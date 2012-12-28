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сегодня, 10:37
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Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике
В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, девять выпускников Липецкой области получили на экзамене высший балл, это семеро липчан и двое ельчан. В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5.
Лучше всех ЕГЭ по математике сдали:
Владислав Анискин, гимназия №64 Липецка
Надежда Домашнева, лицей №44 Липецка
Марк Дуров, гимназия №64 Липецка
Евгений Клименко, гимназия №12 Липецка
Владимир Марков, гимназия №64 Липецка
Елизавета Мешкова, лицей №5 Ельца
Артем Присекин, школа №29 Липецка
Мария Самсонова, лицей №5 Ельца
Михаил Соколов, школа №21 Липецка
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