Общество

40 минут назад

Мэрия Липецка отказалась финансировать спортивные школы олимпийского резерва

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#ДЮСШ #финансы
Мэрия Липецка отказалась финансировать спортивные школы олимпийского резерва

Их передали на баланс областной администрации.

Вчера на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета Липецка депутаты рассмотрели предложение мэрии по безвозмездной передаче в госсобственность сразу трех спортивных школ олимпийского резерва - №№ 5, 10, 13.

Председатель профильного департамента администрации Липецка Олег Токарев сообщил депутатам, что это необходимо для качественной подготовке юных спортсменов. В Липецке уже стало нормой сбор денег с родителей воспитанников городских ДЮСШ для поездок детей и подростков на соревнования в иные регионы страны. Понятно, что на спонсорские средства на соревнования не наездишься, поэтому юные спортсмены годами оставались без необходимой им состязательной практики, медалей, спортивных разрядов и перспектив большого спорта. Более того, горожане были вынуждены обращаться в… суд для того, чтобы их детей приняли в спортивные секции!

Летом этого года GOROD48 писал, в частности, о конфликте родителей воспитанников секции большого тенниса в ДЮСШ «Лидер», который разбирали на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого городского Совета. Из коллективной жалобы родителей следовало, что в спортшколе их детям оказывалась «некачественная муниципальная услуга». В письме приводили удивительные факты. Например, дочь одного из заявителей, потянувшись за старшим братом, тоже захотела записаться в ДЮСШ, но ее не взяли просто потому, что не захотели. И в секцию ее зачислили лишь после соответствующего решения Октябрьского райсуда Липецка. В другом случае лишь решением Левобережного райсуда Липецка администрация «Лидера» разделила на две возрастные группы всех воспитанников секции, до этого полгода занимавшихся вместе на одном корте! Решение заниматься скопом в ДЮСШ приняли из-за увольнения двух тренеров. А вообще тренируют теннисистов… пловчихи и даже детсадовский учитель физкультуры! В жалобе обращалось внимание на то, что получить спортивный разряд в Липецке практически невозможно, так как в последние пять лет в городе не проведено ни одного соревнования с необходимым для присвоения разрядов числом участников. В итоге две подающие надежды девушки были выпущены из ДЮСШ, так как не смогли выполнить норматив кандидата в мастера спорта, необходимый для перехода в группу совершенствования спортивного мастерства. А юноша, выполнивший требования федеральных стандартов (он - неоднократный призер первенств Воронежской области и Ставропольского края в одиночном и парном разрядах) и подлежавший зачислению в эту группу, не смог в нее попасть просто потому, что ее в «Лидере» просто нет!

Чтобы поставить точку в этой порочной практике, три спортивных школы олимпийского резерва мэрия передает в областную собственность с сохранением в полном объеме их материально-технического обеспечения, финансирования и кадрового состава.

В пояснительных записках сказано, что на функционирование спортшколы №5 в муниципальном бюджете этого года предусмотрено 28,8 млн рублей, спортшколы №10 - 35,9 млн рублей, спортшколы №13 - 13 млн рублей. В проекте городского бюджета Липецка на 2020 год на эти спортшколы не выделено ни копейки.

Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров поддержал желание мэрии передать тягостную ношу субъекту федерации. Новый собственник спортшкол олимпийского резерва сможет финансировать их по федеральным стандартам.
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#ДЮСШ #финансы

Комментарии (8)

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Заваркина

13 минут назад
Главное чтобы на зарплату жирному шахматисту и его шайке денег хватало.
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ХОРОШОсРАБОТАЛИ

14 минут назад
Вот наша мэрия - за беговые дорожки, за велодорожки, за марафоны и за нулевое финансирование молодежного спорта, пусть ребята на велодорожках пивко распивают, хоть бы поддерживали тех, кто еще чем - то увлекается
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Жигаров

17 минут назад
Хватит разбазаривать городскую собственность.
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Стас

23 минуты назад
Гыгы, так и уезжают потому что у нас нет поддержки.
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Человек

24 минуты назад
Поживём увидим.Пока в Липецке спорт в глубокой попе.
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Гыгы

24 минуты назад
И правильно! Деньги на них тратить, а они потом уезжают в Москву и тютю.
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Вопрос

32 минуты назад
А зачем тогда Токарев и 30 бездельников так называемый департамент по физкультуре и спорт города Липецка ?
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Я

35 минут назад
Правильно, а зачем спорт финансировать, лучше какой-нибудь торговый центр, прибыльнее. Позор мэрии.
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