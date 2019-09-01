Пришел - спасибо, ушел - большое спасибо

Итоги недели.

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Завтра - в школу! И это не обсуждается. Но обсуждается сюрприз, который преподнесла липчанам глава Липецка на этой неделе.В минувший понедельник как всегда бодрый председатель департамента образования городской администрации Александр Мочалов сообщил на брифинге, чтоСегодня в Липецке 143 муниципальных образовательных учреждения - 70 детских садов, 65 школ и 8 учреждений дополнительного образования. В образовательной системе произошли изменения. Так, детсады №2, 17 и 118 присоединили к школам №29, 20 и 59, а УДО «Калейдоскоп», «Надежда» и «Правобережный» - к домам творчества «Октябрьский», «Городской», центру «ЭкоСфера». Кроме того, завтра ученики микрорайонов Юго-Запада города пойдут в новую школу в микрорайоне «Победа», а малышня из микрорайона «Елецкий» переступит порог нового детсада.- Задача, стоящая перед нами, - полностью отказаться от второй смены и сократить очередность в детские сады (сегодня в такой очереди - 1,6 тысячи детей до трех лет). Работа над ее решением ведется активная - возводятся семь ясельных корпусов и школа в районе улицы 50 лет НЛМК. На следующий год запланировано строительство трех детских садов и ясельного корпуса, - сообщил Александр Мочалов.Но беда в том, что семь ясельных корпусов и школа на Манеже должны были открыться уже 1 сентября. И, как говорят, срыв введения этих объектов в эксплуатацию стоил чиновнику должности: уже в среду мы сообщили, что. Именно в среду глава Липецка Евгения Уваркина как раз проинспектировала строительство яслей - у 45-й школы рабочие еще не выгнали даже стен.- Перехожу на другую работу. Директором одной из школ Липецка, - сообщил GOROD48 отставник.Александр Мочалов, бывший далеко не худшим председателем департамента образования, предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Вакантное место предложили занять Юлии Паньковик, уже бывшему заместителю отставника.В минувшую пятницу глава администрации Липецка Евгения Уваркина открыла новый обезьянник и пообещала, чтоМартышкам и чиновникам повезло: новый павильон обошелся мэрии даром: 32 млн рублей в его строительство вложило АО «Липецкстрой». А вот липчанам, потомкам обезьян, остается лишь винить своих предков за то, что труд сделал из них людей и заставил думать, на что кормиться и где жить., а просроченная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам уже достигла 72,5 млрд рублей. Впрочем, эксперты РИА Рейтинг пришли к выводу, что. По данным РИА Рейтинг, на 1000 экономически активных липчан приходится по 15,6 оформленных ипотек. Средний размер займа составляет 1,7 млн рублей. По сравнению с данными на I полугодие 2018 года снижение объема жилищных кредитов в Липецкой области составило 2,4%.А вот 132 семьи действующих и отставных сотрудников УМВД РФ по Липецкой области смогли на этой неделе улучшить свои жилищные условия без кредитной кабалы.. Правда, получения ключей от своих квартир некоторым стражам правопорядка пришлось ждать 20 лет и больше. Всем жителям этого района, кстати, бонусом достался опорный пункт охраны правопорядка, расположенный на первом этаже новостройки. Он стал местом дислокации нескольких участковых уполномоченных, которые будут обслуживать жителей улиц Механизаторов, Лутова, 50 лет НЛМК, Верещагина, Неделина. Работать пункт будет с 9 до 18 часов.Многим людям новое жилье не по карману. Не светит им и подарка от государства. Такие люди рады доживать свои дни в том жилье, какое у них есть, но порой невозможно даже это. История о том, чтопо вине «управляшки», стала самой обсуждаемой новостью на GOROD48 в минувшую пятницу. Пикантности ситуации придало то обстоятельство, что домом, в котором живет «дитя войны» Галина Воржева (она подростком на шахте во время войны катала вагонетки с углем), управляет УК «Металлург», которой, в свою очередь, руководит член КПРФ Людмила Семина, которая еще недавно представляла интересы рабочих и колхозников в областном Совете. Ратуя за народ, коммерсант-коммунист Семина отгрохала себе шикарный офис в подвальном помещении на улице Папина, 21, но на заделывание дыры в подвале под квартирой умирающей от тяжелых болезней ветерана Великой Отечественной войны у нее не хватили ни кирпича, ни цемента, как не хватило средств провести дератизацию подвала от насекомых, грызущих с мая Галину Воржеву.