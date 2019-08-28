Ребенок умер после двух месяцев комы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), по факту смерти новорождённого в медицинском учреждении.

Следствием установлено, что 10 июня в 2019 в областном перинатальном центре 31-летняя женщина родила ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, вызванном внутриутробной асфиксией, в связи с чем начали проводиться реанимационные мероприятия, которые не привели к положительному результату и ребёнок долгое время находился в коме. После длительного пребывания в коме (более 2-х месяцев) была констатирована биологическая смерть новорождённого.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ходе расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения, также сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи роженице и ребёнку. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.

... Эта история хорошо известна читателям GOROD48. Юлия Долматова, мама малышки, еще в июне обращалась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с петицией «Халатность врачей - убивает!», в которой рассказала о своей беде.

«Три акушера занимались мной, двое выдавливали ребенка, одна принимала, неонатолог стояла болтала с акушерами, здоровье ребенка ее не интересовало, врачи реаниматологи приглашенные в ходе родов, забились в углу и тоже стояли спокойно разговаривали. Никто из них не соизволил забить тревогу о состоянии ребенка, никто из них не задумался и не услышал, что сердце ребенка гаснет, никто из них, даже акушеры не открыли обменную карту, чтоб хотя бы бегло ознакомится с предварительным здоровьем ребенка и общим состоянием дородового периода...

Два врача давили мне на ребра и живот, выдавливая ребенка, я просила сделать кесарево, так как понимала, что уже большое количество времени прошло, и ребенок страдает, да и схватки ослабевали. Было проведено все, что можно: и эпизио (без анестезии), и вакуум более 4-х раз. В родзале при этом не работала подача кислорода и датчик КТГ работал с перебоями, что на мой взгляд вообще не допустимо, ведь это единственный аппарат, который передавал информацию о здоровье ребенка в родах. В итоге мы дождались подмоги в виде нач меда ГУЗ «ЛОПЦ», который нащупал, что ребенок идет ушком. Дальше я помню только, что меня бегом увезли в операционную, экстренное кесарево, я отключилась, проснулась ненадолго (под действием наркоза) надо мною врачи, я стала спрашивать про дочь, все промолчали, сказали только что ее уже увезли педиатры, а мне сейчас «наведут красоту» и всё».



Утром Юлия узнала, что родила в 21.38 девочку с весом 3000 кг ростом 51 см, но она находится в коме. Диагноз: тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия, ишемия подкорковых ядер.



«Когда ночью 10.06.2019 ко мне пришел врач, принимавший у меня роды, и нач.мед, я их расспросила про мою дочь, они мне ответили, что моя малышка намучилась и они, чтобы она отдохнула, ввели ее в искусственную кому. О том, что это ложь, я узнала спустя три дня, живя надеждой, что врачи контролируют ее сон. Далее врач, принимавшая у меня роды, на негодования моих родителей стала наезжать, что я хотела получить с таким узким тазом, при этом именно она была моим лечащим врачом, когда перед родам я легла в ГУЗ «ЛОПЦ» на плановую госпитализацию. Она меня наблюдала неделю, и не дала мне ни заключений, ни рекомендаций, ни человеческого совета, что нужно делать кесарево. Да и в родах при вялом пузыре и слабых схватках+к узкому тазу она не стала делать кесарево, о котором я начала просить, после того как они сказали что ребенок не сдвигается с места. Оказалось (из истории род), что у ребенка в итоге еще было двукратное обвитие пуповиной. По узи, которое делалось за 3 недели до родов было однократное, на мои переживания по этому поводу мне пояснили, что это не повод делать кесарево».

Липчанка написала, что у нее осталось много открытых вопросов, точнее все вопросы остались без ответов.



«Нас обещали ознакомить с объяснительными, потом главврач ГУЗ «ЛОПЦ» отказалась от своих слов, далее нас обещали пустить на врачебную комиссию, но и здесь глав врач ГУЗ «ЛОПЦ» отказалась от своих слов. На врачебной комиссии обещали, что будут приглашены специалисты из других роддомов Липецка, а также другого региона, и здесь главврач отказалась от своих слов и провела врачебную комиссию узким составом коллектива ГУЗ «ЛОПЦ» и представителя из УЗО по Липецкой области. С протоколом комиссии отказалась ознакамливать, хотя после комиссии обещали просто на словах сказать есть ли в действиях врачей ошибки».

Липчанка просила Татьяну Москалькову рассмотреть ее петицию именно в федеральных органах власти и «наказать всех врачей, которые своими действиями и бездействием угробили здоровье моего ребенка. Он с 10 июня в коме по сей день и состояние здоровья только ухудшается. Прошу вас, помогите наказать врачей. Я врагу не пожелаю попасть в руки к таким врачам».