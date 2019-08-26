Липецкую мэрию осадил дальнобойщик Платонов

Жителя поселка ЛТЗ не устроили работы по благоустройству 3-го участка его поселка.

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Сегодня администрацию Липецка пикетировал член КПРФ, дальнобойщик Геннадий Платонов. Активный сторонник отмены системы «Платон» в этот раз недоволен благоустройством 3-го участка его поселка.



- Я специально замерил: дорога не превышает семи метров. Она стала уже на метр! Сняли советскую «подушку», которая не была ранее продавлена. Положили новую. И все это для того, чтобы сузить новую дорогу. Двадцать первый век, а у нас - двухполосная дорога! И высокие бордюры. Как зимой тут автобусы будут разъезжаться? Все дороги сейчас перекрыты, перекопаны, «скорая» не приезжает, такси не едет за двойную цену. Возле пруда больше метра вырыли корыто, но ливневку не положили. Это значит, бюджетные деньги - на ветер! Асфальт будет залит водой, и это покажут уже первые дожди. Пустили автобус раз в час, и тот убрали! Фактически у нас не ходят автобусы. Вот против чего я протестую, - говорит общественный активист.



GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу мэрии.



- Работы на улице на улице Ильича стартовали в июне. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги - 1,9 км, площадь - 17,2 тысячи кв.м. Эта дорога вместе с улицей Космонавтов получит помимо нового асфальта еще и тротуары по обе стороны дороги протяженностью 1,9 км и площадью 6,2 тысячи кв.м., которых тут никогда не было. Работы включают в себя устройство нового основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, водоотводных лотков, дорожных знаков, пешеходного ограждения, установку бортовых камней, нанесение дорожной разметки. Новая дорога соответствует ГОСТам для двухсторонней дороги, ее ширина - от семи до девяти метров. Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение производить ремонт, а, следовательно, и перекрывать движение транспорта здесь поэтапно, - сообщили чиновники.



Из полученного комментария следовало, что ливневая канализация не проходит по всей улице Ильича. Так, вокруг пруда на 3-м участке она не предусмотрена проектом, по которому работает воронежский подрядчик мэрии, ООО «Дорожник».



- В настоящее время бордюры могут казаться завышенными только потому, что пока строители уложили первый, выравнивающий, слой асфальта. Движение по улице Ильича откроют к 10 сентября, после чего на новую дорогу будет уложен финишный слой асфальта и бордюры визуально станут меньше, - говорят специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.



Из-за перекрытия улицы Ильича на ремонт по временным маршрутам с площади Клименкова стал ходить автобус, конечным пунктом которого вначале была остановка «3-й участок», а потом, после начала работ у пруда, остановка «Улица Зеленая» (район кладбища ЛТЗ). Автобус ходит с интервалом в час. Как только дорожные работы будут закончены, движение общественного транспорта будет возобновлено по прежним схемам и графикам.



- Администрация Липецка просит жителей поселка тракторостроителей отнестись к временным трудностям с пониманием, - сказали в пресс-службе мэрии.