Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали за взятки на 300 000 рублей

Приговором Октябрьского районного суда Липецка бывший директор Нижнего парка признан виновным в получении взятки.



Как установлено материалами уголовного дела, бывший директор парка получил через посредника от индивидуального предпринимателя 15 000 рублей за возможность поставить для нужд парка деревянную горку, а также заключить договор поставки товара по индивидуальному заказу.



В январе 2019 года директор получил взятку в 50 000 рублей от руководителя одной из организаций за предоставление возможности разместить на территории парка каток и изменение срока договора о совместной деятельности по организации и работе открытого ледового катка.



В апреле взамен за ремонт своего автомобиля на сумму 50 000 рублей директор предоставил предпринимателю право разместить на территории парка торговый объект и заключить договор возмездного оказания услуг.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к штрафу в доход государства в размере 300 000 рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.

