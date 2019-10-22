Общество

20 минут назад

Липецк оказался в числе привлекательных для мигрантов городов

4 186
#мигранты
Липецк оказался в числе привлекательных для мигрантов городов

Каждый сотый иностранец готов обосноваться у нас.

Эксперты финансового университета при правительстве России провели исследование привлекательности городов страны для трудовых мигрантов. Большая часть из них стремится осесть в Москве, но в топ привлекательных для гастарбайтеров городов попал и Липецк.

Как считают эксперты, на ближайший год основными поставщиками трудовых мигрантов для России останутся Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Самые привлекательные для них города — Москва (44%), Санкт-Петербург (5%), Ростов-на-Дону (3%) и Краснодар (3%). Эксперты считают, что именно так в 2019 году распределится потенциальный поток мигрантов в России.

В список привлекательных для мигрантов городов России попал и Липецк. В наш города, также как в Воронеж и Белгород, стремится примерно каждый сотый приезжий — то есть 1% общего потока.

Приоритетные направления миграционных потоков не одинаковы по странам происхождения мигрантов. Выходцы из Белоруссии в основном стремятся в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Иваново. Для жителей Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Таджикистана наиболее привлекательные направления трудовой миграции – это Москва и Санкт-Петербург. С другой стороны, для мигрантов из Абхазии основная цель – это Сочи, а уже за ним следуют Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону.
4 186
#мигранты

Комментарии (4)

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равшан

3 минуты назад
в липецке ма женщин с большой попа в лосинах много любить есть
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Хохлы

7 минут назад
Да тут просто сказка
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Да уж

8 минут назад
Я живу с мигрантом,он хороший человек.но иногда бывает грубоват со мной,может и побить,но это у их в крови!
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муля

11 минут назад
Это иносранцы , а не иностранцы. В посёлке Лев Толстой вообще одни черно...ые рулят, всю администрацию на пальце вертят.
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