Липецк начнут украшать к Новому году уже в ноябре

Украшение Липецка, Ельца, а также городов и сел во всех районах области к новогодним праздникам стало главной темой совещания, которое провел сегодня глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, самые большие праздничные елки в Липецке по традиции установят на площади Петра, Соборной и у спорткомплекса «Звездный». Также главные символы Нового года появятся на липецком Городище, во всех парках, скверах и жилых микрорайонах. Кроме того, украшать Липецк планируют светящимися деревьями, фигурами животных и праздничными гирляндами. Они будут смонтированы на площади Революции, у Комсомольского пруда, на улице Космонавтов и на всех главных магистралях областного центра.



Планируют в Липецке установить ледяные горки для катания и хоккейные коробки во дворах жилых домов и на пришкольных территориях. На стадионе «Металлург» традиционно зальют дорожки для массового катания липчан. В Ельце украсят площадь Ленина и парк 40-летия Октября, на улице Мира появится ретро-гирлянда, а в сквере Бунина – светящийся фонтан. Все праздничные конструкции многоразовые, отмечалось в ходе рабочей встречи, в течение года их бережно хранят, к празднику обновляют только вышедшие из строя или устаревшие объекты. Также в украшении городов и сел к Новому году активно участвуют представители бизнес-сообщества.



На совещании Игорь Артамонов поставил задачу начать размещать в городах праздничные объекты уже к середине ноября.



Также с середины ноября начнутся и заготовки новогодних сосен во всех лесхозах региона. Молодые деревца подрастают на специальных плантациях. Будут организованы к празднику и традиционные елочные базары в городах и районах. Для продажи выращено около 20 тыс зеленых красавиц.



Кроме того, в конце декабря в Липецке и Ельце состоятся большие предпраздничные областные ярмарки. К новогоднему столу жители региона закупают продукты, а также подарки родным и близким, цены будут жестко контролировать специалисты профильного управления.



