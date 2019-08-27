Общество

8 минут назад

Проспект Победы не откроют 1 сентября

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#проспект Победы
Проспект Победы не откроют 1 сентября

Об этом сегодня сообщил депутатам Липецкого горсовета председатель профильного департамента ведомства.

Сегодня на сессии городского Совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил депутатам, что ранее обещанного на 1 сентября открытия проспекта Победы не случится.

- Мы постараемся открыть движение по первому выравнивающему слою асфальта 5 сентября, - сказал чиновник.

Вот те на! Заказчик, УГС Липецка, и подрядчик, столичное ООО «Руслан-1», подложили свинью главе Липецка Евгении Уваркиной и врио губернатора Игорю Артамонову, которые все лето обещали горожанам именно к Дню знаний открыть движение по реконструированной части проспекта Победы.

Между тем до сих пор не открыта для движения транспорта дорога-дублер проспекта Победы, идущая вдоль 20 микрорайона. Возобновить по ней движение подрядчик обещал то в первой декаде августа, то 25 августа.
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#проспект Победы

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