Происшествия

сегодня, 08:44

Ранее судимая жительница Усманского района украла у пенсионера килограмм фарша

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#кража
Ранее судимая жительница Усманского района украла у пенсионера килограмм фарша

Также она прихватила 2 тысячи рублей

В отдел полиции обратился 77-летний пенсионер с заявлением о том, что в селе К.Байгора неизвестные со двора его дома совершили кражу денег в сумме 2000 рублей и 1 кг мясного фарша.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана неработающая ранее судимая 31-летняя местная жительница. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.

Продукты питания стали предметом посягательств и в Липецке. В УМВД России по Липецку обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 23 на 24 августа неизвестными путем подбора ключа из его квартиры дома по ул.Крупской совершена кража продуктов питания и носимых вещей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 30-летний житель Липецка. Расследование проводит УМВД России по г.Липецку.
2 434
#кража

Комментарии (2)

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Мама Стифлера

10 минут назад
Преступление века раскрыто! Всем мЯдали! )))
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Гыгы

33 минуты назад
Воров на фарш!
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