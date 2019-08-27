Общество

46 минут назад

Поломать меня, балда, много надобно труда

12 787
#благоустройство
Поломать меня, балда, много надобно труда

Антивандальные лавки в центре Липецка можно сокрушить разве что ломом.

Около 40 скамеек, 48 урн и 17 уличных торшеров установят на втором этапе реконструкции общественного пространства у Комсомольского пруда.

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Как сообщили в городском управлении строительства, капитальные работы окончены. Подрядчик замостил светло-серой тротуарной плиткой пешеходные зоны на площади более 2,5 тысяч кв.м., на 1,3 тыс. кв.м. проезжей части, отделённой от прогулочной зоны боллардами, уложил серое покрытие, а в красном цвете выполнил участки, предназначенные для парковки, общей площадью 335 кв. м. Для освещения территории смонтировал 17 торшеров. Сейчас идёт устройство малых архитектурных форм. Строители уже установили около 40 скамеек различных размеров и форм (многие из них - антивандальные) , а также 48 урн, высаженные со стороны улицы Скороходова липы оградили приствольными решётками. Сегодня рабочие ставят ещё 10 стилизованных контейнеров для мусора и скамейки рядом со скульптурной композицией на площади Революции.

Контракт на проведение второго этапа работ по благоустройству был заключен с липецким «Строительным управлением-1». Его цена - 34 миллиона рублей. Срок - до 31 декабря 2019 года. Материалы в отношении ООО «Доминант», выполнившего некачественно работы в рамках первого этапа преображения территории, переданы в суд.
12 787
#благоустройство

Комментарии (12)

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Алканы 15-го

7 минут назад
Можно и маруху разложить!
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Вот смотрю на Воронеж

9 минут назад
Все у них хорошо ладно! Дело идёт. С этими же алкашами-то убилось, то развалилось. А на самом деле просилось! Уроды-свекловоды!
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Не правильная цифра

12 минут назад
гость, им миллиард давала Москва на общественное пространство. Думаете с чего они плитку на Пётра перекладывали. Каменный лог. Городище. Разворовали миллиард)))
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96 млн. руб и 2 млн. 800тыс. руб !

14 минут назад
Подрядчики не хотят ремонтировать мост через Каменный Лог . Стоимость работ составит порядка 2 млн 800 тыс. рублей. Это включает полную очистку моста, исключение коррозии, обработку специальными красками, также ремонт подмостовой зоны, говорит начальник отдела управления главного смотрителя Липецка Антон Кононович.
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Animal Planet

17 минут назад
Да просто какое то гавнище,лучше бы сделали лавочки со спинками,как раньше,они удобны и смотрятся благороднее.
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гость

18 минут назад
Такие деньги на ветер выкинуть, 62 млн. руб (часть бабла разворовано) + 34 млн. руб = 96 млн. руб ! Это ЖОПА ! ПОЛНАЯ !
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Такие деньги на ветер выкинуть

22 минуты назад
На это благоустройство. Точнее попилить!
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Вольфганг

23 минуты назад
Есть один недостаток в конструкции этих лавочек,деревянные элементы! В Липецке всё должно быть из мраморного монолита или чугуна! иначе со временем расковыряют и сломают,будут усердно стараться.
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Это блгоустройство !

24 минуты назад
Это издевательство над Липецком, столбы понаставили-закрыли парковку.
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ГостьЯ

25 минут назад
Если сломать не получится, то обоссут
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