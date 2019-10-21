8 минут назад
В Липецке побит температурный рекорд 75-летней давности
Прежний рекорд сегодняшнего дня, 21 октября, был зафиксирован в Липецке в 1944 году – тогда столбики термометров поднялись до +17,8 градусов.
По мнению специалистов Центра, установившаяся погода связана с тем, что в октябре активные циклоны, которые продвигаются с запада на восток по северу Европейской территории России, преграждают путь вторжению холодного арктического воздуха и вместе с тем способствуют вторжению теплого воздуха с юга.
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