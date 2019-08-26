В Липецке школьников стало больше на 2 тысячи, а детей в детских садах увеличилось на 500 человек

В воскресенье, 1 сентября, в парках и районах города пройдут представления для школьников и их родителей, сейчас утверждают их программы. А первым учебным днём станет понедельник, 2 сентября. О праздновании Дня знаний и подготовке к новому учебному году на брифинге в администрации Липецка журналистам рассказал председатель профильного департамента Александр Мочалов.

Он сообщил, что сегодня в Липецке функционируют 143 муниципальных образовательных учреждения – 70 детских садов, 65 школ и 8 учреждений дополнительного образования. В их системе произошли изменения. Так, детсады №№ 2, 17 и 118 присоединили к школам №№29, 20 и 59, а УДО «Калейдоскоп», «Надежда» и «Правобережный» – к домам творчества «Октябрьский», «Городской», центру «ЭкоСфера». Кроме того, в этом году открыли новую школу в микрорайоне «Победа» и здание детского сада в микрорайоне «Елецкий».



В этом учебном году детские сады Липецка будут посещать 28 873 ребёнка – это на 500 больше, чем в сентябре 2018-го. Учреждения системы дополнительного образования – 17 744 школьника. За парты сядут 57 506 юных липчан – почти на две тысячи больше, чем годом ранее. Лишь 15% из них (8 626 человек) будут учиться во вторую смену.



- Задача, стоящая перед нами, – полностью отказаться от второй смены и сократить очерёдность в детские сады (сегодня в очереди порядка 1,6 тысячи детей до трёх лет). Работа над её решением ведётся активная – возводятся семь ясельных корпусов и школа в районе улицы 50 лет НЛМК. На следующий год запланировано строительство трёх детских садов и ясельного корпуса, - сообщил Александр Мочалов.



В систему образования вносятся изменения. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, вся старшая школа будет профильной. Учащимся 10-11 классов предлагают пять направлений: естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Кроме того, в Липецке запланировано открытие восьми дополнительных кадетских и одного педагогического класса, он будет работать в школе №9.



- Особое внимание мы будем уделять патриотическому воспитанию. Первым занятием 2 сентября станет «Урок Победы», кроме того, в этом году, помимо традиционных мероприятий, мы планируем провести городскую акцию «Прошлое в настоящем: Победе – 75!».



Ещё одним новшеством станет участие Липецка в проектах, связанных с цифровизацией. Сейчас в трёх школах апробируется цифровая платформа персонализированного обучения. Шесть школ в ближайшее время примут участие в региональном проекте по цифровизации школьного питания – родители смогут через интернет выбирать меню для своего ребёнка и оплачивать обеды. В планах на три года – полный переход всех школ на электронные журналы успеваемости.



Также Александр Мочалов рассказал о подготовке к новому учебному году. В 2019-м на текущие и капитальные ремонты учреждений было выделено 133,4 млн. рублей (62,4 - из городского бюджета и 71 – из регионального). 11 млн. рублей направили на благоустройство территорий. 22,7 млн. – на ремонт спортивных сооружений в восьми ОУ. Особое внимание уделяется безопасности обучающихся – сегодня 100% учреждений оснащены системами вызова групп быстрого реагирования, продолжается монтаж систем видеонаблюдения, в этом году их дополнительно установили в 38 учреждениях. Для обеспечения организованных перевозок детей закупили 14 автобусов.

