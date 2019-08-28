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Ребенок умер после двух месяцев комы
Следствием установлено, что 10 июня в 2019 в областном перинатальном центре 31-летняя женщина родила ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, вызванном внутриутробной асфиксией, в связи с чем начали проводиться реанимационные мероприятия, которые не привели к положительному результату и ребёнок долгое время находился в коме. После длительного пребывания в коме (более 2-х месяцев) была констатирована биологическая смерть новорождённого.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ходе расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения, также сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи роженице и ребёнку. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.
... Эта история хорошо известна читателям GOROD48. Юлия Долматова, мама малышки, еще в июне обращалась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с петицией «Халатность врачей - убивает!», в которой рассказала о своей беде.«Три акушера занимались мной, двое выдавливали ребенка, одна принимала, неонатолог стояла болтала с акушерами, здоровье ребенка ее не интересовало, врачи реаниматологи приглашенные в ходе родов, забились в углу и тоже стояли спокойно разговаривали. Никто из них не соизволил забить тревогу о состоянии ребенка, никто из них не задумался и не услышал, что сердце ребенка гаснет, никто из них, даже акушеры не открыли обменную карту, чтоб хотя бы бегло ознакомится с предварительным здоровьем ребенка и общим состоянием дородового периода...
Два врача давили мне на ребра и живот, выдавливая ребенка, я просила сделать кесарево, так как понимала, что уже большое количество времени прошло, и ребенок страдает, да и схватки ослабевали. Было проведено все, что можно: и эпизио (без анестезии), и вакуум более 4-х раз. В родзале при этом не работала подача кислорода и датчик КТГ работал с перебоями, что на мой взгляд вообще не допустимо, ведь это единственный аппарат, который передавал информацию о здоровье ребенка в родах. В итоге мы дождались подмоги в виде нач меда ГУЗ «ЛОПЦ», который нащупал, что ребенок идет ушком. Дальше я помню только, что меня бегом увезли в операционную, экстренное кесарево, я отключилась, проснулась ненадолго (под действием наркоза) надо мною врачи, я стала спрашивать про дочь, все промолчали, сказали только что ее уже увезли педиатры, а мне сейчас «наведут красоту» и всё».
Утром Юлия узнала, что родила в 21.38 девочку с весом 3000 кг ростом 51 см, но она находится в коме. Диагноз: тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия, ишемия подкорковых ядер.
Липчанка написала, что у нее осталось много открытых вопросов, точнее все вопросы остались без ответов.
Липчанка просила Татьяну Москалькову рассмотреть ее петицию именно в федеральных органах власти и «наказать всех врачей, которые своими действиями и бездействием угробили здоровье моего ребенка. Он с 10 июня в коме по сей день и состояние здоровья только ухудшается. Прошу вас, помогите наказать врачей. Я врагу не пожелаю попасть в руки к таким врачам».
Ларисе
31 год?
Абвгд
гость
В Шоке
Лариса
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48
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феофан