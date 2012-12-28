В Сырском отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 20 июня без холодной воды временно останутся две улицы Сырского и одна – в центральной части Липецка. Ремонтные работы будут производиться по адресам: улица Пролетарская (Сырское), 16, улица Адамова, 1, предупредили в «РВК-Липецк».Подачу холодной воды ограничат с 10:00 в частном секторе улиц Пролетарской и Калинина в Сырском и на улице Адамова.Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.