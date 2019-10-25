Общество

5 минут назад

80% горожан считают Липецк удобным для жизни

15
#рейтинг #жилье #ЖКХ #городская среда
80% горожан считают Липецк удобным для жизни

А 43% удовлетворены качеством услуг ЖКХ.

Аналитики финансового университета при правительстве России провели исследование оценки населением состояния жилищного хозяйства по городам России с населением более 250 000 человек. Исследование проводилось с помощью телефонных опросов населения летом и осенью 2019 года. Итогом работы стал рейтинг городов.

Липецк по уровню условий жизни горожан попал на 43 строчку общего списка. 60% горожан довольны состоянием того дома, в котором живут. 43% липчан удовлетворены качеством услуг ЖКХ. 91% опрошенных в Липецке считают, что в городе строится достаточно жилья. 70% довольны благоустройством города, а 80% считают Липецк удобным для жизни.

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Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку занял Воронеж (29 место). Белгород оказался на 33 позиции, Тамбов — на 48 строчке, а Курск — на 54 месте.

Лидером общего рейтинга стал Грозный. В топ-5 вошли Казань, Краснодар, Тюмень и Набережные Челны. Последние строчки в общем списке заняли Волгоград, Севастополь, Астрахань, Владивосток и Улан-Удэ.
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#рейтинг #жилье #ЖКХ #городская среда

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