- об этом в GOROD48 сообщил начальник областной жилищной инспекции Денис Надеев (сразу после нашей публикации чиновники побывали в доме №21/3 по улице Папина, где живут 90-летняя Галина Воржева и ее 67-летняя дочь Нина Воржева). По словам Дениса Надеева, управляющей компании грозят меры административного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Кроме того, штраф в размере до 50 тысяч рублей грозит и директору Людмиле Семиной.. В финал объявленного Игорем Артамоновым состязания «Лидеры региона. Будь в команде!» попали 72 участника.Еще зимой врио губернатора Игорь Артамонов объявил о формировании своего кадрового резерва. Глава региона заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: «У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников родственников других людей. Нам нужно обновление».К 1 апреля свои заявки для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» на официальном сайте команда48.рф зарегистрировалось 1953 желающих стать бюрократами участников. Первый этап - дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России - прошли 300 молодых и условно молодых карьеристов, т. е. каждый шестой конкурсант. И вот финал: 28-30 августа в Липецке прошел последний этап соревнований (ранее Игорь Артамонов заявил, что во власть попадут от силы 30 конкурсантов). Руководитель центра тренинга и развития Воронежского института психологии Константин Рукин подсластил пилюлю, мол, даже если кто и не попадет в кадровый резерв, то пройденные тесты и испытания, требующие проявления лидерских качеств и умения работы в команде, пригодятся им в любом случае.А во вторник с внезапно попавшей во власть из бизнеса Евгенией Уваркиной на сессии городского Совета сразился депутат от КПРФ Николай Быковских. Причиной стычки стало желание областной администрации дополнительно выделить на пиар мэрии 2,5 млн рублей. Эти средства МАИУ «Мой город Липецк» должен получить на массовое издание газета «Первый номер».- Мы финансируем газету «Первый номер». Она достаточно любимая, но ее еженедельный тираж - 11 тысяч. По нашим оценкам, ее читает менее 10 процентов горожан. Это ничтожно мало. Массовые спецвыпуски «Первого номера» - это не разовая история. Мы хотим выпускать их четыре раза в год - в День города, День Знаний, День народного единства, на Новый год. Мы хотим, чтобы нашу газету четыре раза в год получали в каждом доме и в квартире, - заявила Евгения Уваркина.На сторону главы Липецка встала вице-спикер Евдокия Бычкова и депутат Ольга Прокопенко.- В Липецке - 120 тысяч пенсионеров. Они далеки от новых технологий. Газета нужна в большем количестве экземпляров. 120 тысяч надо сделать тираж. Для каждого пенсионера! - заявила Евдокия Бычкова.- Газета бабушкам очень важна, - сказала Ольга Прокопенко.Но Николай Быковских не лег на лопатки перед энергичным мэром.- 20 процентов липчан без заемных средств не могут собрать детей в школу. В доме №107а по улице Ковалева нет горячей воды с весны, детей к школе надо купать в тазиках. Я насчитал четыре полосы цветные. А вот четырехстраничный выпуск агитматериала кандидата в губернаторы Сергея Токарева. Тоже в цвете. 300 000 тираж. Цена одного экземпляра - 87 копеек. То, о чем вы говорите, можно уложить в 250 тысяч рублей. Если есть лишние деньги - направьте их на ремонт обветшавших памятников. Кстати, за эти деньги можно поменять на новые 250 окон в детских садиках и школах., - заявил оратор, имея, очевидно, ввиду областную и городскую администрации.