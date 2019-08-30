Общество

53 минуты назад

Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание

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#зоопарк
Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание

Сегодня в Липецком зоопарке открыли павильон «Экзотика», куда перевели более 50 видов животных. По словам главы администрации Липецка Евгении Уваркиной, этот павильон стал началом преоображения зоопарка - за пять лет мэрия планирует превратить его биопарк с безбарьерным содержанием животных.


На открытии павильона «Экзотика»,  Евгения Уваркина отметила липецкий зоопарк, как пример эффективной организации. Новый павильон стоимостью 32 миллиона рублей был построен без бюджетных вложений.

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 - В 2020-2024 году зоопарк ждет кардинальное обновление. Мы планируем увеличить его площадь на 15-20 гектаров и перевести обитателей на безбарьерное содержание. Новый биопарк станет еще одним центром притяжения для липчан и гостей города, наряду с Нижним парком, набережной, центральным городским пляжем и Зеленым островом. Все эти объекты также ждет масштабная реконструкция, - поделилась с липчанами Евгения Уваркина.

В новом двухэтажном павильоне более 10 видов обезьян и полуобезьян соседствуют с гигантской шпороносной черепахой. На втором этаже представлен экзотический ночной мир – гинетта пятнистая, кинкажу, галаго, шиншилла и дегу, а для сурикатов оборудовали специальный песочный бассейн. За вклад в строительство павильона директор зоопарка Александр Осипов вручил руководителю АО «Липецкстрой» Валерию Сешенову живого попугая. В ответ Валерий Алексеевич пояснил, что семеро его внуков, как и тысячи маленьких липчан, очень любят здесь бывать, поэтому помогать зоопарку нужно всем миром.

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#зоопарк

Комментарии (3)

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Сомневающийся

2 минуты назад
Надо загнать в зоопарк всю гор и обладминистрации вместе со всеми их родственниками, а после этого открыть клетки с хищниками. Так будет безбарьерно и справедливо.
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iBook G4

32 минуты назад
Объявление: Приходите к нам на экстремальное шоу -- "ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!" Городской зоопарк.
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!

41 минуту назад
Вот там ей и место.
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