Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Общество
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Общество
Из-за ночного «Партизанского забега» будет ограничено движение рядом с Центральным пляжем
Общество
«Если будут говорить: «Мы не знаем, кто у нас мэр, но мы знаем, что у нас все хорошо, значит, я с задачей справился»
Общество
Палец девочки застрял в цепи качелей
Общество
Читать все
Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
Общество
В ходе операции «Нелегал» выявили почти 400 нарушений
Общество
«ВАЗ-2112» и «Лада Приора» перевернулись после столкновения
Происшествия
Мать участника СВО через суд добилась выплаты в 130 тысяч рублей на газификацию
Общество
Песок на пляже ЛТЗ не соответствует санитарным нормам
Общество
Кулер перестал подавать воду: покупатель отсудил его пятикратную стоимость
Общество
В Липецке автоинспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста без прав
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Происшествия
Режим красного уровня в Липецкой области снят
Общество
«Металлург» расстался с защитником, нашедшим в Липецке свою любовь
Спорт
Читать все
Общество
923
сегодня, 10:37
10

Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике

В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5.

Стали известны результаты ЕГЭ по математике, который проходил 8 июня.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, девять выпускников Липецкой области получили на экзамене высший балл, это семеро липчан и двое ельчан. В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5. 

Лучше всех ЕГЭ по математике сдали: 

Владислав Анискин, гимназия №64 Липецка
Надежда Домашнева, лицей №44 Липецка
Марк Дуров, гимназия №64 Липецка
Евгений Клименко, гимназия №12 Липецка
Владимир Марков, гимназия №64 Липецка
Елизавета Мешкова, лицей №5 Ельца
Артем Присекин, школа №29 Липецка
Мария Самсонова, лицей №5 Ельца
Михаил Соколов, школа №21 Липецка

ЕГЭ
школа
43
0
22
10
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
4 минуты назад
А из 52-й никого... А когда-то мы первыми в городе были... Еще когда "Интеграл" там был.
Ответить
Не
сегодня, 11:49
гимназия выпустила! А репетиторы ЗНАНИЯ дали! Вот им и хвала!
Ответить
Не согласна
сегодня, 11:49
В данный момент БРАВО выпускникам с максимальными баллами!!! Репетиторы за них экзамен не сдавали, они за свою работу получают деньги! Надеюсь, понимаете, что даже у грамотного репетитора единицы получают 100 баллов! Так что ребята молодцы!!!
Ответить
Марфа
16 минут назад
Ребята молодцы, да, и их родители. Но не педагоги в школах.
Ответить
Ха
сегодня, 11:49
Липецк да Елец, печалька.... А что с остальными городами и селами деградирование???
Ответить
Гость
сегодня, 11:33
Школу-35 опять забыли вписать.
Ответить
:D
сегодня, 11:15
Это вам не гуманитарные науки
Ответить
диди
сегодня, 11:02
ура.. любимая 64 школа.. они молодцы... школа Котельникова всегда славилась своими учениками
Ответить
Лучшая
сегодня, 12:05
Самая лучшая школа!
Ответить
?
сегодня, 10:59
Слава репетиторам!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить