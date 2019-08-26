Общество

сегодня, 16:52

Липецкую мэрию осадил дальнобойщик Платонов

12 1136
#пикет
Липецкую мэрию осадил дальнобойщик Платонов

Жителя поселка ЛТЗ не устроили работы по благоустройству 3-го участка его поселка.

Загрузка плеера
Сегодня администрацию Липецка пикетировал член КПРФ, дальнобойщик Геннадий Платонов. Активный сторонник отмены системы «Платон» в этот раз недоволен благоустройством 3-го участка его поселка.

- Я специально замерил: дорога не превышает семи метров. Она стала уже на метр! Сняли советскую «подушку», которая не была ранее продавлена. Положили новую. И все это для того, чтобы сузить новую дорогу. Двадцать первый век, а у нас - двухполосная дорога! И высокие бордюры. Как зимой тут автобусы будут разъезжаться? Все дороги сейчас перекрыты, перекопаны, «скорая» не приезжает, такси не едет за двойную цену. Возле пруда больше метра вырыли корыто, но ливневку не положили. Это значит, бюджетные деньги - на ветер! Асфальт будет залит водой, и это покажут уже первые дожди. Пустили автобус раз в час, и тот убрали! Фактически у нас не ходят автобусы. Вот против чего я протестую, - говорит общественный активист.

GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу мэрии.

- Работы на улице на улице Ильича стартовали в июне. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога вместе с улицей Космонавтов получит помимо нового асфальта еще и тротуары по обе стороны дороги протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м., которых тут никогда не было. Работы включают в себя устройство нового основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, водоотводных лотков, дорожных знаков, пешеходного ограждения, установку бортовых камней, нанесение дорожной разметки. Новая дорога соответствует ГОСТам для двухсторонней дороги, ее ширина - от семи до девяти метров. Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение производить ремонт, а, следовательно, и перекрывать движение транспорта здесь поэтапно, - сообщили чиновники.

Из полученного комментария следовало, что ливневая канализация не проходит по всей улице Ильича. Так, вокруг пруда на 3-м участке она не предусмотрена проектом, по которому работает воронежский подрядчик мэрии, ООО «Дорожник».

- В настоящее время бордюры могут казаться завышенными только потому, что пока строители уложили первый, выравнивающий, слой асфальта. Движение по улице Ильича откроют к 10 сентября, после чего на новую дорогу будет уложен финишный слой асфальта и бордюры визуально станут меньше, - говорят специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

Из-за перекрытия улицы Ильича на ремонт по временным маршрутам с площади Клименкова стал ходить автобус, конечным пунктом которого вначале была остановка «3-й участок», а потом, после начала работ у пруда, остановка «Улица Зеленая» (район кладбища ЛТЗ). Автобус ходит с интервалом в час. Как только дорожные работы будут закончены, движение общественного транспорта будет возобновлено по прежним схемам и графикам.

- Администрация Липецка просит жителей поселка тракторостроителей отнестись к временным трудностям с пониманием, - сказали в пресс-службе мэрии.
12 1136
#пикет

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

18 минут назад
А я доволен, что навальнята во всех темах бредят про ЕдРо.... Так больше народа видит - какое они позорное днище...
ответить

Кинг конг с 3 участка

29 минут назад
Нормально машин стало меньше бухай не хочу я 20 лет пью водку .
ответить

Серхан с 3 уч-ка

31 минуту назад
Это по но чалу плохо а потом всё хуже и хуже ))))
ответить

злодей

36 минут назад
3й участок с директором тсо в большой опе и мы не забудим едирастам увеличение пенсионного всвсзраста.кпрф лудшие.а вы там бухайте на пруду дальше.
ответить

слёзы слёзы слёзы

39 минут назад
когда наконец кто нибудь займётся площадью победы?когда от туда с площади победы а в частности от подарочного уберут торгащей нелегалов,уже фурами свои шмотки привозят с других областей и торгуют,трусами,носками,шубами,стоят прямо на тратуарной дорожке,когда кто то наведёт порядок у подарочного и трц ...победа.....,также цыгане торгуют телефонами непойми от куда взятыми,как надоело лицезреть это,это просто шанхай индийский в центре города,хватит там торговать своими шубами из мышей и носками!!!!!!
ответить

Давай, до свидания!

42 минуты назад
Мама Стифлера, чемоданы, аэропорт, Тель-Авив!
ответить

Мама Стифлера

48 минут назад
Не делают дороги - плохо, делают дороги - опять плохо.Лишь бы побузить
ответить

444

49 минут назад
Воры едерасты все разворовали
ответить

Дальнобойщики

53 минуты назад
Мы все за Токарева С.В.
ответить

????

55 минут назад
А где представители пжив и из жополизов?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Епархия подала в суд на мэрию Липецка
#право собственности #храм
2
Епархия подала в суд на мэрию Липецка

12 минут назад

Общество
Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов
#назначения
3
Новым председателем департамента транспорта администрации Липецка назначен Евгений Чекрыжов

19 минут назад

Общество
В Левобережье приостановлено движение трамвая № 5
#трамвай
3
В Левобережье приостановлено движение трамвая № 5

35 минут назад

Общество
Самые высокие зарплаты — у финансистов, металлургов и научных сотрудников
#зарплата
4
Самые высокие зарплаты — у финансистов, металлургов и научных сотрудников

46 минут назад

Общество
Мама сбитого машиной ребенка сердечно поблагодарила врачей
#ДТП #благодарность #соцсети
5
Мама сбитого машиной ребенка сердечно поблагодарила врачей

59 минут назад

Общество
Радиационный фон в Липецкой области – в абсолютной норме
#радиация
6
Радиационный фон в Липецкой области – в абсолютной норме

сегодня, 16:49

Общество