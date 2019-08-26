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сегодня, 11:54

В Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже

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#новоселье
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В Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже

Жилье получили 132 семьи сотрудников органов внутренних дел.

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Прапорщику полиции Юрию Бешкареву приходилось обезвреживать преступников, но только сегодня, когда ему вручили ключи от квартиры, он пережил ни с чем не сравнимое волнение. Еще бы, ведь свое жилье он ждал с… 1995 года! Все это время он и его жена жили в 17-метровой комнате ведомственного общежития. В казенном доме у них родилась и дочь Евгения, и внук Ваня. А сегодня дед, отец и муж наконец-то вошел в уже свою «двушку» в 17-этажной свечке на улице 50 лет НЛМК, 33а.

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- Вот нашему Ванечке будет где ходить учиться! - восхищается полицейский, доживший до одного из главный событий в своей жизни.

Этот ведомственный дом был заложен еще в 2013 году еще при начальнике УМВД РФ по Липецкой области Юрии Декасове. Из-за недоразумений с подрядчиком здание стало долгостроем, но в этом году благодаря активной помощи администрации области объект завершили. И сегодня в торжественной обстановке исполняющий обязанности главы регионального полицейского ведомства Александр Мельниченко и вице-губернатор Илья Тузов перерезали красную ленточку на входе в новостройку и вручили очередникам несколько комплектов ключей. Всего же в сданном в эксплуатацию доме квартиры получат 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников УМВД РФ по Липецкой области. Все они - со строительным ремонтом, комплектом сантехники и электрическими плитами. Недостаток квартир в одном: хлипких входных дверях-времянках.

Во дворе новостройки располагается детская площадка. Кажется, она будет самой безопасной в Липецке, ведь помимо жильцов-полицейских на первом этаже дома расположился опорный пункт охраны правопорядка, окно которого выходит как раз на качели и горки.

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- Раньше такой пункт находился в доме №17 по улице 50 лет НЛМК, в полуподвальном помещении, которое раз в несколько месяцев заливало канализационными стоками. Мы-то можем нести службу в любых условиях, а каково было людям, которые приходили к нам со своими проблемами! - говорит старший участковый третьего отдела полиции УМВД РФ по Липецку, майор полиции Игорь Овчинников.

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Этот опорный пункт станет местом дислокации нескольких участковых уполномоченных, которые будут обслуживать жителей этого района, улиц Механизаторов, Лутова, Верещагина, Неделина. Работать пункт будет с 9 до 18 часов.

Сегодня, кстати, руководство УМВД РФ по Липецкой области и вице-губернатор Илья Тузов приняли участие в торжественной закладке фундамента административного здания в коттеджном поселке «Радужный» (район села Желтые Пески).
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30 1686
#новоселье
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Комментарии (30)

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он что сидел?.....

6 минут назад
В казенном доме у них родилась и дочь Евгения
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едроэсэс

14 минут назад
путлергестапо
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11111

27 минут назад
Зато с хатой.
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Шиес

31 минуту назад
Мусара п-доры!
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Гопник

36 минут назад
Такие арбузы меня не догонят
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Витальон

39 минут назад
А долгострой на ул.Неделина так сказатьдолжна быть онко больница для детей. Почему ее никто не строит? Почему?
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дзенf

40 минут назад
Спортом надо заниматьсь.Вот это мамоны отъели.
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Город 48

42 минуты назад
С новосельем! Новость хорошая. В составе УВД есть нормальные служащие.
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Митрошка

42 минуты назад
Больше поразила ,,певица,, ,хуже не слышал...
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гость

45 минут назад
Animal Planet, Судя по видео, майор полиции Денис Терехов был в невменяемом состоянии. Он матерился и метался, явно пытаясь ввязаться в драку с любым, кто стал бы на его пути. У очевидцев сложилось впечатление, что алкогольное опьянение полицейского было дополнено другим. Как сообщил «Брянским новостям» один из очевидцев, еще в кафе майор пытался обвинить парня в том, что тот якобы «спалил» наркопритоны.Майор Терехов, прицепившись к Ивану за столом, предложил ему отойти, чтобы «поговорить». Полицейский ударил парня, тот упал, сильно стукнувшись головой о ступеньку. Через некоторое время он потерял сознание. По словам очевидцев, полицейский осыпал бранью и прибывших родителей Ивана, а отца тоже попытался ударить. Запись доказывает, что майор бегал в безумном состоянии и беспрестанно кричал.
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