Интересно, будет ли в бюджетной газете, которую издадут массовым тиражом к 1 сентября, статья о ремонте проспекта Победы? Напомним, что руководители города и области все лето обещали липчанам, что возобновят движение по нему в День Знаний. В последний раз представитель подрядчика, ООО «Руслан-1», Егор Сизинцев общался с GOROD48 20 августа. Тогда он сообщил, что дорожники будут очень стараться 1 сентября возобновить движение автотранспорта по первому слою асфальта, который дорожники называют выравнивающим. Но дорожники явно не успевали к этому сроку ни положить первый слой асфальта, ни сделать подходы к парковочным карманам, на которых, понятно, еще нет остановочных павильонов.И вот во вторник стало ясно, что. Горожанам был обещан новый срок открытия движения - 5 сентября. Между тем до сих пор не открыта для движения транспорта дорога-дублер проспекта Победы, идущая вдоль 20 микрорайона. Возобновить движение по ней подрядчик обещал то в первой декаде августа, то 25 августа.А в четверг липчанам объявили, что. Как сообщил Егор Сизинцев, во время рытья котлована для колодца дождеприемника специалисты столкнулись с проблемой - яма быстро наполнялась водой. Источник этой воды аварийщики ЛГЭК ищут уже несколько дней.Все это напоминает историю с мэром Гулевским, который прославился на всю Россию своим роликом «Ну, что вы пристали с этой дорогой?»Срок окончания комплексной реконструкции этой части проспекта Победы - от памятника Танкистам до автовокзала - по муниципальному контракту (со светофорными объектами, пешеходными дорожками из плитки, новыми остановочными павильонами и новым уличным освещением, озеленением) - декабрь. Вопрос: зачем было подрядчику обещать сделать титанический объем работ к 1 сентября, если было ясно, что этот срок - запредельный? Если было ясно еще в мае, что подрядчик выбился из графика работ?На прошедшей неделе случилась еще одна история с попавшими под ремонт дорогами.. Жителя поселка ЛТЗ не устроили работы по благоустройству 3-го участка его поселка.Но не все так плохо. Например, в ходе реконструкции пространства у Комсомольского пруда появились 40 новых антивандальных скамей, 48 урн и 17 уличных светильников (см.). А уже завтра после реконструкции откроется Быханов сад. Откроют парк глава Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Игорь Артамонов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в областном перинатальном центре.Следствием установлено, что 10 июня 31-летняя женщина родила ребенка, находящегося в крайне тяжелом состоянии, вызванном внутриутробной асфиксией.... Эта история хорошо известна читателям GOROD48. Юлия Долматова, мама малышки, еще в июне обращалась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с петицией «Халатность врачей - убивает!», в которой рассказала о своей беде. Беда и в том, что та акушерка, которую винит потерявшая дочь липчанка, - жена липецкого вице-губернатора, курирующего медицину. Как показывает практика, такие люди неподсудны.Семь месяцев понадобилось следствию, чтобы определиться с виновником смерти 78-летней липчанки Раисе Родиной, убитой свалившейся ей на голову сосулькой с дома №94 по улице Депутатской. По данным GOROD48, точку в расследовании не давала поставить длительная продолжавшаяся строительно-техническая экспертиза. И вот она закончена. Ее результат однозначен: Родину убила смерзшаяся куча снега, съехавшая с козырька-самостроя над балконом пятого этажа. Итак,А вот в другой жуткой истории, прогремевшей на всю Россию, уже поставили точку.. Октябрьский районный суд Липецка признал 26-летнего Владимира Мазура виновным в причинении полуторагодовалой падчерице смерти по неосторожности. Закон не предусматривает большего наказания по этой статье обвинения, чем два года лишения свободы: непосредственно за убийство по неосторожности Мазур получил 1 год и 2 месяца колонии. Остальной срок мужчина получил за кражу велосипеда!: чиновники медлили признать за организацией право собственности на комплекс зданий на улице Водопьянова: храм «Всех святых», котельную, воскресную школу, крестильню, сторожку и церковную лавку. Суд удовлетворил иск епархии.. Жертва преступления, 17-летняя волейболистка, находилась на курорте на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло.... Дело было в селе Княжья Байгора.