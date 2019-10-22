Евгения Уваркина дарит «проклятое место» областной администрации

В мэрии отказываются от содержания «Октября».

В этот четверг депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета глава Липецка Евгения Уваркина предложит согласовать сделку по передаче в госсобственность здания Городского Дворца молодежи «Октябрь».В своем обосновании Евгения Уваркина сослалась на то, что здание «Октября» физически и морально устарело. Там все плохо. Текут потолки. Нужно менять пол. В аварийном состоянии - электрооборудование и проводка. Кресла - рухлядь. Туалеты не отвечают санитарным требованиям. Фасад - несовременен. Нуждается в замене сцена. А вот и спорное утверждение: «большая площадь остекления приводит к потере тепла», в результате в здании холодно в отопительный период.Вбив в поисковую строку «Яндекса» запрос «остекленные здания в Швеции», можно найти массу интересных инженерных решений в этой тоже северной, как и наша, стране, чтобы понять, что стекло как таковое не приводит к потере тепла. Вот два примера.Итак, вопрос не в стекле как материале, а в проектировщиках и строителях, построивших на излете советской власти, в 1990 году, тогда еще кинотеатр «Октябрь». Ну, и в чиновниках городской администрации, финансировали содержание объекта по остаточному принципу. В итоге здание кинотеатра быстро пришло в упадок и стало никому не нужным «проклятым местом».В последний раз конфетку из «Октября» попытались сделать в 2011 году. Тогда мэрия объявила конкурс на сдачу ККЗ в концессию сроком на 25 лет, указав в условиях, что на базе «Октября» должен быть организован многофункциональный культурно-развлекательный комплекс. Чиновники рассмотрели две заявки - от ООО «Ташир-Липецк» и зарегистрированного в Москве ООО «СтройТехИнвест». Москвичи обезали превратить золушку в принцессу за два года, предложив инвестировать в реконструкцию «Октября» 650 млн тех еще полновесных рублей, сумму для Липецка на то время фантастическую (для сравнения: самая дорогая суперсовременная школа имени Героя России Олега Пешкова в 29-м микрорайоне обошлось в 668 млн рублей). Но «Ташир» пообещал вложить в проект абсолютно чудовищную сумму - 6,7 миллиарда!!! Тогда, кстати, бюджет Липецка составлял 8,2 млрд рублей. При этом в распоряжении администрации Липецка оставался лишь улучшенный кинозал, а у «Ташира-Липецк» - 23,2 тыс кв.м. всего остального, в т.ч. и гостиница на 43 номера.История сделки между мэрией и победителем конкурса, которым стал «Ташир-Липецк», покрыта мраком. Доподлинно известно лишь, что 7 мая 2011 года «Октябрь» передали «Таширу» из муниципальной собственности. При этом «Ташир» освобождался от концессионной платы на 10 лет. Не известно, что стало бы, в конце концов, с «Октябрем», но Росреестр по Липецкой области не дал добро на госрегистрацию перехода по сделке права собственности «Ташира» на ККЗ.Потом глава Липецка Михаил Гулевский решил пустить «Октябрь» с молотка. Против такого решения выступила Счетная палата Липецка и прокуратура Липецкой области. Затем мэрия включила «Октябрь» в план приватизации, чтобы не платить за его ремонт 120 млн рублей по ценам 2012 года (здание предлагалось выставить на торги за 16,6 миллиона). Но даже тогда, по данным городского департамента экономики, доходы от работы «Октября» превышали расходы.По мнению аудиторов Счетной палаты Липецка, ГДМ «Октябрь» остался проблемным убыточным учреждением. При последнем, 2017 года, обходе «Октября» ревизоры констатировали: «течет кровля, имеются места обвала облицовочной плитки с фасада здания, имело мест о возгорания проводки в подвале. В зрительных залах, фойе, гардеробной и других помещениях на потолке и стенах имеются следы протекания кровли, а также имеется образование плесени на входе из большого зала и потолке малого зала».На сегодня износ «Октября» превышает 60%. Его балансовая стоимость - 22 395 555 рублей 40 копеек. Площадь земельного участка - 8986 кв.м. В ценах 2013 года реконструкция здания составляла 660 млн рублей. В прошлом году у мэрии имелись аж шесть вариантов реконструкции Городского Дворца молодежи с ценойот минимальных 300 миллионов до максимальных полутора миллиардов рублей.Осенью прошлого года председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько сообщил депутатам горсовета, что «Октябрь» можно было бы сделать муниципальным драмтеатром. Стоимость проекта - 500 млн рублей. Депутаты поддержали чиновника аплодисментами, но денег не дали.А в январе этого года на «проклятом месте» побывал тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов. Глава Липецка Сергей Иванов и архитекторы показали главе региона сразу несколько эскизов того, каким мог бы стать ГДМ при надлежащем финансировании, один из которых губернатор похвалил.- У нас задача, чтобы Городской Дворец молодежи работал, - сказал тогда врио губернатора.Глава Липецка Сергей Иванов попытался выжать у Игоря Артамонова обещание профинансировать один из архитектурных проектов на условиях «пятьдесят на пятьдесят». Он предполагал перестройку типового здания по примеру его брата-близнеца, бывшего кинотеатра «Гавана» в Москве , который Александр Масляков превратил в Дом КВН. Но и этот проект канул в Лету.Теперь же глава Липецка решила вообще расстаться с «Октябрем». И, возможно, правильно. Горожанам ведь какая разница, в чьей собственности пребывает тот или иной объект культуры, лишь бы он работал. И если депутаты горсовета согласуют предполагаемую сделку, у администрации области может получиться договориться с федеральным центром о софинансировании превращения гадкого утенка в какого-нибудь лебедя (Липецку, по мнению Евгении Уваркиной, необходим концертный зал вместимостью в тысячу зрителей «для проведения современных развлекательных мероприятий»).