Происшествия
47 минут назад
За сосульку-убийцу ответит хозяин балкона
Семь месяцев понадобилось следствию, чтобы определиться с виновником смерти 78-летней липчанки.
Из Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области в районную прокуратуру переданы материалы уголовного дела по факту причинения 4 февраля смертельной травмы 78-летней Раисе Родиной, убитой свалившейся ей на голову сосулькой с дома №94 по улице Депутатской. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение под суд отправится хозяин квартиры, с балкона которого сорвалась смерзшаяся глыба снега.
Роковая сосулька упала на голову пенсионерке Родиной вечером 4 февраля. Женщину госпитализировали, но она скончалась от полученных травм утром следующего дня. Происшествие сразу же стало резонансным, ведь накануне ЧП врио губернатора Игорь Артамонов обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. На этом фоне дело о гибели пенсионерки стразу же стало «политическим», и его расследование попало под личный контроль руководителя Следственного управления СК России по Липецкой области.
Однако кажущееся простым на первый взгляд уголовное дело забуксовало: следствию нужно было понять, откуда упала роковая глыба - с края плоской крыши (и тогда уголовную ответственность понес бы руководитель управляющей компании) или с козырька балкона пятого этажа (и тогда виновным стал бы владелец жилого помещения, если этот козырек - самострой). Сами правоохранители сразу же после трагедии признались GOROD48, что находятся под прессингом общественного внимания к происшествия. От них требовали результата как администрация области, так и московское начальство. Расследование уголовного дела усугублял тот факт, что у квартиры «под подозрением» сразу два собственника: муж и жена.
По данным GOROD48, точку в расследовании долгое время не давала поставить продолжающаяся строительно-техническая экспертиза. И вот она закончена. Ее результат однозначен: Родину убила смерзшаяся куча снега, съехавшая с козырька-самостроя над балконом пятого этажа.
- Жильцы квартиры при опросе выдвигали разные версии случившегося. Говорили, что льдина упала с крыши дома. Потом говорили, что с соседнего балкона. Но мы все больше убеждаемся в том, что в случившемся - их вина, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах уже на второй день после трагического происшествия.
Козырек балкона последнего этажа - конструктивная особенность этой «хрущевки». Стало быть, очистка таких конструкций - зона ответственности УК. В то же время один из предыдущих собственников квартиры самовольно приделал к железобетонной плите балкона свой косой козырек. Как выяснило следствие, именно он сыграл роль трамплина, по которому съехала снежно-ледяная глыба, спикировавшая на случайно оказавшуюся не в том месте не в то время пенсионерку Родину.
Управляющая компания, кстати, не раз информировала жильцов квартиры о необходимости демонтировать самострой, и в последний раз - зимой 2018 года. Этим указаниям глава семьи, на чье имя был оформлен лицевой счет по оплате услуг ЖКХ, не внял. Более того, при допросе мужчина сообщил, что не раз чистил козырек над своим балконом от наледи и всякий раз она падала на пешеходную дорожку у магазина «Магнит», расположенного на первом этаже дома. Следовательно, собственник квартиры знал о негативных последствиях, которые мог принести прохожим его балкон. Он и стал обвиняемым по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.
Если вина подозреваемого, который находится под подпиской о не выезде, будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.
Роковая сосулька упала на голову пенсионерке Родиной вечером 4 февраля. Женщину госпитализировали, но она скончалась от полученных травм утром следующего дня. Происшествие сразу же стало резонансным, ведь накануне ЧП врио губернатора Игорь Артамонов обрушился с критикой на управляющие компании, забывших о своих обязанностях: очистке от наледи крыш многоквартирных домов и их дворов - от снега. На этом фоне дело о гибели пенсионерки стразу же стало «политическим», и его расследование попало под личный контроль руководителя Следственного управления СК России по Липецкой области.
Однако кажущееся простым на первый взгляд уголовное дело забуксовало: следствию нужно было понять, откуда упала роковая глыба - с края плоской крыши (и тогда уголовную ответственность понес бы руководитель управляющей компании) или с козырька балкона пятого этажа (и тогда виновным стал бы владелец жилого помещения, если этот козырек - самострой). Сами правоохранители сразу же после трагедии признались GOROD48, что находятся под прессингом общественного внимания к происшествия. От них требовали результата как администрация области, так и московское начальство. Расследование уголовного дела усугублял тот факт, что у квартиры «под подозрением» сразу два собственника: муж и жена.
По данным GOROD48, точку в расследовании долгое время не давала поставить продолжающаяся строительно-техническая экспертиза. И вот она закончена. Ее результат однозначен: Родину убила смерзшаяся куча снега, съехавшая с козырька-самостроя над балконом пятого этажа.
- Жильцы квартиры при опросе выдвигали разные версии случившегося. Говорили, что льдина упала с крыши дома. Потом говорили, что с соседнего балкона. Но мы все больше убеждаемся в том, что в случившемся - их вина, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах уже на второй день после трагического происшествия.
Козырек балкона последнего этажа - конструктивная особенность этой «хрущевки». Стало быть, очистка таких конструкций - зона ответственности УК. В то же время один из предыдущих собственников квартиры самовольно приделал к железобетонной плите балкона свой косой козырек. Как выяснило следствие, именно он сыграл роль трамплина, по которому съехала снежно-ледяная глыба, спикировавшая на случайно оказавшуюся не в том месте не в то время пенсионерку Родину.
Управляющая компания, кстати, не раз информировала жильцов квартиры о необходимости демонтировать самострой, и в последний раз - зимой 2018 года. Этим указаниям глава семьи, на чье имя был оформлен лицевой счет по оплате услуг ЖКХ, не внял. Более того, при допросе мужчина сообщил, что не раз чистил козырек над своим балконом от наледи и всякий раз она падала на пешеходную дорожку у магазина «Магнит», расположенного на первом этаже дома. Следовательно, собственник квартиры знал о негативных последствиях, которые мог принести прохожим его балкон. Он и стал обвиняемым по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.
Если вина подозреваемого, который находится под подпиской о не выезде, будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.
АХАХАХА
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Егор-guest
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