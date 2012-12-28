«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения

А на проспекте 60 лет СССР 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате.

18 июня в 01:30 в Лебедянском округе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» под управлением 19-летнего водителя и «Лада Приора» с 21-летним парнем за рулем. В результате ДТП две 18-летние пассажирки «двенадцатой» с травмами госпитализированы.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали семь человек.В Липецке около 22:00 на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Лада Веста» под управлением 31-летнего водителя и «Чанган» с 56-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 55-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.Примерно в то же время на проспекте 60 лет СССР во дворе одного из домов 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Мальчика с травмами госпитализировали.