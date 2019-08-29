На проспекте Победы лопнула водопровод - завтра без воды останется 20-й микрорайон

На проспекте Победы в районе автовокзала произошел прорыв трубы диаметром 400 мм. Точная причина повреждения будет установлена при проведении ремонтных работ, которые запланированы на 30 августа.

ЧП произошло в районе реконструируемого участка проспекта Победы. Как сообщил Егор Сизинцев, руководитель подразделения подрядной организации «Руслан-1», во время рытья котлована для колодца дождеприёмника, специалисты подрядной организации столкнулись с проблемой – котлован быстро наполнялся водой. Предполагая, что заполнение котлована происходит из-за грунтовых вод, подрядчики принялись откачивать воду из котлована, но тот по-прежнему быстро наполнялся. Когда была изучена техническая документация, выяснилось, что в паре метров от котлована находится водопроводная труба диаметром 400 мм, принадлежащая ЛГЭК.



Как сообщили в ЛГЭК, завтра с 09:00 до 20:00 от холодного водоснабжения будут отключены потребители 20-го микрорайона, о чем сегодня оповещены отключаемые абоненты. Также будет организован подвоз воды.





