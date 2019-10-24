В Липецке ищут место для новых памятников

В городском Совете Липецка обсудили установку новых памятников и скульптур. Липецкие скульпторы и архитекторы представили несколько работ: памятник Ивану Бунину, скульптуру «Курортница», памятный знак указу Александра I и скульптуру Архангела с макетом утраченного храма.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов, памятник известному земляку, лауреату Нобелевской премии Ивану Бунину хотят установить в сквере, расположенном вдоль улицы Водопьянова. Сейчас там почти завершено благоустройство на средства «депутатского миллиона». Открытие памятника приурочат к 150-летнему юбилею писателя. В дальнейшем на аллее появится и уличная библиотека.





- Пока аллею благоустроили частично. Продолжение будет вдоль всей улицы Водопьянова. Это будет длинная прогулочная аллея для жителей. Логично, что здесь появится памятник, - отметила представитель департамента градостроительства и архитектуры Анна Ушкова.

Скульптуру «Курортница» работы Юрия Гришко хотят установить на территории Нижнего парка. Но возникли сложности с местом размещения. Первоначально планировалось установить скульптуру напротив входа на территорию санатория, между бюветом и ванным зданием.













- Никто не позволит это сделать у стены ванного здания, которое само является историческим памятником. Не понимаю, зачем на такой скульптуре делать акцент и одним памятником закрывать другой? Можно просто поставить на аллее, - предложил липецкий краевед Александр Клоков.

Похожая проблема возникла и с памятным знаком указу императора Александра I о создании первого российского городского курорта – Липецкие минеральные воды «Быть по сему». Предполагается разместить его напротив нового бювета. Но, члены совета сошлись во мнении, что в той части парка и так много монументальных сооружений. Кроме того, выяснилось, что памятный знак не выдерживает критики со стороны историков.









- Такого указа не было. Курорт работает с 1803 года. В 1805 году Александр I подписал Генплан города Липецка. Если говорить о связи с курортом, то была составлена смета на строительство капитальных зданий, в том числе ванного здания. Он написал на смете, он утвердил смету: «Быть по сему». Все строительство шло на деньги меценатов, - рассказал Александр Клоков.

Еще одну скульптуру – Архангела, держащего над головой макет утраченного храма – Покровской церкви, хотят установить на пересечении улиц Октябрьская и Фрунзе, у здания Липецкрегионгаза. В том месте раньше располагалась алтарная часть церкви. По православным канонам там можно ставить часовню, крест или памятник.





По итогам обсуждения председатель секции по культуре, вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова предложила выйти к администрации города с ходатайством по установке памятника Ивану Бунину. По остальным достопримечательностям у членов Совета много вопросов.