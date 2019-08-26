Общество

сегодня, 11:48

Липчане теряют интерес к ипотеке

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#жилье #кредит #ипотека
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Липчане теряют интерес к ипотеке

Аналитики отмечают снижение объема жилищных кредитов.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование интереса к ипотеке среди жителей регионов России. Авторы работы отмечают, что ипотека наименее востребована у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы. Самый высокий спрос на жилищное кредитование - у россиян из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.

Липецкая область оказалась на 66 месте рейтинга, в числе регионов, где не очень активно интересуются ипотечным кредитованием. Так, по данным авторов исследования на 1000 экономически активных липчан приходится пр 15,6 оформленных ипотек. Средний размер займа составляет 1,7 млн рублей. По сравнению с данными на I полугодие 2018 года снижение объема жилищных кредитов в Липецкой области составило 2,4%.

Среди регионов Центрального Черноземья самое большое падение интереса к ипотеке зафиксировано в Курской области — на 6,6%. Больше всего кредитов на жилье в пересчете на экономический активное население выявили в Воронежской области — 19 ипотек на 1000 человек. Средний размер кредита на жилье в ЦФО колеблется от 1,7 до 1,8 млн рублей.


Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие три года популярность ипотеки может ощутимо вырасти на фоне новой волны снижения ипотечных ставок.
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#жилье #кредит #ипотека
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Комментарии (9)

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макс

9 минут назад
на ипотеку денег нету? спасибо Путину за это!
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Барадач

23 минуты назад
Липчане теряют интерес не только к ипотеке,но и власти,к нормальной жизни,к пустым обещаниям и т.д.И что???Или как говорят на марсельском побережье :"ху ля же?")))
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Равшан

43 минуты назад
Ваша стабильность , наша дибильность
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Николай

сегодня, 12:14
Молодцы Липчане! Ипотека зло. Покупаешь одну квартиру себе, оплачиваешь еще две чужому дяде из банка.
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indezit

сегодня, 12:11
А крымских санкций еще не было! Жги, рассеюшко!
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???

сегодня, 12:03
А где у нас работа в Липецке чтобы выплачивать эту ипотеку? Иди есть рабора но завтро могут или закрыть предприятие да и зарплаты в них хватает только на оплату ЖКХА, для еды, и кое как выжить до следующей зарплаты.
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Липчанин

сегодня, 12:02
Теперь с экрана скажут - лучше жить стали, денег больше зарабатывать, квартиры без ипотеки покупают, за наличку. Спасибо ВВП за это.
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Липчане молодцы

сегодня, 12:00
не лезут в кредитное рабство. Лучше поднакопить у купить жильё за свои, дешевле обойдётся
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Робот Федор

сегодня, 11:56
Продолжаем смотреть сказки по ТВ.
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