В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
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Происшествия
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сегодня, 09:59
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«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
А на проспекте 60 лет СССР 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали семь человек.
В Липецке около 22:00 на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Лада Веста» под управлением 31-летнего водителя и «Чанган» с 56-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 55-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.
Примерно в то же время на проспекте 60 лет СССР во дворе одного из домов 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Мальчика с травмами госпитализировали.
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