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391
сегодня, 18:48
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В Сырском отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 20 июня без холодной воды временно останутся две улицы Сырского и одна – в центральной части Липецка. Ремонтные работы будут производиться по адресам: улица Пролетарская (Сырское), 16, улица Адамова, 1, предупредили в «РВК-Липецк».

Подачу холодной воды ограничат с 10:00 в частном секторе улиц Пролетарской и Калинина в Сырском и на улице Адамова.

Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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Комментарии (1)

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Сначала новые
А что с бензином на АЗС?
45 минут назад
Его то же отключили в Липецке??.... и тишина..,.
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