Общество

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В Липецке школьников стало больше на 2 тысячи, а детей в детских садах увеличилось на 500 человек

6 577
#1 сентября #школа
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В Липецке школьников стало больше на 2 тысячи, а детей в детских садах увеличилось на 500 человек

В воскресенье, 1 сентября, в парках и районах города пройдут представления для школьников и их родителей, сейчас утверждают их программы. А первым учебным днём станет понедельник, 2 сентября. О праздновании Дня знаний и подготовке к новому учебному году на брифинге в администрации Липецка журналистам рассказал председатель профильного департамента Александр Мочалов.

Он сообщил, что сегодня в Липецке функционируют 143 муниципальных образовательных учреждения – 70 детских садов, 65 школ и 8 учреждений дополнительного образования. В их системе произошли изменения. Так, детсады №№ 2, 17 и 118 присоединили  к школам №№29, 20 и 59, а УДО «Калейдоскоп», «Надежда» и «Правобережный» – к домам творчества «Октябрьский», «Городской», центру  «ЭкоСфера». Кроме того, в этом году открыли новую школу в микрорайоне «Победа» и здание детского сада в микрорайоне «Елецкий».

В этом учебном году детские сады Липецка будут посещать 28 873 ребёнка – это на 500 больше, чем в сентябре 2018-го. Учреждения системы дополнительного образования –  17 744 школьника. За парты сядут 57 506 юных липчан – почти на две тысячи больше, чем годом ранее. Лишь 15% из них (8 626 человек) будут учиться во вторую смену.

- Задача, стоящая перед нами, – полностью отказаться от второй смены и сократить очерёдность в детские сады (сегодня в  очереди порядка 1,6 тысячи детей до трёх лет). Работа над её решением ведётся активная – возводятся семь ясельных корпусов и школа в районе улицы 50 лет НЛМК. На следующий год запланировано строительство трёх детских садов и ясельного корпуса, - сообщил Александр Мочалов.

В систему образования вносятся изменения. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, вся старшая школа будет профильной. Учащимся 10-11 классов предлагают пять направлений: естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Кроме того, в Липецке запланировано открытие восьми дополнительных кадетских и одного педагогического класса, он будет работать в школе №9.

- Особое внимание мы будем уделять патриотическому воспитанию. Первым занятием 2 сентября станет «Урок Победы», кроме того, в этом году, помимо традиционных мероприятий, мы планируем провести городскую акцию «Прошлое в настоящем: Победе – 75!».

Ещё одним новшеством станет участие Липецка в проектах,  связанных с цифровизацией. Сейчас в трёх школах апробируется цифровая платформа персонализированного обучения. Шесть школ в ближайшее время примут участие в региональном проекте по цифровизации школьного питания – родители смогут через интернет выбирать меню для своего ребёнка и оплачивать обеды. В планах на три года – полный переход всех школ на электронные журналы успеваемости.

Также Александр Мочалов рассказал о подготовке к новому учебному году. В 2019-м на текущие и капитальные ремонты учреждений было выделено 133,4 млн. рублей (62,4 - из городского бюджета  и 71 – из регионального). 11 млн. рублей направили на благоустройство территорий. 22,7 млн. – на ремонт спортивных сооружений в восьми ОУ. Особое внимание уделяется безопасности обучающихся – сегодня 100% учреждений оснащены системами вызова групп быстрого реагирования, продолжается монтаж систем видеонаблюдения, в этом году их дополнительно установили в 38 учреждениях. Для обеспечения организованных перевозок  детей закупили 14 автобусов.
6 577
#1 сентября #школа
2

Комментарии (6)

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данковчанин

1 минуту назад
Молодежь из районов уезжает в областной центр.
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Ойой

4 минуты назад
Картинку сменили...вступайте в отряд свидетелей колпака...я успел заменить))
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Наталья

5 минут назад
На 143 учреждения выделяют всего 133 млн руб. Это очень мало для ремонта школы к учебному году: ремонт кабинетов, коридоров, капитальный ремонт. Потом говорят о поборах. Денег нужно выделять больше, куда смотрят депутаты. На один парк 300 млн, а для детей деньги не дали.Им в школе весь год сидеть в неремонтированном помещении.
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Ойой

7 минут назад
Про колпак заценил...я тоже с него проорал)
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весёлый

11 минут назад
А сколько же из приезжих статистика
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Житель

48 минут назад
Чего он себе на голову колпак одел клоун
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