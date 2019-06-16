Мы уверены в завтрашнем дне. Потому что на дне мы уже сегодня

Итоги недели.







Будничный ход этой недели был прерван посередине Днем России. О том, как прошел праздник в Липецке, GOROD48 рассказал в своем фоторепортаже в среду.В среду, 12 июня, было очень жарко. Праздничный митинг могли бы провести часов в 9 утра. Но его провели в 11.00. В самый солнцепек. При этом власть стояла на сцене под навесом, аПосле обычных для таких праздников официальных речей зрители, в основном работники бюджетных организаций, быстро разошлись по своим делам. «Казаки России» отплясывали на сцене без зрителей.А теперь немного статики: 3% россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% всех финансовых активов страны. Концентрация денег у этой группы людей возросла за пять лет: в 2013 году они владели 84% богатств. С тех пор, как отмечается в исследовании Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, остальные 97% населения стали жить хуже.Кстати,. Между тем,Ну, ничего -. X5 Retail Group заявил о желании вести для клиентов сети «Перекресток» цифровые карты, по которым можно будет покупать продукты питания в рассрочку.Какой процент своих доходов липчане тратят на еду? По данным Росстата, больше 30%. В то же время статистики считают, что если расходы семьи на еду превышают 35% от общего семейного бюджета, то это - признак хронической бедности. Актуальных данных на этот счет по нашему региону в свободном доступе нет: на сайте Липецкстата последние данные о доходах домохозяйств от трудовой деятельности (включая натуральные поступления) - за 2016 год. Тогда такой доход составлял на городскую семью 44 582 рублей в месяц, на сельскую - 36 936 рублей. В том же году в среднем на оплату услуг ЖКХ и на оплату товаров липчане тратили 83% доходов (треть доходов в течение последних нескольких лет жители региона стабильно используют на коммунальные услуги). Заметим, что даже по официальным данным, 9% липчан живут за чертой бедности.Итак, можно сделать невеселые выводы: после того, как семья потратиться на еду, на неотложные покупки, на оплату услуг ЖКХ, приобретет необходимые лекарства, то денег большей части липчан не остается больше ни на что. Так что ни о каком оживлении потребительского спроса, на что как на драйвер роста экономики надеется правительство страны, не может быть и речи. В этом состоит феномен сугубо российской бедности: при наличии двух работающих родителей семья не имеет возможности ни накоплений, ни покупки бытовой техники, ни обновления гардероба, ни поездки к морю. И грядущая покупка липчанами еды в кредит - это следствие существующей экономической модели развития страны.Меж тем ярмарка тщеславия выбросила на общественное внимание историю о том, как в администрации Липецка и горсовете раздавали муниципальные регалии достойным людям.Евдокии Бычковой и депутату областного Совета, директора ООО «Липецкглавснаб» Владимиру Чеботареву. В последней декларации о доходах Чеботарев сообщил о заработанных в 2018 году 34,1 млн рублей (его супруга - 61,8 миллиона), а депутат горсовета Евдокия Бычкова - доход в 2,8 млн рублей, 15 земельных участков, шесть жилых домов площадью от 284 кв.м. до 630 кв.м. Эти уважаемые коммерсанты входят, конечно, в те самые 3% россиян, у которых есть уверенность в завтрашнем дне. Примечателен и еще один факт: о награждении Евдокии Бычковой ходатайствовала в апреле как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин» региональный детский омбудсмен Людмила Куракова. Причем от лица ликвидированной в декабре прошлого года организации, в которой они обе - ходатайствующая и награждаемая - были соучредителями!А вот и анекдот:. Например, за функционера КПСС Валерия Бородина активно топили студенты двух воронежских вузов, ВГУ и ВМУ имени Бурденко. Врач на пенсии Людмила Кириллова имеет в активе 56 подозрительных лайков, а худрук «Казаков России» Леонид Милованов - 148. Удивительно, но 102 сомнительных голоса получил и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.Депутаты горсовета выберут двух Почетных граждан в ходе тайного голосования на ближайшей сессии городского парламента. Само награждение традиционно пройдет в День города.. В День России начался период выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецкой области.Председатель облизбиркома благословил представителей региональных отделений политических партий перед началом выдвижения кандидатов на должность главы региона (см.).