«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Общество
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сегодня, 18:48
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В Сырском отключат холодную воду
Подачу холодной воды ограничат с 10:00 в частном секторе улиц Пролетарской и Калинина в Сырском и на улице Адамова.
Работы продлятся до их завершения. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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