«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
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Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Происшествия
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сегодня, 14:40
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Подруга подкинула проблем: 42-летняя сотрудница МФЦ обвиняется в незаконной передаче персональных данных
Дело направлено в суд.
«Ранее не судимая женщина обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем её копирование, совершенном с использованием служебного положения. По данным следствия, имея доступ к государственным информационным системам, она под своей учетной записью вошла в программный комплекс приема и выдачи документов и сформировала фиктивный запрос от имени лица, фактически не обращавшегося. Поступившую официальную выписку, содержащую персональные данные правообладателя, распечатала на служебном принтере и передала знакомой, просьбу которой она выполняла. Охраняемая законом компьютерная информация была неправомерно скопирована и выведена из защищенного контура информационной системы», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Факт вскрылся случайно — в феврале в полицию обратился липчанин, который получил на электронную почту сообщение с просьбой оценить оказанные ему услуги, а он никуда не обращался и решил, что его аккаунтом завладели мошенники.
Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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