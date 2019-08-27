57 минут назад
Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские
В Анапе на пляже два полицейских изнасиловали 17-летнюю спортсменку из Липецка. Возбуждено уголовное дело. Отстранён от работы начальник горотдела МВД РФ.
Жертва преступления, 17-летняя девушка из Липецка, находилась в Анапе на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло...
Учитывая неминуемый резонанс совершённого преступления, внутреннее расследование в анапском ОМВД было проведено молниеносно. Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет).
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