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Бывшая упаковщица липецкого завода вошла в топ-5 самых богатых женщин России

31 4017
#Ольга Белявцева
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Бывшая упаковщица липецкого завода вошла в топ-5 самых богатых женщин России

Состояние 49-летней Ольги Белявцевой оценивается в $550 млн.

Частный инвестор Ольга Белявцева, начинавшая свою карьеру в Липецкой области, укрепилась в топ-5 самых состоятельных женщин России. Журнал Forbes определил бизнеследи на 5 строчку в списке 25 самых богатых женщин страны. Годом ранее Ольга Белявцева занимала эту же позицию, но с капиталом на $50 млн меньше.

Акционер завода про производству детского питания и минеральной воды «Прогресс» Ольга Белявцева родилась в Липецкой области. Карьеру начинала в 1990-х простой упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Затем стала экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». В 2000 году она учредила фирму «Ассоль» и занялась дистрибуцией продукции завода в Черноземье и на юге России. Через четыре года «Ассоль», на которую приходилось уже около 30% продаж завода, стала частью «Лебедянского», а Белявцева — акционером объединенной компании, которую в 2008-м PepsiСo выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд, уточняет Forbes. После сделки у Белявцевой осталась доля в «Прогрессе», выпускающем продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га).

Титул самой богатой женщины России снова остался за Еленой Батуриной. Состояние главы Inteco Management и жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивают в $ 1,2 млрд.


Фото: basetop.ru

31 4017
#Ольга Белявцева
2

Комментарии (31)

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...

5 минут назад
Фактические владельцы бизнеса, чеченская диаспора, а она всего лишь зиц-председатель... на неё весь бизнес оформляли.... вот и весь секрет "головокружительной" карьеры... Не понятно зачем об этом писать, они вроде никогда особо это не афишировали..?
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Да!

13 минут назад
Вы напишите кто ее муж?И кем был отец ее мужа,когда русские парни погибали в Чечне?
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Валерий

23 минуты назад
Пути Господни неисповедимы! Не знаешь, кем будешь завтра, и какая судьба тебя ждет!
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исус

29 минут назад
САЛАМ АЛЕЙКУМ ))) НАШИ ИНВЕСТОРЫ ")
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ВВ

33 минуты назад
..как говаривали на Руси- " Хорошие Пи..ы зарабатывают себе избы" Ну никак по-другому!
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Россия

34 минуты назад
Ай ,кормилица наша.Ха ха
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Это талант !

38 минут назад
не 3 недели а 2 недели !
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Что-то не пойму?

40 минут назад
3 недели упаковщицей , потом бац- ведущий экономист, потом бац- поставщик продукции на пол-страны и херяк- акционер. Эта история-для дураков!
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митяй

40 минут назад
олень, а ты тоже чтоль неудачник раз тут
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1

40 минут назад
Директор вызывает своего подчиненного и строго так говорит : вы пришли на место младшего дворника всего месяц назад ! Чере 3 дня вы стали мастером ! Через неделю - начальником цеха ! Еще через неделю -главным инженером ! А теперь я вас назначаю вместо себя ! Как вам такое удалось ? -- Cпасибо тебе , папа !
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