«Массовый тираж «Первого номера» - это создание положительного образа временного правительства»

На сессии Липецкого горсовета разразилась жесткая полемика между депутатом Николаем Быковских и главой Липецка Евгений Уваркиной по поводу выделения дополнительных 2,5 миллионов рублей на выпуск бесплатного печатного издания, выпускаемого муниципалитетом.

Сегодня на 53-й сессии Липецкого горсовета депутаты внесли очередной пакет поправок в главный финансовый документ города на этот год.



Из доклада председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой следовало, что по доходам городская казна увеличится на 167 млн рублей. Бюджет вырос за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (115,2 млн рублей), а также собственных налоговых и неналоговых доходов мэрии (52 млн рублей). Доходы от налоговых поступлений мэрия предложила направить на увеличение расходной части бюджета и уменьшение дефицита городской казны.



Так, Татьяна Григорова предложила направить на субсидии перевозчикам для покупки новых автобусов 61,3 млн рублей, полученных из областного бюджета, и 12 миллионов - на ремонт дорог. Муниципальные образовательные учреждения получат на капремонт 49,9 млн рублей. Субвенции из федерального бюджета в объеме 7,5 млн рублей выделят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, на строительство семи ясельных корпусов - 31,8 миллион.



Средства из городского бюджета распределили на оплату штрафов и судебных решений (10,9 млн рублей), отсыпку подъездных путей к будущему коттеджному поселку «Радужный» для многодетных семей в селе Желтые Пески (6 млн рублей), укладку тротуаров в скверах города и ДК «Сокол» (3 млн рублей), разработку проекта реконструкции и капремонта зданий ГДМ «Октябрь» (10 млн рублей) и ДЮСШ №11 (5 млн рублей), разработку проектов строительства котельных для детсадов №66 и 67 (1 млн рублей), устройство наружного освещения футбольных полей ДЮСШ №8 «Юность» и СК «Сокол» (по 2,5 млн рублей), водоснабжение малоэтажной застройки в Желтых песках (4 млн рублей), покупку и установку остановок (3,5 млн рублей), устройство системы автоматического полива территории Городища (3 млн рублей).



С учетом всех изменений бюджет Липецка по доходам составит 14,1 млрд рублей, по расходам - 14,9 миллиарда. Дефицит бюджета - 769 млн рублей.



А потом произошло ожидаемое: депутат от фракции КПРФ Николай Быковских возмутился выделением дополнительных 2,5 млн рублей на выпуск газеты «Первый номер», которую издает МАИУ «Мой город Липецк»:



- Вынужден повторно спросить, зачем такие огромные средства выделяют на пиар?



Ответила на этот вопрос лично глава Липецка Евгения Уваркина. И начала она издалека:



- Хочу вас проинформировать, что происходит. Информирование жителей важно с целью их соучастия в программах города, которые мы с вами вместе реализуем. За эти пять месяцев мы провели много встреч, провели первую серию мини-конференций с СОСами, направленными на развитие местного самоуправления. У нас по две-три конференции проходили с участием депутатов горсовета. Мы преследовали такие цели, как разъяснение принципов ТОС, определение перечня проблем, которые волнуют граждан, их систематизация и структурирование. Множество проблем требуют межведомственного взаимодействия. Мы на ваш суд представим приоритеты. Наша цель на следующий год определить четкое понимание того, что будет выполнено на округах. Мы должны понимать это до начала бюджетирования.



- Мы финансируем газету «Первый номер». Она достаточно любимая, но ее еженедельный тираж - 11 тысяч. По нашим оценкам, ее читает менее 10 процентов горожан. Это ничтожно мало. А темы которые там, очень важны. Мы доводим информацию через девять сайтов администрации Липецка. Количество их подписчиков - всего две тысячи. Врио губернатора задал нам хороший тон в реагировании на проблемы: я каждый день получаю от него десяток скринштов с задачками на день. Я следом за ним создала свой аккаунт. Но «Инстаграм» - не та площадка, где можно предметно развернуть информацию. И «Инстаграм» - это личность, а не администрация. Мы это понимаем и ставим задачу, чтобы уже осенью руководители четырех округов Липецка представили «Инстаграм» каждого округа. На мини-конференциях мы видим спрос на благоустройство дворов. Нам задают один и тот же вопрос: когда доберетесь до нашего двора? А у нас - 1600 дворов. А сделали мы в прошлом году 35 дворов, а в этом с поддержкой области сделаем 135 дворов. Да, мы затянули время, да, совершили ошибки, за которые были заслуженного биты. Но мы запустили новую программу «Инициативное бюджетирование». Мы хотим соучастия жителей Липецка в софинансировании. Если миллион стоит детская площадка, то жителям двора необходимо внести 20 процентов средств от этой суммы. 200 тысяч рублей. Если эти деньги разделить на всех собственников жилья, то выйдут копейки! Наша задача - благоустраивать 300 дворов в год, а задача липчан - беречь сделанное. Это невозможно рассказать через соцсети. Мы должны рассказывать о достойных примерах. Надо исключить иждивенческое настроение…



И вдруг глава Липецка обратилась непосредственно к задравшему ее депутату Николаю Быковских:



- Помните, как мы вместе с родителями в советское время выходили на субботники (Николай Быковских в силу его 29-летнего возраста, понятно, никак то время помнить не может)?



