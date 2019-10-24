Общество

57 минут назад

Липецкая область уступает в развитии науки и технологий всем соседним регионам

16 328
#наука #технологии #индекс #рейтинг
1
Липецкая область уступает в развитии науки и технологий всем соседним регионам

Регион занял лишь 49 место в общем рейтинге.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование научно-технологического развития субъектов РФ. Аналитики выведи индексы каждого региона и составили рейтинговую таблицу. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Липецкая область по итогам 2018 года оказалась на 49 месте рейтинга. Индекс научно-технического развития региона за год снизился с 33,06 до 31,66 рейтинговых баллов. Год назад Липецкая область занимала 47 строчку рейтинга. Как и годом ранее, наш регион уступает в инновациях всем соседям по Центральному Черноземью. Воронежская область по итогам 2018 года заняла 15 место, Белгородская — 28 строчку, Курская — 34 позицию, Тамбовская — 45 строку.

Лидеры прошлогоднего индекса сохранили свои позиции: первые семь мест остались без изменений. Первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности на эти субъекты РФ приходится почти 28% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2018 года. Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. На последних местах расположились Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Калмыкия.
16 328
#наука #технологии #индекс #рейтинг
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ттт

8 минут назад
так и область у нас мало заселенная, столичный город даже до миллиона не дотягивает. Остальные областные города чуть больше чем деревни. Удивительно что мы вообще на каком то месте в рейтинге.
ответить

Управление молодёжной политики !!!

15 минут назад
АУУУ !!!
ответить

...

16 минут назад
зато у нас есть целый технопарк! Прачечная по отмыву бюджетных денег... И бордюры!!!
ответить

Если это не ВАШ пустой ТРЁП

17 минут назад
.........у нашей молодёжи сейчас масса возможностей....... тогда распишите , кто из молодых липчан использовал все возможности и добился больших успехов ! Огласите весь список !!!
ответить

гость

23 минуты назад
Соловьиный помет, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Вы тоже заметили ! ?
ответить

Ааааа

23 минуты назад
Мы уже во всем уступаем!! Привет Артамонову
ответить

Юрок Алтушок.

26 минут назад
Не может быть, нашей областью управляют самые эффективные менеджеры, но вот только областным центром управляет колхозница.
ответить

Соловьиный помет

26 минут назад
Управление молодёжной политики- мудазвоны проплаченные.
ответить

Росстат- днище!

28 минут назад
Если эти придурки -аналитики изначально используют данные Росстата, то это говно-аналитики, как и Росстат.
ответить

Управление молодёжной политики

36 минут назад
Мы первые, у нашей молодёжи сейчас масса возможностей , ИНТЕРНЕТ-технлологии , ОФФЛАЙН ! Да всё , что угодно ! Надо идти к своей цели и всё получится.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Новогодний конкурс для дизайнеров объявили в Липецке
#конкурс #новый год #дизайн
Новогодний конкурс для дизайнеров объявили в Липецке

14 минут назад

Общество
Строители «Европейского» заблокировали подъезд к мусорке
#мусор
Строители «Европейского» заблокировали подъезд к мусорке

26 минут назад

Общество
На теплотрассе в Сырском Руднике устраняют повреждения
#Теплоснабжение
22
На теплотрассе в Сырском Руднике устраняют повреждения

вчера, 20:26

Общество
Стены перехода на площади Плеханова очистят от граффити
#благоустройство
47
Стены перехода на площади Плеханова очистят от граффити

вчера, 16:06

Общество
Мэрия попытается отсудить у строителей школы на Манеже 134 миллиона рублей
#школа на Манеже #проспект Победы #ясли
29
Мэрия попытается отсудить у строителей школы на Манеже 134 миллиона рублей

вчера, 15:51

Общество
Липецк начнут украшать к Новому году уже в ноябре
#Новый год
117
Липецк начнут украшать к Новому году уже в ноябре

вчера, 15:31

Общество