Председатель облизбиркома рассказал членам политических партий, то что кандидатам в губернаторы в этот раз будет проще заручиться подписями сельских, районных, городских и региональных депутатов - так называемый муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%. «Раньше вам нужно было собрать минимум 236 подписей, а сейчас - всего 163. Это такое удобство для политических партий». Подписи будут заверяться нотариусом, чтобы потом никто не говорил, что его прессанули в облизбиркоме. Фонд кандидата в депутаты увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. Отменено досрочное голосование, и теперь, «не взирая на привязку к избирательному участку», жителю Липецка можно будет проголосовать за своего кандидата в губернаторы в любом месте города и области. Более того, если липчанин будет находиться в день выборов, 8 сентября, в Москве, он может отдать свой голос на одном из 30 избирательных участков, которые Юрий Алтухов назвал цифровыми. Ну, и венцом прозрачных и честных выборов в регионе станет оборудование части мест для голосования веб-камерами, КОИБами и надзор наблюдателей-общественников.Имена некоторых кандидатов в губернаторы уже известны. Безоговорочный фаворит гонки - врио главы администрации области Игорь Артамонов, выдвинутый «Единой Россией». О своих губернаторских амбициях заявили депутат облсовета Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» и ее коллега Сергей Токарев от КПРФ. Идет на выборы от Партии народной свободы «Парнас» и неугомонный внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников. Скорее всего, от ЛДПР будет выдвинут житель Рязани, депутат Госдумы Александр Шерин.Во вторник, 11 июня,. Водителю стало плохо на автозаправке, где он и скончался до прибытия медиков.Жара плавит мозги и люди прут в дурь (см.).В минувший понедельник в Липецке случилось еще одно ЧП. В 19.40 GOROD48 сообщил, чтона улице Шерстобитова. По словам очевидцев, он был вооружен пистолетом. Здание банка оцепили полицейские и сотрудники МЧС.Корреспондент GOROD48 оказался на месте событий и мы выдавали информацию, как говорится, с пылу, с жару. И даже смогли снять. А потом, когда мужчина сдался, стал ясен мотив его поступка:- Задержанный пояснил, что в течение двух месяцев с его счета списывали алименты пользу несовершеннолетних сына и дочери, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Наталья Маслакова. - Мужчина был пьян, пистолет который находился в его руках, отправят на экспертизу, которая установит, возможно ли было использовать его в качестве оружия (см.).Тут же выяснилось, что. В Сбербанке мужчина никому не угрожал этой игрушкой, ни на кого кроме себя его не наставлял, никаких требований к работникам банка не предъявлял. При таких обстоятельствах случилось то, что должно было случиться:Как уже сообщал GOROD48, 5 июня на улице 9 Мая в ходе гидравлических испытаний напором воды размыло грунт, что привело к провалу дороги и остановке трамвайного движения. 6 июня и.о. главы Липецка Евгения Уваркина попросила коммунальщиков ускорить ход восстановительных работ (ресурсники изначально взяли на ликвидацию последствий ЧП неделю - до 14 июня). Руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило пообещал по мере возможности этому поспособствовать и слово сдержал.В минувший понедельник, 10 июня, GOROD48 сообщил, что. За предыдущие выходные подрядчик «Квадры» уложил взамен худых труб 1967 года выпуска (вот ведь делали в советское время - на века!) две 22-х метровые трубы диаметром 325 мм, по которым пойдет теплоноситель. После второго этапа гидравлических испытаний станет ясно, насколько хорошо «Квадра» сделала свое дело. Если целостность труб не будет внушать опасений в надежности отремонтированного участка теплосети, то на восстановленный щебнем и гравием после провала грунта участок дороги будет уложен необходимый слой асфальтобетона.Кстати,, о чем GOROD48 рассказали на условиях анонимности работники МУП «Городской электротранспорт». Правда, на ремонт существующих путей и контактной сети горэлектротранспорта средств в городской казне нет, как нет и желающих вложиться в скоростной трамвай. А если говорить о полученных Липецком 12 списанных московских трамваях, то мы получил хлам, требующий больших капвложений.Впрочем, в плане мероприятий дептранса мэрии по развитию рельсового электротранспорта - много мероприятий. Но денег на трамвай в мэрии нет еще и потому, что чиновники ждут обещанного еще во времена губернатора Королева скоростного трамвая, который должен заменить морально и материально устаревший привычный. Но по концессии по рельсовому транспорту пока тишина, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.