- Массовые спецвыпуски «Первого номера» - это не разовая история. Мы хотим выпускать их четыре раза в год - в День города, День Знаний, День народного единства, на Новый год. Мы хотим, чтобы нашу газету четыре раза в год получали в каждом доме и в квартире. 2,5 миллиона рублей - это и распространение, и доставка до каждого дома, - сказала Евгения Уваркина.



Далее глава Липецка сообщила, что без этих денег на печать «Первого номера» депутаты и так выделяют 19 млн рублей в год. А с учетом дополнительных средств сумма увеличится до 21 миллиона. «И у нас появится возможность дойти до каждого липчанина».



Евгения Уваркина показала депутатам макет запланированного к Дню знаний нового массового выпуска «Первого номера» (перед Днем города липчанам уже раздали первый массовый тираж этой газеты). В нем - школьное и дошкольное образование, благоустройство и другие важные городские проблемы. Но Николай Быковских не лег на лопатки перед энергичным мэром:



- Я тоже подготовился к этому вопросу, провел анализ материалов из этого макета. На первой странице газеты - просто фотография молодой пары. Что это дает читателю? На третьей странице развернутое заявление главы Липецка. Это надо оставить. Страница «Настоящее-будущее». Оставить. На последней станице - реклама артфестиваля. Зачем?



Дальше Николай Быковских сел на своего любимого конька. Партийного:



- 20 процентов липчан без заемных средств не могут собрать детей в школу. В доме №107а по улице Ковалева нет горячей воды с весны, детей к школе надо купать в тазиках. Я насчитал четыре полосы цветные. А вот четырехстраничный выпуск агитматериала кандидата в губернаторы Сергея Токарева. Тоже в цвете. 300 000 тираж. Цена одного экземпляра - 87 копеек. То, о чем вы говорите, можно уложить в 250 тысяч рублей. Если есть лишние деньги - направьте их на ремонт обветшавших памятников. Кстати, за эти деньги можно поменять на новые 250 окон в детских садиках и школах.



Пикировку прекратил спикер горсовета Игорь Тиньков. Он призвал коллегу-коммуниста не лезть в редакционную политику МАИУ «Мой город Липецк».



- Я за то, чтобы такая газета была. Вопрос о количестве экземпляров, конечно, спорный. Я двумя руками за более эффективное использование бюджетных средств.



Свою ложку дегтя не пронесла мимо бочки мэрского меда еще один записной критик городской администрации, депутат Валентина Пересыпкина. Она возмутилась тем, что муниципальная газета не доходит до горожан. Из ее наблюдений следовало, что весь тираж издания, который завозят в магазин «Магнит» у ее дома, разбирает пара бабушек. «Они набирают газеты сумками и уходят».



На сторону мэрии встала вице-спикер Евдокия Бычкова и депутат Ольга Прокопенко.



- В Липецке - 120 тысяч пенсионеров. Они далеки от новых технологий. Газета нужна в большем количестве экземпляров. 120 тысяч надо сделать тираж. Для каждого пенсионера! - заявила Евдокия Бычкова.



- Газета бабушкам очень важна, - сказала Ольга Прокопенко.



Поддержал предложение мэрии и председатель бюджетной комиссии горсовета Анатолий Давыдов. Он сообщил, что на профильной комиссии пять ее членов из девяти проголосовали против выделения из областного бюджета мэрии этих самых 2,5 миллионов рублей. По его мнению, зря. Очевидно, в пику Николаю Быковских он рассказал о том, что в его избирательном округе «некоторые коллеги пытаются воспользоваться этой бюджетной поправкой в избирательных целях». Для этого «вандалы раскрасили краской остановки с призывами голосовать. Но выборы пройдут, а испорченные остановки останутся. Надо больше информировать граждан, что делается на округах».



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова тоже не против «Первого номера». Она заметила, что чем больше тираж, тем газета дешевле. Главный аудитор Липецка призвала мэрию переводить выпуск печатного издания на распространение по подписке.



Потом вопрос правок муниципального бюджета поставили на голосование. Большинством голосов было решено, что 2,5 миллиона на массовые тиражи «Первого номера» мэрия получит.



- Массовый тираж «Первого номера» - это создание положительного образа временного правительства перед выборами, - резюмировал случившееся Николай Быковских.