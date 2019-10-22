Липецк оказался в числе привлекательных для мигрантов городов

Каждый сотый иностранец готов обосноваться у нас.

Эксперты финансового университета при правительстве России провели исследование привлекательности городов страны для трудовых мигрантов. Большая часть из них стремится осесть в Москве, но в топ привлекательных для гастарбайтеров городов попал и Липецк.



Как считают эксперты, на ближайший год основными поставщиками трудовых мигрантов для России останутся Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Самые привлекательные для них города — Москва (44%), Санкт-Петербург (5%), Ростов-на-Дону (3%) и Краснодар (3%). Эксперты считают, что именно так в 2019 году распределится потенциальный поток мигрантов в России.



В список привлекательных для мигрантов городов России попал и Липецк. В наш города, также как в Воронеж и Белгород, стремится примерно каждый сотый приезжий — то есть 1% общего потока.



Приоритетные направления миграционных потоков не одинаковы по странам происхождения мигрантов. Выходцы из Белоруссии в основном стремятся в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Иваново. Для жителей Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Таджикистана наиболее привлекательные направления трудовой миграции – это Москва и Санкт-Петербург. С другой стороны, для мигрантов из Абхазии основная цель – это Сочи, а уже за ним следуют Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону.