Общество
сегодня, 11:45
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы
34 2059
Вакантное место предложили занять Юлии Паньковик.
За несколько дней до начала нового учебного года в мэрии Липецка случилась странная вещь: с формулировкой "по собственному желанию" должность председателя департамента образования оставил 43-летний Александр Мочалов.
Вакантное место предложено занять бывшему заместителю руководителя этого ведомства Юлии Паньковик.
- Перехожу на другую работу. Директором одной из школ Липецка, - сообщил GOROD48 отставник.
Отставник предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Злые языки говорят, что Мочалова назначили виновным за затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК, которую по весне руководители города и области обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября, но которую, очевидно, завершат лишь к декабрю. Также в строй к 1 сентября должны были сдать семь ясельных корпусов, но до сих пор еще ни один из них не готов принять малышей. Но какое отношение имел председатель городского департамента образования к долгострою на Манеже (его возводит вот уже третий год тамбовская фирма "Сталь-М") и яслям, если заказчиком строительств являются совершенно другие ведомства?
Сегодня утром глава Липецка как раз проинспектировала строительство яслей - у 45-й школы рабочие еще не выгнали даже стен этого учреждения (за забором нового школьного стадиона виден автокран на фоне будущего корпуса для малышей в возрасте до трех лет)
Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
Вакантное место предложено занять бывшему заместителю руководителя этого ведомства Юлии Паньковик.
- Перехожу на другую работу. Директором одной из школ Липецка, - сообщил GOROD48 отставник.
Отставник предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Злые языки говорят, что Мочалова назначили виновным за затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК, которую по весне руководители города и области обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября, но которую, очевидно, завершат лишь к декабрю. Также в строй к 1 сентября должны были сдать семь ясельных корпусов, но до сих пор еще ни один из них не готов принять малышей. Но какое отношение имел председатель городского департамента образования к долгострою на Манеже (его возводит вот уже третий год тамбовская фирма "Сталь-М") и яслям, если заказчиком строительств являются совершенно другие ведомства?
Сегодня утром глава Липецка как раз проинспектировала строительство яслей - у 45-й школы рабочие еще не выгнали даже стен этого учреждения (за забором нового школьного стадиона виден автокран на фоне будущего корпуса для малышей в возрасте до трех лет)
Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
34 2059
лучше бы
Гость
гость
бюджетник
Кет
Математик Хренов
Липецк 28 августа
Ов
Липчанин.
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