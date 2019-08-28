Общество

сегодня, 11:45

Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы

34 2059
#Александр Мочалов #кадры
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы

Вакантное место предложили занять Юлии Паньковик.

За несколько дней до начала нового учебного года в мэрии Липецка случилась странная вещь: с формулировкой "по собственному желанию" должность председателя департамента образования оставил 43-летний Александр Мочалов.

Вакантное место предложено занять бывшему заместителю руководителя этого ведомства Юлии Паньковик.

- Перехожу на другую работу. Директором одной из школ Липецка, - сообщил GOROD48 отставник.

Отставник предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Злые языки говорят, что Мочалова назначили виновным за затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК, которую по весне руководители города и области обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября, но которую, очевидно, завершат лишь к декабрю. Также в строй к 1 сентября должны были сдать семь ясельных корпусов, но до сих пор еще ни один из них не готов принять малышей. Но какое отношение имел председатель городского департамента образования к долгострою на Манеже (его возводит вот уже третий год тамбовская фирма "Сталь-М") и яслям, если заказчиком строительств являются совершенно другие ведомства?

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Сегодня утром глава Липецка как раз проинспектировала строительство яслей - у 45-й школы рабочие еще не выгнали даже стен этого учреждения (за забором нового школьного стадиона виден автокран на фоне будущего корпуса для малышей в возрасте до трех лет)    

Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
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#Александр Мочалов #кадры

Комментарии (34)

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лучше бы

2 минуты назад
Тарана отправили в пединститут
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Гость

8 минут назад
Еще гимназия 64 сейчас без директора. Может туда.
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гость

9 минут назад
городу, слушай , какие проблемы , вот я сейчас глянул , на количество домов , где депутат Прокопенко из ЕР , 43 -дома ! Ну , неужели в этих домах не найдётся , 3-4 активиста , волонтёра , молодых людей , среднего возраста , которые в след. году , блестяще не проведут агитационную компанию , что бы этих Прокопенко , Шклярова , Шальнева , Урываеву , больше не избрали ? НЕ ВЕРЮ ! Есть граждане , есть ! 2020 год решающий , но начинать надо прямо сейчас .
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бюджетник

12 минут назад
Может в 1 гимназию? Цопа то старенький.
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Кет

12 минут назад
Может в №69. Пора заменить старуху. Сколько можно поборами заниматься.
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Математик Хренов

13 минут назад
От перемены слагаемых сумма не меняется.
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Липецк 28 августа

15 минут назад
Рады очень за Ю.И.Паньковик! Достойный, грамотный руководитель, человек на своем месте!!!!!!!!!!!
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Ов

18 минут назад
///, конечно!
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Липчанин.

18 минут назад
не 66 лицей ли осчастливит он?
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555

19 минут назад
Наталья,...абсолютно верно! Слова "городу" - "не в бровь, а в глаз"!!!
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