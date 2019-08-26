Липчане задолжали за ипотеку 240 миллионов рублей

За полгода просрочка по ипотечным кредитам в Липецкой области выросла. Но регион далеко не антилидер по просроченным ипотечным кредитам.
Как выяснили аналитики
FinExpertiza
, просроченная задолженность физических лиц по ипотечным жилищным кредитам в России составила по итогам первого полугодия 2019 года 72,5 млрд рублей. Более 70% от всей просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в РФ приходится на 20 регионов. В каждом из них объем просроченной задолженности по ипотеке на начало июля 2019 года превышал один миллиард рублей. Самый значительный рост просроченной задолженности по ипотеке в денежном выражении за первое полугодие 2019 года отмечен в Ростовской области. В ТОП-3 также вошли Республика Саха и Ленинградская область. Самыми быстрыми темпами просроченная задолженность росла в Крыму, Севастополе и Чечне. В Крыму сумма просроченной задолженности выросла в 2,69 раза. В Севастополе просроченная задолженность выросла 2,67 раза. В Чеченской республике сумма задолженности по просроченным кредитам выросла в 1,71 раза. В 41 регионе из 85 наблюдается положительный тренд. За первое полугодие 2019 года просроченная задолженность граждан в этих регионах сократилась на 1,7 млрд рублей, что снизило общую просроченную задолженность граждан по стране на 353 млн рублей.
Максимально сократить объем просроченных ипотечных кредитов за первое полугодие 2019 года смоги жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Липчане же увеличили объем просроченных кредитов за полугодие на 2 миллиона рублей. Сумма незначительная. Но общая картина просрочки липчан такова. На 1 января 2019 года она составляла 238 миллионов рублей, на 1 июля 2019 года она составляет 240 миллионов рублей.
Как
сообщал
GOROD48 , интерес липчан к ипотечному кредитованию падает. На 1000 экономически активных липчан приходится 15,6 оформленных ипотек. Средний размер займа составляет 1,7 млн рублей. По сравнению с данными на I полугодие 2018 года снижение объема жилищных кредитов в Липецкой области составило 2,4%.
данковчанин
Николай