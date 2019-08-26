Происшествия
8 минут назад
Закопавший на кладбище домашних животных погибшую девочку получил 3,5 года колонии
Октябрьский районный суд Липецка признал 26-летнего Владимира Мазура виновным в причинении смерти по неосторожности
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Сожитель Татьяны Кикиной обвинялся в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). 4 октября 2018 года он находился в квартире своей гражданской жены. Взял на руки ребенка и пошел в ванную комнату. Там он поскользнулся и выронил ребенка. Девочка получила травы несовместимые с жизнью.
В тот момент, когда это все произошло, Татьяна Кикина гуляла с подругой. Когда они находились в 20-м микрорайоне Липецка, Татьяне позвонил Владимир и договорился о встрече, на которой и рассказал о гибели ребенка. Со слов Кикиной, обращаться в «скорую» Мазур не разрешил, так как ее могли лишить родительских прав. И сам не стал делать того же, испугавшись уголовной ответственности. Ранее он был судим по нескольким статьям уголовного кодекса.
Сожители пришли домой на проезд Строителей. Мазур оставил Татьяну на улице, чтобы та не подняла истерику в квартире и не привлекла внимание двух своих сестер, их троих детей и родной матери (все они жили в одной квартире). Через несколько минут он появился на улице с коляской, в которой лежал труп ребенка.
- Я хотела посмотреть, но он мне не разрешил, - рассказала Татьяна Кикина на первом судебном заседании.
Сожители дошли от 15 микрорайона до поселка Тракторостроителей, где живет мать Мазура. Владимир проводил Татьяну в квартиру и велел его ждать, а сам отправился на кладбище домашних животных, где и закопал тело ребенка. На следующий день они переехали вместе с тремя детьми Татьяны к матери Мазура.
Спустя пару недель сожители отправились на съемную квартиру, а весной 2019 года - в село под Липецком к другу Владимира. Там Мазур во время пьянки с друзьями рассказал о гибели ребенка. Один из его собутыльников пошел с этой историей в полицию. 8 апреля полицейские нашли на кладбище домашних животных тело девочки и сожителей задержали.
Напомним, что в отношении матери девочки также было возбуждено уголовное дело но по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вскрытие показало, что до смерти у ребенка был перелом руки. Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда девочке было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась обнаружила, что у дочери опухла рука. К врачу Татьяна Кикина не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков. О том, что у дочери может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.
Также в суд направлены материалы по ограничению гражданки Кикиной родительских прав. Суд принял решение 27 июля заочно, так как на заседание она не явилась. Расследование уголовного дела в отношении неисполнения родительских обязанностей продолжается, сообщили GOROD48 в пресс-службе УВД России по Липецкой области. Дети находятся в госучреждении.
Пока шло следствие, Владимир Мазур был осуждён Октябрьским районным судом Липецка за кражу велосипеда. Суд путём частичного сложения наказаний по двум приговорам определил Мазуру окончательно наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Непосредственно за убийство по неосторожности он получил 1 год и 2 месяца колонии.
В тот момент, когда это все произошло, Татьяна Кикина гуляла с подругой. Когда они находились в 20-м микрорайоне Липецка, Татьяне позвонил Владимир и договорился о встрече, на которой и рассказал о гибели ребенка. Со слов Кикиной, обращаться в «скорую» Мазур не разрешил, так как ее могли лишить родительских прав. И сам не стал делать того же, испугавшись уголовной ответственности. Ранее он был судим по нескольким статьям уголовного кодекса.
Сожители пришли домой на проезд Строителей. Мазур оставил Татьяну на улице, чтобы та не подняла истерику в квартире и не привлекла внимание двух своих сестер, их троих детей и родной матери (все они жили в одной квартире). Через несколько минут он появился на улице с коляской, в которой лежал труп ребенка.
- Я хотела посмотреть, но он мне не разрешил, - рассказала Татьяна Кикина на первом судебном заседании.
Сожители дошли от 15 микрорайона до поселка Тракторостроителей, где живет мать Мазура. Владимир проводил Татьяну в квартиру и велел его ждать, а сам отправился на кладбище домашних животных, где и закопал тело ребенка. На следующий день они переехали вместе с тремя детьми Татьяны к матери Мазура.
Спустя пару недель сожители отправились на съемную квартиру, а весной 2019 года - в село под Липецком к другу Владимира. Там Мазур во время пьянки с друзьями рассказал о гибели ребенка. Один из его собутыльников пошел с этой историей в полицию. 8 апреля полицейские нашли на кладбище домашних животных тело девочки и сожителей задержали.
Напомним, что в отношении матери девочки также было возбуждено уголовное дело но по статье 156 УК РФ – «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вскрытие показало, что до смерти у ребенка был перелом руки. Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда девочке было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась обнаружила, что у дочери опухла рука. К врачу Татьяна Кикина не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков. О том, что у дочери может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.
Также в суд направлены материалы по ограничению гражданки Кикиной родительских прав. Суд принял решение 27 июля заочно, так как на заседание она не явилась. Расследование уголовного дела в отношении неисполнения родительских обязанностей продолжается, сообщили GOROD48 в пресс-службе УВД России по Липецкой области. Дети находятся в госучреждении.
Пока шло следствие, Владимир Мазур был осуждён Октябрьским районным судом Липецка за кражу велосипеда. Суд путём частичного сложения наказаний по двум приговорам определил Мазуру окончательно наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Непосредственно за убийство по неосторожности он получил 1 год и 2 месяца колонии.