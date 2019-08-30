Общество
10 минут назад
90-летнего ветерана войны в Липецке загрызли блохи
Управляющей компанией, обслуживающей дом, в котором доживает последние дни тяжело больная фронтовичка, руководит… член КПРФ!
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В свои 90 лет тяжело больная ветеран Великой Отечественной войны Галина Воржева едва шевелит губами. «Да», «нет», «пить», «больно»… Женщина говорит отрывистыми словами. Поэтому за нее говорит 67-летняя дочь. Отличник здравоохранения, 40 лет проработавшая врачом-лаборантом в МСЧ НЛМК Нина Воржева и по сей день трудилась бы в больнице, но вот уже год вынуждена не отходить от постели мамы.
У фронтовички нет одной почки, отсутствует часть кишечника. А в мае случилась новая напасть.
- Утром на теле у мамы стали появляться следы от укусов. Вначале я грешила на комаров. Начала ставить на ночь фумигатор, а укусов становилось все больше. Я осталась у ее кровати на ночь и увидела, как откуда-то снизу на постель выползают блохи! Я собрала их в баночку и утром пошла в нашу управляющую компанию, - рассказывает врач-сиделка.
По словам Нины Федоровны, мастер ООО «Металлург» встретил ее очень доброжелательно, пообещав обработать подвальное помещение от паразитов (квартира ветерана войны Галины Воржевой находится на первом этаже «хрущевки»). Однако на следующую ночь блохи появились снова и снова дочь собрала с мамы несколько десятков блох:
- Я спросила у этого мастера, чем и как он обрабатывал подвал. Мужчина показал мне маленькую ампулу, сказал, что он ее развел в 50 литрах воды. А посмотрела инструкцию, а там написано, что ампула растворяется в литре воды! Да и как он обработал подвал? Просто побрызгал проход между отсеками, занятыми соседями!
Такой обработке - грош цена еще и потому, что в отсек подвала под шестым подъездом, где живет она с мамой, блохи, тараканы, мокрицы, мыши прут из подвального помещения под пятым подъездом.
- В пятом подъезде жил мужчина с синдромом Гобсека. Он тащил в свою квартиру весь хлам с мусорок. Когда он умер, его дочь вывезла из дома несколько грузовиков мусора. Но мусором, как оказалось, забит и его подвал. А в ходе ремонта труб работники управляющей компании пробили дыру в стене подвального помещения, занятого умершим мужчиной. Оттуда в наш подвал и проникают мыши и насекомые, - продолжает рассказ Нина Воржева.
Женщина не раз разговаривала с сотрудниками ООО «Металлург», прося их заделать дыру в стене. Но у них, по ее словам, нет то цемента, то кирпича.
- Куда я только не обращалась! В департаменте ЖКХ администрации Липецка девочка милым голосом сказала мне, что они не имеют управы на всякие ООО, на коммерсантов из управляющих компаний. Потом я смогла списаться через хорошего знакомого с Игорем Артамоновым. Он пообещал помочь. И правда, кто-то к нам приходил, но ничего не сделал. Спасибо молодому депутату горсовета Екатерине Пинаевой. Она несколько раз мне звонила, приходила к нам и сегодня мы ждем дератизаторов из какой-то частной компании. Наверное, узнав, что в наш подвал придут дезинсекторы, управляющая компания повесила на доске объявлений нашего подъезда бумагу с указанием, что именно «Металлург» будет травить блох, - говорит пенсионерка.
Так кто будет травить блох? С этим вопросом корреспондент GOROD48 пошел в ООО «Металлург», контора которой находится в соседнем доме по улице Папина.
есть, как видим, у управляющей компании и кирпич, и цемент
Оба-на! Офис «управляшки» оказался в подвале. Но не в простом подвале, а в золотом. Буквально. Ведь тому качеству евроремонта, который я увидел, позавидовал бы и обком КПРФ, который еще недавно представляла в областном Совете одиозный депутат от этой партии Людмила Семина, ныне соучредитель и гендиректор ООО «Металлург». Ее в офисе не оказалось, как не оказалось в нем и того самого мастера, который, растворив одну ампулу яда в бочке воды, окропил подвал под квартирой, в которой блохи «загрызают», как выражается Нина Воржева, ее маму-ветерана.
Эх, знала бы Галина Воржева, какое светлое будущее отстаивает она в битвах с фашистами! Явно не за такую Родину, которая в лице коммерсанта-коммуниста бросила ее на съедение насекомым!
