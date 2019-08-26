В Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже

Жилье получили 132 семьи сотрудников органов внутренних дел.

Прапорщику полиции Юрию Бешкареву приходилось обезвреживать преступников, но только сегодня, когда ему вручили ключи от квартиры, он пережил ни с чем не сравнимое волнение. Еще бы, ведь свое жилье он ждал с… 1995 года! Все это время он и его жена жили в 17-метровой комнате ведомственного общежития. В казенном доме у них родилась и дочь Евгения, и внук Ваня. А сегодня дед, отец и муж наконец-то вошел в уже свою «двушку» в 17-этажной свечке на улице 50 лет НЛМК, 33а.- Вот нашему Ванечке будет где ходить учиться! - восхищается полицейский, доживший до одного из главный событий в своей жизни.Этот ведомственный дом был заложен еще в 2013 году еще при начальнике УМВД РФ по Липецкой области Юрии Декасове. Из-за недоразумений с подрядчиком здание стало долгостроем, но в этом году благодаря активной помощи администрации области объект завершили. И сегодня в торжественной обстановке исполняющий обязанности главы регионального полицейского ведомства Александр Мельниченко и вице-губернатор Илья Тузов перерезали красную ленточку на входе в новостройку и вручили очередникам несколько комплектов ключей. Всего же в сданном в эксплуатацию доме квартиры получат 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников УМВД РФ по Липецкой области. Все они - со строительным ремонтом, комплектом сантехники и электрическими плитами. Недостаток квартир в одном: хлипких входных дверях-времянках.Во дворе новостройки располагается детская площадка. Кажется, она будет самой безопасной в Липецке, ведь помимо жильцов-полицейских на первом этаже дома расположился опорный пункт охраны правопорядка, окно которого выходит как раз на качели и горки.- Раньше такой пункт находился в доме №17 по улице 50 лет НЛМК, в полуподвальном помещении, которое раз в несколько месяцев заливало канализационными стоками. Мы-то можем нести службу в любых условиях, а каково было людям, которые приходили к нам со своими проблемами! - говорит старший участковый третьего отдела полиции УМВД РФ по Липецку, майор полиции Игорь Овчинников.Этот опорный пункт станет местом дислокации нескольких участковых уполномоченных, которые будут обслуживать жителей этого района, улиц Механизаторов, Лутова, Верещагина, Неделина. Работать пункт будет с 9 до 18 часов.Сегодня, кстати, руководство УМВД РФ по Липецкой области и вице-губернатор Илья Тузов приняли участие в торжественной закладке фундамента административного здания в коттеджном поселке «Радужный» (район села Желтые Пески).