38-летнего мужчину задержали за мат, а в итоге нашли у него наркотики

У усманца обнаружили 41,8 грамма марихуаны.

Усманский районный суд вынес приговор 38-летнему мужчине по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»: ему назначили 320 часов обязательных работ и возложили обязанность пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2025 года мужчина был задержан полицейскими за нецензурную брань в общественном месте. Но в ходе личного досмотра в полиэтиленовом пакете, который был с собой у мужчины, помимо коробки вина полицейские обнаружили полимерный свёрток, в котором оказалось 41,8 грамма марихуаны.В суде мужчина признал вину и раскаялся. Также учли состояние здоровья самого подсудимого и его матери и факт оказания ей помощи.