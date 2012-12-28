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сегодня, 09:59
5

«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения

А на проспекте 60 лет СССР 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате.

18 июня в 01:30 в Лебедянском округе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» под управлением 19-летнего водителя и «Лада Приора» с 21-летним парнем за рулем. В результате ДТП две 18-летние пассажирки «двенадцатой» с травмами госпитализированы.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали семь человек.

В Липецке около 22:00 на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Лада Веста» под управлением 31-летнего водителя и «Чанган» с 56-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 55-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы.

Примерно в то же время на проспекте 60 лет СССР во дворе одного из домов 20-летний водитель «Чери» сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Мальчика с травмами госпитализировали.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Прохожий
сегодня, 11:39
Оплата электросамокатов с карты родителей. Каждый раз, когда приходит смс, родители должны бить тревогу.
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велосипедист
сегодня, 11:35
Прально, запретить самокаты! И автомобили во дворах!
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Ответ Пассажиру
сегодня, 11:15
Надо автомобили тоже запретить, большинство аварий с ними. А вообще запретительная политика это признак бескультурья и недальновидности. Надо просто повышать культуру вождения и ужесточать штрафы истинным виновникам. Например ребенок на самокате ни в чем не виноват, наказывать надо родителей, которые не научили жизни своего отпрыска.
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Однако
сегодня, 11:02
В 22:00 подростки должны находиться дома
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Пассажир
сегодня, 10:15
Ну когда вы запретите самокаты в городе???
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