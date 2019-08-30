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Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник

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#блохи #управляющая компания
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник

Областная жилищная инспекция начала проверку управляющей компании ООО «Металлург».

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Начальник областной жилищной инспекции Денис Надеев сегодня побывал в доме №21/3 по улице Папина, где живут 90-летняя Галина Воржева и ее 67-летняя дочь Нина Воржева. Поводом для этого визита стала публикация GOROD48 о бедственном положении женщин - в их квартиру из подвала заползают блохи. Действенной помощи от управляющей компании ООО «Металлург» женщины так и не дождались. 

Денис Надеев пообещал провести дезинфекцию и дератизацию подвала дома уже в понедельник. А вот проверка управляющей компании «Металлург» началась уже сегодня. 

По словам Дениса Надеева, управляющей компании грозят меры административного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Кроме того, административная ответственность грозит и директору «Металлурга» Людмиле Семиной. Она, кстати, визит Надеева проигнорировала. Пообещал Денис Надеев и правовую поддержку Нине Ворожевой в случае, если она обратится в суд с иском к управляющей компании.
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#блохи #управляющая компания

Комментарии (13)

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GF10

2 минуты назад
Блохи, вообще-то, бывают только у животных, а людей могут быть вши!
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Гостья

5 минут назад
Ветерана войны,страны победителя загрызли блохи.Дикость какая-то!Каждый житель нашей страны на коленях должен стоять перед ветеранами войны за то,что они нам завоевали право на жизнь.Просто омерзение и отвращение!
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СТУДГОРОДОК, 26

12 минут назад
Сильная статья! Тяжело читать о беспределе- бездушии чиновников! Спасибо, Игорь!
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Так,за кого же?

13 минут назад
За Артамонова или за Георгича?
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Дожили

14 минут назад
Блохи,клопы,клещи, вши,какой мерзости не повылазило.А в советское время всего этого не было.Деградация и возвращение в средневековье.
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Москву

25 минут назад
уже загрызли какие то новые южные клопы,которые в отличие от наших могут лихо ползать по стеклу и металлу,скоро будут и у нас в Липецке,ждите !
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Спасибо Игорю за статью,

27 минут назад
Теперь помогут людям!Спасибо и коммунистам,которые построили этот дом!Всем спасибо!
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Animal Planet

31 минуту назад
В нашем доме даже почти война была,кто-то взбаламутил перейти в эту управляющую компашку металлург,честь жителей была против,потому как были слухи что директор это очень ушлая и хваткая бабенка. Короче победил Металлург и теперь наш дом под этой компашкой.
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iBook G4

42 минуты назад
- Моня, почему ты всё время чешешься? У тебя что, блохи? - Что я тебе, собака, что ли?! У меня вши! Ха-ха-ха...
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Путин!

44 минуты назад
Блошиный президент и вор !.
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