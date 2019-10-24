Общество
57 минут назад
Липецкая область уступает в развитии науки и технологий всем соседним регионам
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Регион занял лишь 49 место в общем рейтинге.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование научно-технологического развития субъектов РФ. Аналитики выведи индексы каждого региона и составили рейтинговую таблицу. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.
Липецкая область по итогам 2018 года оказалась на 49 месте рейтинга. Индекс научно-технического развития региона за год снизился с 33,06 до 31,66 рейтинговых баллов. Год назад Липецкая область занимала 47 строчку рейтинга. Как и годом ранее, наш регион уступает в инновациях всем соседям по Центральному Черноземью. Воронежская область по итогам 2018 года заняла 15 место, Белгородская — 28 строчку, Курская — 34 позицию, Тамбовская — 45 строку.
Лидеры прошлогоднего индекса сохранили свои позиции: первые семь мест остались без изменений. Первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности на эти субъекты РФ приходится почти 28% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2018 года. Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. На последних местах расположились Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Калмыкия.
Липецкая область по итогам 2018 года оказалась на 49 месте рейтинга. Индекс научно-технического развития региона за год снизился с 33,06 до 31,66 рейтинговых баллов. Год назад Липецкая область занимала 47 строчку рейтинга. Как и годом ранее, наш регион уступает в инновациях всем соседям по Центральному Черноземью. Воронежская область по итогам 2018 года заняла 15 место, Белгородская — 28 строчку, Курская — 34 позицию, Тамбовская — 45 строку.
Лидеры прошлогоднего индекса сохранили свои позиции: первые семь мест остались без изменений. Первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности на эти субъекты РФ приходится почти 28% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2018 года. Замыкают рейтинг регионы, в которых в силу исторических и географических причин слабо развита научно-исследовательская сфера и высокотехнологичные производства. На последних местах расположились Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Калмыкия.
16 328
ттт
Управление молодёжной политики !!!
...
Если это не ВАШ пустой ТРЁП
гость
Ааааа
Юрок Алтушок.
Соловьиный помет
Росстат- днище!
Управление молодёжной политики