Напомним, что прежний глава Липецка Сергей Иванов обещал, что уже в 2019 году липчане увидят на улицах города новый рельсовый транспорт. По его словам, муниципалитет утрясает вопрос участия в масштабном концессионном проекте субъекта федерации, а также ищет инвестора. Скоростной трамвай для Липецка оценили в 9 млрд рублей. Сроком окупаемости проекта назывались 30 лет. Такой трамвай должен был заменить воздушное метро, появление которого в 2015 году анонсировал Олег Королев. «Если кто затормозит создание метро в Липецке, это закончится лет через пять транспортным коллапсом», - сказал тогда губернатор. И добавил: «Метро обречено на то, чтобы быть!»Новый глава региона Игорь Артамонов, кстати, ни о метро, ни о скоростном трамвае не говорит.В Октябрьском районном суде Липецка началось слушание по громкому уголовному делу: обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева, взявшегося еще в 2006 году возводить ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК, но так и не доведшем дело до конца (см.).Уголовное дело по обвинению директора СУ-10 по ч.4 ст.159 УК РФ возбудили 16 апреля прошлого года на основании материалов проверки заявлений десятков обманутых дольщиков, так и не получивших квартир в третьей блок-секции дома на Манеже. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. Дом не достроен, а граждане, полностью оплатившие стоимость жилья, обещанных квартир не получили. Потерпевшими по уголовному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей.- Дольщики дали мне не сто миллионов рублей, а 300 миллионов. Я вложил в дом 500 миллионов! Дом не построен из-за бездарных действий прежних руководителей области! - заявил представителям СМИ Андрей Шевелев и пошел под суд.А вотв переулке Яблочкина. Этому предшествовало заявление прокурора области Константина Кожевникова о том, что в сформированный скандальным застройщиком земельный участок под строительство ЖК «Авангард» в Липецке попали с нарушениями закона не принадлежащая ему территория площадью пять соток и городская автомобильная дорога. Эти земли должны вернуться в собственность муниципалитета. И вот реакция мэрии: распоряжением городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство у ООО СЗ «Строймастер» аннулировано.- Это означает полный запрет на стройку, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.Означает ли это, что на планах застройщика, вызвавших активное противодействие жителей той части города, где строительная организация хотела возвести две 25-этажки, поставлен крест? Нет. Если СЗ «Строймастер» заново сформирует земельный участок, он сможет вновь обратиться в администрацию Липецка за новым разрешением на строительство., - сообщает Росстат. Новообразования занимают второе место по причинам смертности населения Липецкой области - за год от них скончались 2 162 жителя региона, или 188,5 на 100 тысяч населения.Наш регион и областной центр в частности относятся к территориям риска, где заболеваемость новообразованиями выше среднероссийских показателей. В 2017 году первичная заболеваемость раком по Липецку составила 408,6 случаев на 100 тысяч человек населения. Умножаем эту цифру в пять раз - и получаем более двух тысяч липчан, у которых выявили рак. Более половины случаев заболеваемости дают рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы у мужчин, меланома, новообразования органов дыхания и ободочной кишки.А вот чего не ждали:. Причиной тому стали так называемые соли, наркотические смеси, от которых у их потребителей буквально «сносит крышу» - солевые наркоманы могут заниматься сексом часами напролет, и им все равно, с кем. На второе место по распространению ВИЧ-инфекции вышли жрицы коммерческого секса. А вот «шприцевая» наркомания ушла с первого места на третье. Выросла на 24% заболеваемость сифилисом у мужчин и на 37% - гонореей у женщин.В прошлом году от разных отравлений скончались 682 жителя региона. От отравлений алкоголем и алкогольных суррогатов скончались 388 липчан, от передозировки наркотиков - 130, от отравлений лекарствами - 12 человек, в пожарах угорели 60.Новая напасть, клещи, терроризируют население похлеще наркоманов. Так,. В прошлом году были зафиксированы 3743 обращений покусанных клещами жителей области в медучреждения. У 64 обратившихся выявили иксодовые клещевые боррелиозы. Прирост заболеваемости - в три раза по сравнению с позапрошлым годом.- Невозможно с самолета, как предлагают, обработать весь город. Косьба травы, борьба с прошлогодней листвой, прореживание кустарника - все это должно стать приоритетами, - сказала городским депутатам представитель Роспотребнадзора.А что могут сделать сами липчане? Отнести укусившего их клеща в одну из трех работающих без выходных существующих лабораторий, где насекомых можно исследовать и понять, инфицированы они или нет (в лаборатории приходят со «своими» клещами 70% укушенных). Если принесенный клещ окажется зараженным, то потерпевшего будут лечить. Анализ клеща на болезни для детей бесплатный, для взрослых стоит 500-600 рублей.