Поломать меня, балда, много надобно труда

Антивандальные лавки в центре Липецка можно сокрушить разве что ломом.

Около 40 скамеек, 48 урн и 17 уличных торшеров установят на втором этапе реконструкции общественного пространства у Комсомольского пруда.Как сообщили в городском управлении строительства, капитальные работы окончены. Подрядчик замостил светло-серой тротуарной плиткой пешеходные зоны на площади более 2,5 тысяч кв.м., на 1,3 тыс. кв.м. проезжей части, отделённой от прогулочной зоны боллардами, уложил серое покрытие, а в красном цвете выполнил участки, предназначенные для парковки, общей площадью 335 кв. м. Для освещения территории смонтировал 17 торшеров. Сейчас идёт устройство малых архитектурных форм. Строители уже установили около 40 скамеек различных размеров и форм (многие из них - антивандальные) , а также 48 урн, высаженные со стороны улицы Скороходова липы оградили приствольными решётками. Сегодня рабочие ставят ещё 10 стилизованных контейнеров для мусора и скамейки рядом со скульптурной композицией на площади Революции.Контракт на проведение второго этапа работ по благоустройству был заключен с липецким «Строительным управлением-1». Его цена - 34 миллиона рублей. Срок - до 31 декабря 2019 года. Материалы в отношении ООО «Доминант», выполнившего некачественно работы в рамках первого этапа преображения территории, переданы в суд.