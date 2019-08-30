Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание

Сегодня в Липецком зоопарке открыли павильон «Экзотика», куда перевели более 50 видов животных. По словам главы администрации Липецка Евгении Уваркиной, этот павильон стал началом преоображения зоопарка - за пять лет мэрия планирует превратить его биопарк с безбарьерным содержанием животных.







На открытии павильона «Экзотика», Евгения Уваркина отметила липецкий зоопарк, как пример эффективной организации. Новый павильон стоимостью 32 миллиона рублей был построен без бюджетных вложений.

- В 2020-2024 году зоопарк ждет кардинальное обновление. Мы планируем увеличить его площадь на 15-20 гектаров и перевести обитателей на безбарьерное содержание. Новый биопарк станет еще одним центром притяжения для липчан и гостей города, наряду с Нижним парком, набережной, центральным городским пляжем и Зеленым островом. Все эти объекты также ждет масштабная реконструкция, - поделилась с липчанами Евгения Уваркина.

В новом двухэтажном павильоне более 10 видов обезьян и полуобезьян соседствуют с гигантской шпороносной черепахой. На втором этаже представлен экзотический ночной мир – гинетта пятнистая, кинкажу, галаго, шиншилла и дегу, а для сурикатов оборудовали специальный песочный бассейн. За вклад в строительство павильона директор зоопарка Александр Осипов вручил руководителю АО «Липецкстрой» Валерию Сешенову живого попугая. В ответ Валерий Алексеевич пояснил, что семеро его внуков, как и тысячи маленьких липчан, очень любят здесь бывать, поэтому помогать зоопарку нужно всем миром.