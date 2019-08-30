Общество
сегодня, 16:51
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник
Областная жилищная инспекция начала проверку управляющей компании ООО «Металлург».
Загрузка плеера
Начальник областной жилищной инспекции Денис Надеев сегодня побывал в доме №21/3 по улице Папина, где живут 90-летняя Галина Воржева и ее 67-летняя дочь Нина Воржева. Поводом для этого визита стала публикация GOROD48 о бедственном положении женщин - в их квартиру из подвала заползают блохи. Действенной помощи от управляющей компании ООО «Металлург» женщины так и не дождались.
Денис Надеев пообещал провести дезинфекцию и дератизацию подвала дома уже в понедельник. А вот проверка управляющей компании «Металлург» началась уже сегодня.
По словам Дениса Надеева, управляющей компании грозят меры административного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Кроме того, административная ответственность грозит и директору «Металлурга» Людмиле Семиной. Она, кстати, визит Надеева проигнорировала. Пообещал Денис Надеев и правовую поддержку Нине Ворожевой в случае, если она обратится в суд с иском к управляющей компании.
Денис Надеев пообещал провести дезинфекцию и дератизацию подвала дома уже в понедельник. А вот проверка управляющей компании «Металлург» началась уже сегодня.
По словам Дениса Надеева, управляющей компании грозят меры административного воздействия вплоть до отзыва лицензии. Кроме того, административная ответственность грозит и директору «Металлурга» Людмиле Семиной. Она, кстати, визит Надеева проигнорировала. Пообещал Денис Надеев и правовую поддержку Нине Ворожевой в случае, если она обратится в суд с иском к управляющей компании.
GF10
Гостья
СТУДГОРОДОК, 26
Так,за кого же?
Дожили
Москву
Спасибо Игорю за статью,
Animal Planet
iBook G4
Путин!