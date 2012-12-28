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Происшествия
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сегодня, 15:08
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Для зарубившего бабушку топором внука требуют принудительное лечение
Об убийстве сообщили родственники мужчины, которые нашли тело погибшей и спящего внука в залитой кровью квартире.
Речь идёт о событиях 10 октября прошлого года в квартире на улице Бехтеева. По данным следствия, 25-летний липчанин зарубил родную бабушку, несколько раз ударив 79-летнюю женщину кухонным топором по шее и рукам.
Внук и бабушка жили вместе. Пожилая липчанка умерла от потери крови. Об убийстве сообщили родственники мужчины, которые нашли тело погибшей и спящего внука в залитой кровью квартире.
«Следователем регионального следственного управления проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия, проверка показаний на месте и иные процессуальные мероприятия, позволившие установить все обстоятельства произошедшего и закрепить доказательственную базу. Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант страдает психическим заболеванием и в момент совершения общественно опасного деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. В связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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