Общество

сегодня, 19:25

На проспекте Победы лопнула водопровод - завтра без воды останется 20-й микрорайон

35 1236
#водоснабжение
1
На проспекте Победы лопнула водопровод - завтра без воды останется 20-й микрорайон

На проспекте Победы в районе автовокзала произошел прорыв трубы диаметром 400 мм. Точная причина повреждения будет установлена при проведении ремонтных работ, которые запланированы на 30 августа. 

ЧП произошло в районе реконструируемого участка проспекта Победы. Как сообщил Егор Сизинцев, руководитель подразделения подрядной организации «Руслан-1», во время рытья котлована для колодца дождеприёмника, специалисты подрядной организации столкнулись с проблемой – котлован быстро наполнялся водой. Предполагая, что заполнение котлована происходит из-за грунтовых вод, подрядчики принялись откачивать воду из котлована, но тот по-прежнему быстро наполнялся. Когда была изучена техническая документация, выяснилось, что в паре метров от котлована находится водопроводная труба диаметром 400 мм, принадлежащая ЛГЭК. 

Как сообщили в ЛГЭК, завтра с 09:00 до 20:00 от холодного водоснабжения будут отключены потребители 20-го микрорайона, о чем сегодня оповещены отключаемые абоненты. Также будет организован подвоз воды. 


35 1236
#водоснабжение
1

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Карьер

1 минуту назад
В Быхановом вон вообще негеры за бананы работают.
ответить

Прораб

2 минуты назад
Прежде чем начинать земляные работы,изучают схему коммуникации! А гастарбайтеры:Насяльника мозем.Чурки ,
ответить

Сергей 13

3 минуты назад
Игорь., Вы,канешна же,пашете,как раб на галерах,к работе относитесь качественно и не требуете большой зарплаты,понимая,шо времена ныне тяжёлые и необходимо затянуть пояса?
ответить

читай по диагонали

9 минут назад
BFG, это же город48, а не учебник по русскому языку.
ответить

BFG

10 минут назад
"лопнула водопровод" грамотеи...
ответить

рыба тухнет с головы

11 минут назад
Игорь., какие руководители, так и живем.
ответить

Игорь.

14 минут назад
Праздравляем))))) Обычное распи--дяйство.)))) Путин виноват.)))))) Сами ведём себя как последние -----------....... Работать не хотим ни за что не отвечаем, только ждём халявы.... Праздравляем))))
ответить

жуть-жуткая!

14 минут назад
деградация режима, водопроводной трубе уже лет за 40 , а не 30 лет. 20 микрорайон построили в конце 70- начале 80 годов, с тех пор и трубы лежат
ответить

Житель 20 микрорайона

14 минут назад
Интересно, каким образом оповестили? Живу напротив Автовокзала, на доме нет никакой информации об отключении завтра воды! Хорошо здесь прочитали. А ведь интернет есть не у всех и не у всех есть возможность почерпнуть здесь информацию. Так что не надо писать о том чего нет!!!!!!
ответить

данила

24 минуты назад
F16, БИНГО!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Клещи за неделю покусали полтораста человек
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма
3
Клещи за неделю покусали полтораста человек

сегодня, 19:15

Общество
90 часов до открытия «Быханова сада»: рабочих больше, чем деревьев
#Быханов сад #реконструкция
40
90 часов до открытия «Быханова сада»: рабочих больше, чем деревьев

сегодня, 18:12

Общество
В Липецкой области слабый ветер и до +26
#ветер
2
В Липецкой области слабый ветер и до +26

сегодня, 17:17

Общество
Липецкие антимонопольщики завели дело на банк-омофон
#УФАС #банк
4
Липецкие антимонопольщики завели дело на банк-омофон

сегодня, 15:10

Общество
На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»
#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф
50
На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»

сегодня, 14:35

Общество
Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам
#яма #ДТП
8
Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам

сегодня, 13:18

Общество