Кстати, на сайте «управляшки», обслуживающей в Липецке 21 дом, декларируются иные ценности. Цитата: «Главной целью нашей компании является профессиональное предоставление качественных коммунальных услуг жителям домов находящихся, в управлении в нашей компании. Большое количество высококвалифицированных специалистов ООО «Металлург» ежедневно стараются обеспечить максимально комфортное проживание для граждан».
Себе «металлурги» отгрохали приличный офис. А вот ветерана войны оставили подыхать в кольце врагов.
Игорь Луговой
У фронтовички нет одной почки, отсутствует часть кишечника. А в мае случилась новая напасть.
- Утром на теле у мамы стали появляться следы от укусов. Вначале я грешила на комаров. Начала ставить на ночь фумигатор, а укусов становилось все больше. Я осталась у ее кровати на ночь и увидела, как откуда-то снизу на постель выползают блохи! Я собрала их в баночку и утром пошла в нашу управляющую компанию, - рассказывает врач-сиделка.
По словам Нины Федоровны, мастер ООО «Металлург» встретил ее очень доброжелательно, пообещав обработать подвальное помещение от паразитов (квартира ветерана войны Галины Воржевой находится на первом этаже «хрущевки»). Однако на следующую ночь блохи появились снова и снова дочь собрала с мамы несколько десятков блох:
- Я спросила у этого мастера, чем и как он обрабатывал подвал. Мужчина показал мне маленькую ампулу, сказал, что он ее развел в 50 литрах воды. А посмотрела инструкцию, а там написано, что ампула растворяется в литре воды! Да и как он обработал подвал? Просто побрызгал проход между отсеками, занятыми соседями!
Такой обработке - грош цена еще и потому, что в отсек подвала под шестым подъездом, где живет она с мамой, блохи, тараканы, мокрицы, мыши прут из подвального помещения под пятым подъездом.
- В пятом подъезде жил мужчина с синдромом Гобсека. Он тащил в свою квартиру весь хлам с мусорок. Когда он умер, его дочь вывезла из дома несколько грузовиков мусора. Но мусором, как оказалось, забит и его подвал. А в ходе ремонта труб работники управляющей компании пробили дыру в стене подвального помещения, занятого умершим мужчиной. Оттуда в наш подвал и проникают мыши и насекомые, - продолжает рассказ Нина Воржева.
Женщина не раз разговаривала с сотрудниками ООО «Металлург», прося их заделать дыру в стене. Но у них, по ее словам, нет то цемента, то кирпича.
- Куда я только не обращалась! В департаменте ЖКХ администрации Липецка девочка милым голосом сказала мне, что они не имеют управы на всякие ООО, на коммерсантов из управляющих компаний. Потом я смогла списаться через хорошего знакомого с Игорем Артамоновым. Он пообещал помочь. И правда, кто-то к нам приходил, но ничего не сделал. Спасибо молодому депутату горсовета Екатерине Пинаевой. Она несколько раз мне звонила, приходила к нам и сегодня мы ждем дератизаторов из какой-то частной компании. Наверное, узнав, что в наш подвал придут дезинсекторы, управляющая компания повесила на доске объявлений нашего подъезда бумагу с указанием, что именно «Металлург» будет травить блох, - говорит пенсионерка.
Так кто будет травить блох? С этим вопросом корреспондент GOROD48 пошел в ООО «Металлург», контора которой находится в соседнем доме по улице Папина.
есть, как видим, у управляющей компании и кирпич, и цемент
Оба-на! Офис «управляшки» оказался в подвале. Но не в простом подвале, а в золотом. Буквально. Ведь тому качеству евроремонта, который я увидел, позавидовал бы и обком КПРФ, который еще недавно представляла в областном Совете одиозный депутат от этой партии Людмила Семина, ныне соучредитель и гендиректор ООО «Металлург». Ее в офисе не оказалось, как не оказалось в нем и того самого мастера, который, растворив одну ампулу яда в бочке воды, окропил подвал под квартирой, в которой блохи «загрызают», как выражается Нина Воржева, ее маму-ветерана.
Эх, знала бы Галина Воржева, какое светлое будущее отстаивает она в битвах с фашистами! Явно не за такую Родину, которая в лице коммерсанта-коммуниста бросила ее на съедение насекомым!
Кстати, на сайте «управляшки», обслуживающей в Липецке 21 дом, декларируются иные ценности. Цитата: «Главной целью нашей компании является профессиональное предоставление качественных коммунальных услуг жителям домов находящихся, в управлении в нашей компании. Большое количество высококвалифицированных специалистов ООО «Металлург» ежедневно стараются обеспечить максимально комфортное проживание для граждан».
Себе «металлурги» отгрохали приличный офис. А вот ветерана войны оставили подыхать в кольце врагов.
Игорь Луговой
Вот она