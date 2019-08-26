Епархия подала в суд на мэрию Липецка

Вопрос с признанием права собственности пришлось решать в арбитраже.

Липецкая епархия подала в региональный арбитражный суд иск в адрес мэрии Липецка. Местное отделение Русской православной церкви через суд потребовало признать за организацией право собственности на комплекс зданий на улице Водопьянова. В этот перечень вошли храм всех святых, здания котельной и воскресной школы, крестильня, сторожка и церковная лавка. В общей сложности помещений площадью свыше 2 300 квадратных метров.



Причиной для обращения в суд стало то, что комплекс готов, но подключить его к коммунальным коммуникациям невозможно без документов о праве собственности. Как указано в материалах суда, епархия ранее обращалась в мэрию за разрешением на ввод в эксплуатацию храмового комплекса, но тогда чиновники отказали.



Для того, чтобы разрешить вопрос права собственности на комплекс зданий, пришлось заказывать независимую строительно-техническую экспертизу. Эксперты установили, что комплекс религиозных зданий возвели с незначительными нарушениями. Были замечены небольшие отклонения в отступах от границ земельного участка при строительстве вспомогательных зданий. Кроме того, строительство велось со всеми разрешениями. Поэтому представители администрации Липецка признали иск и не возражали против удовлетворения заявления. Техническая экспертиза показала, что все строения соответствуют санитарным и строительным нормам.



Суд удовлетворил иск епархии.