Общество
сегодня, 11:48
Липчане теряют интерес к ипотеке
Аналитики отмечают снижение объема жилищных кредитов.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование интереса к ипотеке среди жителей регионов России. Авторы работы отмечают, что ипотека наименее востребована у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы. Самый высокий спрос на жилищное кредитование - у россиян из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.
Липецкая область оказалась на 66 месте рейтинга, в числе регионов, где не очень активно интересуются ипотечным кредитованием. Так, по данным авторов исследования на 1000 экономически активных липчан приходится пр 15,6 оформленных ипотек. Средний размер займа составляет 1,7 млн рублей. По сравнению с данными на I полугодие 2018 года снижение объема жилищных кредитов в Липецкой области составило 2,4%.
Среди регионов Центрального Черноземья самое большое падение интереса к ипотеке зафиксировано в Курской области — на 6,6%. Больше всего кредитов на жилье в пересчете на экономический активное население выявили в Воронежской области — 19 ипотек на 1000 человек. Средний размер кредита на жилье в ЦФО колеблется от 1,7 до 1,8 млн рублей.
Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие три года популярность ипотеки может ощутимо вырасти на фоне новой волны снижения ипотечных ставок.
Липецкая область оказалась на 66 месте рейтинга, в числе регионов, где не очень активно интересуются ипотечным кредитованием. Так, по данным авторов исследования на 1000 экономически активных липчан приходится пр 15,6 оформленных ипотек. Средний размер займа составляет 1,7 млн рублей. По сравнению с данными на I полугодие 2018 года снижение объема жилищных кредитов в Липецкой области составило 2,4%.
Среди регионов Центрального Черноземья самое большое падение интереса к ипотеке зафиксировано в Курской области — на 6,6%. Больше всего кредитов на жилье в пересчете на экономический активное население выявили в Воронежской области — 19 ипотек на 1000 человек. Средний размер кредита на жилье в ЦФО колеблется от 1,7 до 1,8 млн рублей.
Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие три года популярность ипотеки может ощутимо вырасти на фоне новой волны снижения ипотечных ставок.
макс
Барадач
Равшан
Николай
indezit
???
Липчанин
Липчане молодцы
Робот Федор