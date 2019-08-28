Общество
сегодня, 13:05
В Липецке заканчивается конкурс молодых бюрократов
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В финал объявленного Игорем Артамоновым состязания «Лидеры региона. Будь в команде!» попали 72 участника.
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Еще зимой врио губернатора Игорь Артамонов объявил о формировании своего кадрового резерва. Глава региона заявил, что желает искоренить кумовство, блат, родственные связи в органах государственной власти: «У меня нет задачи посадить вместо уволенных чьих-то родственников родственников других людей. Нам нужно обновление».
К 1 апреля свои заявки для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» на официальном сайте команда48.рф зарегистрировалось 1953 желающих стать бюрократами участников (несколько десятков из них были жителями Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя, Махачкалы). Наибольшую активность среди претендентов проявили мужчины (60%). Преобладающее количество подавших заявки (56%) - это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие. Что касается образования, то 32% граждан имеют техническое, 22% - экономическое, 13% - юридическое, 9% - педагогическое образование, 7% - государственное муниципальное управление.
Первый этап - дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России - прошли 300 молодых и условно молодых карьеристов, т. е. каждый шестой конкурсант (во власть, по мнению Игоря Артамонова, попадут от силы 30 человек). GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (33 тысячи рублей).
Со всеми «300 спартанцами» встретился 23 апреля врио губернатора
Игорь Артамонов попросил задавать ему вопросы, но откровенно разочаровался. Так, многие вопросы не касались заявленных конкурсом компетенций, а некоторые были очень длинны. Складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют. Поэтомуглава региона неоднократно давал один и тот же ценный совет будущим чиновникам: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца, а не с длинного зачина.
- Нам важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные управленцы. Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Они должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы, - заявил Игорь Артамонов.
И вот финал: 28-30 августа в Липецке пройдет последний этап соревнований, в который прошли по решению организационного комитета конкурса 72 участника, набравших максимальное количество баллов (несколько человек - жители Москвы, Воронежской и Орловской областей). Их поделили на три группы, и сегодня гостиница «Липецк» приняла первую двадцатку участников отбора. Среди конкурсантов GOROD48 увидел... и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрия Букреева! Ему-то все это зачем?
- Я подал анкету на участие в конкурсе, когда еще был заместителем начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики. По ходу конкурса меня назначили исполняющим обязанности руководителя. Так что, мне все вот так взять и бросить? Нет, дойду уж до конца! - сказал уже состоявшийся член команды Игоря Артамонова.
Руководитель центра тренинга и развития Воронежского института психологии Константин Рукин, кстати, сказал участникам конкурса, что даже если кто и не попадет в кадровый резерв, сегодняшние тесты и испытания, требующие проявления лидерских качеств и умения работы в команде, им пригодятся в любом случае, ведь этим конкурсом жизнь не заканчивается, а завтра будет новый день.
Конкурсанты, которых разбили на мини-команды, с рвением включились в борьбу. Целый день воронежский коуч будет мучить их деловыми играми и дискуссиями. По результатам выполнения заданий психологи сформируют деловой портрет каждого из участников с рекомендациями по развитию их компетенций, оценят умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения, работу в команде, навыки деловой коммуникации. В итоге победителям конкурса обещано участие в программе менторинга с руководителями администрации области и включение в кадровый резерв администрации области.
К 1 апреля свои заявки для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» на официальном сайте команда48.рф зарегистрировалось 1953 желающих стать бюрократами участников (несколько десятков из них были жителями Москвы, Московской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей, Краснодара, Севастополя, Махачкалы). Наибольшую активность среди претендентов проявили мужчины (60%). Преобладающее количество подавших заявки (56%) - это специалисты, 29% - руководители, 4% - госслужащие. Что касается образования, то 32% граждан имеют техническое, 22% - экономическое, 13% - юридическое, 9% - педагогическое образование, 7% - государственное муниципальное управление.
Первый этап - дистанционное тестирование на выявление общих знаний о России - прошли 300 молодых и условно молодых карьеристов, т. е. каждый шестой конкурсант (во власть, по мнению Игоря Артамонова, попадут от силы 30 человек). GOROD48 взял несколько интервью у будущих членов кадрового резерва. Один из молодых людей честно признался, что его мотивировала бы месячная зарплата в 100 тысяч рублей, другие постеснялись высказаться на эту тему. Мол, хотим принести благо обществу, поэтому готовы получать среднюю по региону зарплату (33 тысячи рублей).
Со всеми «300 спартанцами» встретился 23 апреля врио губернатора
Игорь Артамонов попросил задавать ему вопросы, но откровенно разочаровался. Так, многие вопросы не касались заявленных конкурсом компетенций, а некоторые были очень длинны. Складывалось впечатление, что будущие чиновники не понимают целей конкурса, в котором участвуют. Поэтомуглава региона неоднократно давал один и тот же ценный совет будущим чиновникам: говорить кратко и по существу. И любой вопрос задавать с конца, а не с длинного зачина.
- Нам важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные управленцы. Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Они должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы, - заявил Игорь Артамонов.
И вот финал: 28-30 августа в Липецке пройдет последний этап соревнований, в который прошли по решению организационного комитета конкурса 72 участника, набравших максимальное количество баллов (несколько человек - жители Москвы, Воронежской и Орловской областей). Их поделили на три группы, и сегодня гостиница «Липецк» приняла первую двадцатку участников отбора. Среди конкурсантов GOROD48 увидел... и.о. начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрия Букреева! Ему-то все это зачем?
- Я подал анкету на участие в конкурсе, когда еще был заместителем начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики. По ходу конкурса меня назначили исполняющим обязанности руководителя. Так что, мне все вот так взять и бросить? Нет, дойду уж до конца! - сказал уже состоявшийся член команды Игоря Артамонова.
Руководитель центра тренинга и развития Воронежского института психологии Константин Рукин, кстати, сказал участникам конкурса, что даже если кто и не попадет в кадровый резерв, сегодняшние тесты и испытания, требующие проявления лидерских качеств и умения работы в команде, им пригодятся в любом случае, ведь этим конкурсом жизнь не заканчивается, а завтра будет новый день.
Конкурсанты, которых разбили на мини-команды, с рвением включились в борьбу. Целый день воронежский коуч будет мучить их деловыми играми и дискуссиями. По результатам выполнения заданий психологи сформируют деловой портрет каждого из участников с рекомендациями по развитию их компетенций, оценят умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения, работу в команде, навыки деловой коммуникации. В итоге победителям конкурса обещано участие в программе менторинга с руководителями администрации области и включение в кадровый резерв администрации области.
17 1142
))))
первая ложь Артамонова
гость
конкурс молодых дармоедов
конкурс молодых дармоедов
2LGKBT
Ну с намеками на то
iBook G4
Они кумов загрызут
Любопытный