичного звена в этом году уже заключены контракты на возведение шести фельдшерско-акушерских и трех фельдшерских пунктов из быстровозводимых конструкций. Капитальные ремонты стартовали сразу в шести медучреждениях, включая больницы в Данкове, Лебедяни, Ельце, Тербунах, а также поликлиники в Липецке и Липецком районе.

Особое внимание уделяется диагностике и мобильности. Автопарк служб пополнится 19 новыми автомобилями, а в больницы поступят два современных компьютерных томографа и флюорографический аппарат. Для Областного перинатального центра закуплена 131 единица высокотехнологичного оборудования, а в Липецкой и Данковской районных больницах создаются современные женские консультации. Всего по различным проектам заключены контракты на поставку более 200 медицинских изделий.

Губернатор, поздравляя медиков напомнил, что развитие здравоохранения остается безусловным приоритетом. За последние пять лет в регионе закуплено 3501 единица оборудования, 190 легковых автомобилей и 93 машины скорой помощи. Построено пять поликлиник, операционный блок онкодиспансера, хирургический корпус детской больницы, 45 ФАПов и восемь офисов врачей общей практики. Капитальный ремонт проведен в 24 больницах и поликлиниках, а села Добринка, Становое и Хлевное получили полностью реконструированные амбулаторные центры.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области,
GOROD48.ru
День медработника
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липчанка
15 минут назад
С праздником и низкий поклон работникам здравоохранения. Будьте здоровы и счастливы.
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Колян
32 минуты назад
Хорошая статья про развитие медицины. Посмеялся отдуши.
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Васёк
33 минуты назад
Ещё бы детям инвалидам лекарства выдавали и тогда точно было бы всё хорошо. А то только через суд приходитсясдобиваться.
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Подрядчик
сегодня, 16:48
Я его снял. Деньги отрабатываю честно.
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