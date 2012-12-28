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Происшествия
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сегодня, 16:29
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38-летнего мужчину задержали за мат, а в итоге нашли у него наркотики
У усманца обнаружили 41,8 грамма марихуаны.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года мужчина был задержан полицейскими за нецензурную брань в общественном месте. Но в ходе личного досмотра в полиэтиленовом пакете, который был с собой у мужчины, помимо коробки вина полицейские обнаружили полимерный свёрток, в котором оказалось 41,8 грамма марихуаны.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Также учли состояние здоровья самого подсудимого и его матери и факт оказания ей помощи.
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