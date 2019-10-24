Пассажирский транспорт по обновленному участку проспекта Победы поедет в ноябре

А в следующем году Центральный рынок с улицей 60 лет СССР свяжет велодорожка.

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Сегодня в администрации области обсудили сроки и качество реконструкции проспекта Победы в Липецке, которая ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой агломерации.



На проведение работ по реконструкции проспекта Победы заключен двухлетний контракт на 1,1 млрд рублей с московской компанией ТК «Руслан-1». Работы начались в мае и завершатся в следующем году (проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения в оба направления на всем протяжении с устройством выделенной полосы для общественного транспорта). В этом году дорожники приводили в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой развязки в районе автовокзала. В начале сентября здесь раньше запланированного срока было открыто движение для автомобилистов. Пассажирский транспорт планируется запустить в ноябре после обустройства остановочных павильонов. Также обсуждается возможность строительства велодорожек на этом участке. Завершение работ первого этапа предусмотрено контрактом 1 декабря 2019 года.



- Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы и безупречная репутация компании-подрядчика позволит провести все работы на проспекте Победы качественно и в срок, - -заявил на совещании губернатор Игорь Артамонов.



В целом за два года от площади Победы до памятника Танкистам демонтируют контактную сеть, заменят наружное освещение, отремонтируют тротуары, переустроят систему ливневой канализации, снесут нестационарные объекты торговли, заменят остановочные павильоны (некоторые из остановок будут перенесены), организуют парковочные и заездные карманы, обустроят зоны отдыха. В следующем году Центральный рынок с улицей 60 лет СССР свяжет велодорожка. В районе остановок «Памятник Танкистам», «Памятник чернобыльцам» и «Юных натуралистов» будут выполнены работы по благоустройству территории. Особое внимание будет уделено озеленению: территорию украсят краснолистные деревья и цветущие кустарники.