Девять выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике

В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5.

Стали известны результаты ЕГЭ по математике, который проходил 8 июня.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, девять выпускников Липецкой области получили на экзамене высший балл, это семеро липчан и двое ельчан. В Липецке сразу трёх стобалльников по математике выпустила гимназия №64, в Ельце двух стобалльников подготовил лицей №5.Лучше всех ЕГЭ по математике сдали:Владислав Анискин, гимназия №64 ЛипецкаНадежда Домашнева, лицей №44 ЛипецкаМарк Дуров, гимназия №64 ЛипецкаЕвгений Клименко, гимназия №12 ЛипецкаВладимир Марков, гимназия №64 ЛипецкаЕлизавета Мешкова, лицей №5 ЕльцаАртем Присекин, школа №29 ЛипецкаМария Самсонова, лицей №5 ЕльцаМихаил Соколов, школа №21 Липецка