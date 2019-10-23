Общество

30 минут назад

Липецк начнут украшать к Новому году уже в ноябре

7 239
#Новый год
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Липецк начнут украшать к Новому году уже в ноябре
Украшение Липецка, Ельца, а также городов и сел во всех районах области к новогодним праздникам стало главной темой совещания, которое провел сегодня глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, самые большие праздничные елки в Липецке по традиции установят на площади Петра, Соборной и у спорткомплекса «Звездный». Также главные символы Нового года появятся на липецком Городище, во всех парках, скверах и жилых микрорайонах. Кроме того, украшать Липецк планируют светящимися деревьями, фигурами животных и праздничными гирляндами. Они будут смонтированы на площади Революции, у Комсомольского пруда, на улице Космонавтов и на всех главных магистралях областного центра.

Планируют в Липецке установить ледяные горки для катания и хоккейные коробки во дворах жилых домов и на пришкольных территориях. На стадионе «Металлург» традиционно зальют дорожки для массового катания липчан. В Ельце украсят площадь Ленина и парк 40-летия Октября, на улице Мира появится ретро-гирлянда, а в сквере Бунина – светящийся фонтан. Все праздничные конструкции многоразовые, отмечалось в ходе рабочей встречи, в течение года их бережно хранят, к празднику обновляют только вышедшие из строя или устаревшие объекты. Также в украшении городов и сел к Новому году активно участвуют представители бизнес-сообщества.

На совещании Игорь Артамонов поставил задачу начать размещать в городах праздничные объекты уже к середине ноября. 

Также с середины ноября начнутся и заготовки новогодних сосен во всех лесхозах региона. Молодые деревца подрастают на специальных плантациях. Будут организованы к празднику и традиционные елочные базары в городах и районах. Для продажи выращено около 20 тыс зеленых красавиц.

Кроме того, в конце декабря в Липецке и Ельце состоятся большие предпраздничные областные ярмарки. К новогоднему столу жители региона закупают продукты, а также подарки родным и близким, цены будут жестко контролировать специалисты профильного управления.

7 239
#Новый год
1

Комментарии (7)

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Дед Мороз.

9 минут назад
Пора уже начинать отмечать.
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Ваш

11 минут назад
Пря Сталяне и Королёве токова не была!
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А- аааа

18 минут назад
Лучше бы не разбирали))))
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Котэ

18 минут назад
Чё так поздно?, Накрыть город куполом, врубить морозильники и не пускать лето сюда вообще. Нафик нужны жара, да комары...
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НЕ ПАТРИОТ

18 минут назад
Новость из серии "Вам нравится ёлочка?")))
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Котэ

21 минуту назад
Лучше "Горку 48" воззвысить и облагоустроить.)
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Чё так поздно?

23 минуты назад
С июня надо было начинать! Долбо...ящеры, блин!
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