80% горожан считают Липецк удобным для жизни

А 43% удовлетворены качеством услуг ЖКХ.

Аналитики финансового университета при правительстве России провели исследование оценки населением состояния жилищного хозяйства по городам России с населением более 250 000 человек. Исследование проводилось с помощью телефонных опросов населения летом и осенью 2019 года. Итогом работы стал рейтинг городов.Липецк по уровню условий жизни горожан попал на 43 строчку общего списка. 60% горожан довольны состоянием того дома, в котором живут. 43% липчан удовлетворены качеством услуг ЖКХ. 91% опрошенных в Липецке считают, что в городе строится достаточно жилья. 70% довольны благоустройством города, а 80% считают Липецк удобным для жизни.Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку занял Воронеж (29 место). Белгород оказался на 33 позиции, Тамбов — на 48 строчке, а Курск — на 54 месте.Лидером общего рейтинга стал Грозный. В топ-5 вошли Казань, Краснодар, Тюмень и Набережные Челны. Последние строчки в общем списке заняли Волгоград, Севастополь, Астрахань, Владивосток и Улан-Удэ.