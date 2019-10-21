В Липецке побит температурный рекорд 75-летней давности

Прежний рекорд сегодняшнего дня, 21 октября, был зафиксирован в Липецке в 1944 году – тогда столбики термометров поднялись до +17,8 градусов.

Сегодня этот максимум был превзойден на 2 градуса: как сообщили Gorod48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в областном центре прогрелся до 19,8 градусов. Это самая высокая температура за 110 лет метеорологических наблюдений. Температурный рекорд отмечался в Липецке и вчера – 20 октября воздух в городе прогрелся до 18,9 градусов тепла (предыдущий самый теплый день был зафиксирован в 1957 году – 18,6 градусов).



По мнению специалистов Центра, установившаяся погода связана с тем, что в октябре активные циклоны, которые продвигаются с запада на восток по северу Европейской территории России, преграждают путь вторжению холодного арктического воздуха и вместе с тем способствуют вторжению теплого воздуха с юга.



