Общество

сегодня, 13:05

В Липецке заканчивается конкурс молодых бюрократов

17 1142
#Игорь Артамонов #кадры
1
В Липецке заканчивается конкурс молодых бюрократов

В финал объявленного Игорем Артамоновым состязания «Лидеры региона. Будь в команде!» попали 72 участника.

Загрузка плеера
Еще зимой врио губернатора Игорь Артамонов объявил о формировании своего кадрового резерва. Глава региона заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: «У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников родственников других людей. Нам нужно обновление».

К 1 апреля свои заявки для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» на официальном сайте команда48.рф зарегистрировалось 1953 желающих стать бюрократами участников (несколько десятков из них были жителями Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя, Махачкалы). Наибольшую активность среди претендентов проявили мужчины (60%). Преобладающее количество подавших заявки (56%) - это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие. Что касается образования, то 32% граждан имеют техническое, 22% - экономическое, 13% - юридическое, 9% - педагогическое образование, 7% - государственное муниципальное управление.

Первый этап - дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России - прошли 300 молодых и условно молодых карьеристов, т. е. каждый шестой конкурсант (во власть, по мнению Игоря Артамонова, попадут от силы 30 человек). GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (33 тысячи рублей).


acc0bc3d27fc53ca7411a6cab8703f142222222222222222222.jpeg

Со всеми «300 спартанцами» встретился 23 апреля врио губернатора 

Игорь Артамонов попросил задавать ему вопросы, но откровенно разочаровался. Так, многие вопросы не касались заявленных конкурсом компетенций, а некоторые были очень длинны. Складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют. Поэтомуглава региона неоднократно давал один и тот же ценный совет будущим чиновникам: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца, а не с длинного зачина.

- Нам важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные управленцы. Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Они должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы, - заявил Игорь Артамонов.

И вот финал: 28-30 августа в Липецке пройдет последний этап соревнований, в который прошли по решению организационного комитета конкурса 72 участника, набравших максимальное количество баллов (несколько человек - жители Москвы, Воронежской и Орловской областей). Их поделили на три группы, и сегодня гостиница «Липецк» приняла первую двадцатку участников отбора. Среди конкурсантов GOROD48 увидел... и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрия Букреева! Ему-то все это зачем?

- Я подал анкету на участие в конкурсе, когда еще был заместителем начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики. По ходу конкурса меня назначили исполняющим обязанности руководителя. Так что, мне все вот так взять и бросить? Нет, дойду уж до конца! - сказал уже состоявшийся член команды Игоря Артамонова.

Руководитель центра тренинга и развития Воронежского института психологии Константин Рукин, кстати, сказал участникам конкурса, что даже если кто и не попадет в кадровый резерв, сегодняшние тесты и испытания, требующие проявления лидерских качеств и умения работы в команде, им пригодятся в любом случае, ведь этим конкурсом жизнь не заканчивается, а завтра будет новый день.

301c95c1-c73e-4f35-8752-5fce85fa3e8e555555555555555.jpg

Конкурсанты, которых разбили на мини-команды, с рвением включились в борьбу. Целый день воронежский коуч будет мучить их деловыми играми и дискуссиями. По результатам выполнения заданий психологи сформируют деловой портрет каждого из участников с рекомендациями по развитию их компетенций, оценят умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения, работу в команде, навыки деловой коммуникации. В итоге победителям конкурса обещано участие в программе менторинга с руководителями администрации области и включение в кадровый резерв администрации области.
17 1142
#Игорь Артамонов #кадры
1

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

))))

1 минуту назад
Раньше власть портила людей. А теперь приходят уже готовые кадры.
ответить

первая ложь Артамонова

5 минут назад
«У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников родственников других людей." - Светлана Карелина - начальник управления молодёжной политики (с ноября 2018 ) з\п 100 000 р в месяц ! "У нашей молодёжи сейчас масса возможностей , ИНТЕРНЕТ , ОФФЛАЙН ! Надо идти к своей цели и всё получится " Карелина (Мягкова) - дочь Мягкова Ивана Васильевича (1986 год — 1995 год — начальник управления сельского хозяйства Тербунского района. 1995 год — 2009 год — первый заместитель начальника областного управления сельского хозяйства администрации Липецкой области.
ответить

гость

10 минут назад
Бегите!, бегите оттуда, пока не поздно! Вас выкупают в дерьме и выкинут, как фантик. ------- Демидова и Белокопытова , из ПАРИЖУ, шлют тебе пламенный , привет !
ответить

конкурс молодых дармоедов

12 минут назад
1, Лидеры которые не могут внятно говорить) ---- а ХАПАТЬ можно и молча !
ответить

конкурс молодых дармоедов

13 минут назад
обещаем , и РТОМ и ЖОПОЙ ! кумы , в сторону !
ответить

2LGKBT

14 минут назад
Я слышал, что в аду для бюрократов отдел есть специальный, и чтобы, прежде чем попасть-то в котёл, сначала надо собрать кучу всяких справок, затем переписать одно и то же заявление неоднократно, а уж после побывания в котле обязан отчёт составить. Причём, заметьте, требования ко всем этим бумаженциям каждый раз новые, случайно сгенерированные.
ответить

Ну с намеками на то

25 минут назад
Что после выборов Артамонов разгонит тербунаторы и ко-с администрации. Выборы он выиграет 150 процентов! Просто много желающих на таки хлебные места)))
ответить

iBook G4

28 минут назад
В стране бандитов и воров, продажных шл...х и депутатов, забытых властью стариков и разжиревших бюрократов! Дорог разбитых и дворцов, растущих, как грибы с откатов... Очередной закон готов -- БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ И МАТОМ!!!
ответить

Они кумов загрызут

40 минут назад
Бегите!, за такие посты! И такие деньги))) молодые! Голодные! На все согласные! 100 процентов правильное решение)
ответить

Любопытный

42 минуты назад
строитель, какое решение?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста
#УФСИН
2
Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста

21 минуту назад

Общество
В поселке ЛТЗ скоро появится свой офис МФЦ
#МФЦ
7
В поселке ЛТЗ скоро появится свой офис МФЦ

сегодня, 11:47

Общество
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы
#Александр Мочалов #кадры
70
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы

сегодня, 11:45

Общество
Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу
#просрочка #торговля #пиво
7
Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу

сегодня, 10:33

Общество
Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей
#безопасность движения #комплекс #тендер
43
Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей

сегодня, 10:09

Общество
Липчанин - победитель Worldskills получит миллион рублей
#Worldskills #рабочие профессии
15
Липчанин - победитель Worldskills получит миллион рублей

сегодня, 09:24

Общество