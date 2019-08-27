Происшествия

57 минут назад

Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские

13 2353
#изнасилование #полиция
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Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские

В Анапе на пляже два полицейских изнасиловали 17-летнюю спортсменку из Липецка. Возбуждено уголовное дело. Отстранён от работы начальник горотдела МВД РФ. 

Как сообщает  life.ru, 26 августа перед рассветом на пульт дежурной части по городу Анапе позвонил взволнованный тренер спортивной команды, подопечную которого изнасиловали полицейские на пляже "Паралия".

Жертва преступления, 17-летняя девушка из Липецка, находилась в Анапе на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло...

Учитывая неминуемый резонанс совершённого преступления, внутреннее расследование в анапском ОМВД было проведено молниеносно. Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет). 
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#изнасилование #полиция
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Комментарии (13)

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око

24 минуты назад
человек слаб. сломаные жизни. нет морали.
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да это Анапа это нормально!

26 минут назад
Ни разу не видели стычку на автовокзале армян с украинцами? Я думал национальная война началась. Местные пользуются безнаказанастью так они там в полиции же. А культурно остаивавшим свои права братьям славянам респект!
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Сергей 13

33 минуты назад
Вика, А какая статья за секс на пляже?Шо полицаи могут предъявить?Это залет,пусть полицаи дрочат жопу.Нервов им обойдётся...
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Знаток

35 минут назад
Пляж Паралия в Витязево, а не в Анапе!
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Ха

38 минут назад
В новостях Кубань.... Она занималась сексом на пляже! ППС подошли, отправили парня домой, а с ней продолжили секс +секс = оргазм+ оргазм. Что не так? Девушкам надо быть скромнее!
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Жители

39 минут назад
Действуют как полицаи на оккупированной территории
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Вика

40 минут назад
Вот так было дело.... В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью на одном из пляжей Витязево. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних. Девушка испугалась и попросила ее отпустить. После этого, по информации источника, которую подтвердили в полиции, двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней, еще один не участвовал в изнасиловании, но находился рядом.
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Я

42 минуты назад
Да ладно , не стёрлось.....
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48

44 минуты назад
слов нет
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48

44 минуты назад
Вот это набор в полицию... дикое чурбанье и бездомные голодные хохлы, всю дрянь собирают...
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