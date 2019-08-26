Общество

14 минут назад

Епархия подала в суд на мэрию Липецка

3 327
#право собственности #храм
Епархия подала в суд на мэрию Липецка

Вопрос с признанием права собственности пришлось решать в арбитраже.

Липецкая епархия подала в региональный арбитражный суд иск в адрес мэрии Липецка. Местное отделение Русской православной церкви через суд потребовало признать за организацией право собственности на комплекс зданий на улице Водопьянова. В этот перечень вошли храм всех святых, здания котельной и воскресной школы, крестильня, сторожка и церковная лавка. В общей сложности помещений площадью свыше 2 300 квадратных метров.

Причиной для обращения в суд стало то, что комплекс готов, но подключить его к коммунальным коммуникациям невозможно без документов о праве собственности. Как указано в материалах суда, епархия ранее обращалась в мэрию за разрешением на ввод в эксплуатацию храмового комплекса, но тогда чиновники отказали.

Для того, чтобы разрешить вопрос права собственности на комплекс зданий, пришлось заказывать независимую строительно-техническую экспертизу. Эксперты установили, что комплекс религиозных зданий возвели с незначительными нарушениями. Были замечены небольшие отклонения в отступах от границ земельного участка при строительстве вспомогательных зданий. Кроме того, строительство велось со всеми разрешениями. Поэтому представители администрации Липецка признали иск и не возражали против удовлетворения заявления. Техническая экспертиза показала, что все строения соответствуют санитарным и строительным нормам.

Суд удовлетворил иск епархии.
3 327
#право собственности #храм

Комментарии (3)

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Alex

43 секунды назад
А Вы говорите предприниматели мало платят в казну, а они совсем ничего не платят. Особенные.
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Вот это

4 минуты назад
свинота справа на фото. Всю жизнь в молитвах и постах провело существо.
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Александр

10 минут назад
Зачем в суд? Надо было крестный ход организовать.
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