Общество
40 минут назад
Мэрия Липецка отказалась финансировать спортивные школы олимпийского резерва
Их передали на баланс областной администрации.
Вчера на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета Липецка депутаты рассмотрели предложение мэрии по безвозмездной передаче в госсобственность сразу трех спортивных школ олимпийского резерва - №№ 5, 10, 13.
Председатель профильного департамента администрации Липецка Олег Токарев сообщил депутатам, что это необходимо для качественной подготовке юных спортсменов. В Липецке уже стало нормой сбор денег с родителей воспитанников городских ДЮСШ для поездок детей и подростков на соревнования в иные регионы страны. Понятно, что на спонсорские средства на соревнования не наездишься, поэтому юные спортсмены годами оставались без необходимой им состязательной практики, медалей, спортивных разрядов и перспектив большого спорта. Более того, горожане были вынуждены обращаться в… суд для того, чтобы их детей приняли в спортивные секции!
Летом этого года GOROD48 писал, в частности, о конфликте родителей воспитанников секции большого тенниса в ДЮСШ «Лидер», который разбирали на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого городского Совета. Из коллективной жалобы родителей следовало, что в спортшколе их детям оказывалась «некачественная муниципальная услуга». В письме приводили удивительные факты. Например, дочь одного из заявителей, потянувшись за старшим братом, тоже захотела записаться в ДЮСШ, но ее не взяли просто потому, что не захотели. И в секцию ее зачислили лишь после соответствующего решения Октябрьского райсуда Липецка. В другом случае лишь решением Левобережного райсуда Липецка администрация «Лидера» разделила на две возрастные группы всех воспитанников секции, до этого полгода занимавшихся вместе на одном корте! Решение заниматься скопом в ДЮСШ приняли из-за увольнения двух тренеров. А вообще тренируют теннисистов… пловчихи и даже детсадовский учитель физкультуры! В жалобе обращалось внимание на то, что получить спортивный разряд в Липецке практически невозможно, так как в последние пять лет в городе не проведено ни одного соревнования с необходимым для присвоения разрядов числом участников. В итоге две подающие надежды девушки были выпущены из ДЮСШ, так как не смогли выполнить норматив кандидата в мастера спорта, необходимый для перехода в группу совершенствования спортивного мастерства. А юноша, выполнивший требования федеральных стандартов (он - неоднократный призер первенств Воронежской области и Ставропольского края в одиночном и парном разрядах) и подлежавший зачислению в эту группу, не смог в нее попасть просто потому, что ее в «Лидере» просто нет!
Чтобы поставить точку в этой порочной практике, три спортивных школы олимпийского резерва мэрия передает в областную собственность с сохранением в полном объеме их материально-технического обеспечения, финансирования и кадрового состава.
В пояснительных записках сказано, что на функционирование спортшколы №5 в муниципальном бюджете этого года предусмотрено 28,8 млн рублей, спортшколы №10 - 35,9 млн рублей, спортшколы №13 - 13 млн рублей. В проекте городского бюджета Липецка на 2020 год на эти спортшколы не выделено ни копейки.
Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров поддержал желание мэрии передать тягостную ношу субъекту федерации. Новый собственник спортшкол олимпийского резерва сможет финансировать их по федеральным стандартам.
Председатель профильного департамента администрации Липецка Олег Токарев сообщил депутатам, что это необходимо для качественной подготовке юных спортсменов. В Липецке уже стало нормой сбор денег с родителей воспитанников городских ДЮСШ для поездок детей и подростков на соревнования в иные регионы страны. Понятно, что на спонсорские средства на соревнования не наездишься, поэтому юные спортсмены годами оставались без необходимой им состязательной практики, медалей, спортивных разрядов и перспектив большого спорта. Более того, горожане были вынуждены обращаться в… суд для того, чтобы их детей приняли в спортивные секции!
Летом этого года GOROD48 писал, в частности, о конфликте родителей воспитанников секции большого тенниса в ДЮСШ «Лидер», который разбирали на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого городского Совета. Из коллективной жалобы родителей следовало, что в спортшколе их детям оказывалась «некачественная муниципальная услуга». В письме приводили удивительные факты. Например, дочь одного из заявителей, потянувшись за старшим братом, тоже захотела записаться в ДЮСШ, но ее не взяли просто потому, что не захотели. И в секцию ее зачислили лишь после соответствующего решения Октябрьского райсуда Липецка. В другом случае лишь решением Левобережного райсуда Липецка администрация «Лидера» разделила на две возрастные группы всех воспитанников секции, до этого полгода занимавшихся вместе на одном корте! Решение заниматься скопом в ДЮСШ приняли из-за увольнения двух тренеров. А вообще тренируют теннисистов… пловчихи и даже детсадовский учитель физкультуры! В жалобе обращалось внимание на то, что получить спортивный разряд в Липецке практически невозможно, так как в последние пять лет в городе не проведено ни одного соревнования с необходимым для присвоения разрядов числом участников. В итоге две подающие надежды девушки были выпущены из ДЮСШ, так как не смогли выполнить норматив кандидата в мастера спорта, необходимый для перехода в группу совершенствования спортивного мастерства. А юноша, выполнивший требования федеральных стандартов (он - неоднократный призер первенств Воронежской области и Ставропольского края в одиночном и парном разрядах) и подлежавший зачислению в эту группу, не смог в нее попасть просто потому, что ее в «Лидере» просто нет!
Чтобы поставить точку в этой порочной практике, три спортивных школы олимпийского резерва мэрия передает в областную собственность с сохранением в полном объеме их материально-технического обеспечения, финансирования и кадрового состава.
В пояснительных записках сказано, что на функционирование спортшколы №5 в муниципальном бюджете этого года предусмотрено 28,8 млн рублей, спортшколы №10 - 35,9 млн рублей, спортшколы №13 - 13 млн рублей. В проекте городского бюджета Липецка на 2020 год на эти спортшколы не выделено ни копейки.
Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров поддержал желание мэрии передать тягостную ношу субъекту федерации. Новый собственник спортшкол олимпийского резерва сможет финансировать их по федеральным стандартам.
Заваркина
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