Общество
сегодня, 10:26
Бывшая упаковщица липецкого завода вошла в топ-5 самых богатых женщин России
31 4017
Состояние 49-летней Ольги Белявцевой оценивается в $550 млн.
Частный инвестор Ольга Белявцева, начинавшая свою карьеру в Липецкой области, укрепилась в топ-5 самых состоятельных женщин России. Журнал Forbes определил бизнеследи на 5 строчку в списке 25 самых богатых женщин страны. Годом ранее Ольга Белявцева занимала эту же позицию, но с капиталом на $50 млн меньше.
Акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева родилась в Липецкой области. Карьеру начинала в 1990-х простой упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Затем стала экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». В 2000 году она учредила фирму «Ассоль» и занялась дистрибуцией продукции завода в Черноземье и на юге России. Через четыре года «Ассоль», на которую приходилось уже около 30% продаж завода, стала частью «Лебедянского», а Белявцева — акционером объединенной компании, которую в 2008-м PepsiСo выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд, уточняет Forbes. После сделки у Белявцевой осталась доля в «Прогрессе», выпускающем продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га).
Титул самой богатой женщины России снова остался за Еленой Батуриной. Состояние главы Inteco Management и жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивают в $ 1,2 млрд.
Фото: basetop.ru
Акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева родилась в Липецкой области. Карьеру начинала в 1990-х простой упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Затем стала экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». В 2000 году она учредила фирму «Ассоль» и занялась дистрибуцией продукции завода в Черноземье и на юге России. Через четыре года «Ассоль», на которую приходилось уже около 30% продаж завода, стала частью «Лебедянского», а Белявцева — акционером объединенной компании, которую в 2008-м PepsiСo выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд, уточняет Forbes. После сделки у Белявцевой осталась доля в «Прогрессе», выпускающем продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га).
Титул самой богатой женщины России снова остался за Еленой Батуриной. Состояние главы Inteco Management и жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивают в $ 1,2 млрд.
Фото: basetop.ru
31 4017
...
Да!
Валерий
исус
ВВ
Россия
Это талант !
Что-то не пойму?
митяй
1