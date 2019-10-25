Происшествия

21 минуту назад

Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали за взятки на 300 000 рублей

1 227
#взятка
Бывшего директора Нижнего парка оштрафовали за взятки на 300 000 рублей

Приговором Октябрьского районного суда Липецка бывший директор Нижнего парка признан виновным в получении взятки.

Как установлено материалами уголовного дела, бывший директор парка получил через посредника от индивидуального предпринимателя 15 000 рублей за возможность поставить для нужд парка деревянную горку, а также заключить договор поставки товара по индивидуальному заказу.

В январе 2019 года директор получил взятку в 50 000 рублей от руководителя одной из организаций за предоставление возможности разместить на территории парка каток и изменение срока договора о совместной деятельности по организации и работе открытого ледового катка.

В апреле взамен за ремонт своего автомобиля на сумму 50 000 рублей директор предоставил предпринимателю право разместить на территории парка торговый объект и заключить договор возмездного оказания услуг.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к штрафу в доход государства в размере 300 000 рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.
1 227
#взятка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

митяй

3 минуты назад
как у нас хорошо в стране бери взятки все равно не посадят.В СССР посадили бы и конфискацию имущества бы сделали
ответить

Еще в рубрике

Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки
#ожоги #дети
9
Двухлетнюю девочку обдало кипящим рассолом из лопнувшей стеклянной банки

сегодня, 10:58

Происшествия
На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное
#алкоголь
5
На Опытной станции в подпольном цехе разливали элитное спиртное

сегодня, 10:55

Происшествия
Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень
#ссора #поножовщина
14
Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень

сегодня, 09:32

Происшествия
Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток
#Авария #ДТП
2
Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток

сегодня, 09:18

Происшествия
Ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив
#ДТП #дети
3
Ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив

сегодня, 09:15

Происшествия
Из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев
#транспорт
3
Из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев

сегодня, 08:21

Происшествия