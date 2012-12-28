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Происшествия
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35 минут назад
Двое липчан получили от предпринимателя 800 тысяч за «решение вопроса с ФСБ»
Оба задержаны. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).
При этом ФСБ России предупреждает: мошенники начали использовать подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочному телефону ФСБ. Пытаясь обмануть своих жертв, мошенники отправляют через мессенджеры фотографии «служебных удостоверений ФСБ».
Чтобы избежать обмана, не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым или обвиняемым. Такие уведомления осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично;
- сотрудники ФСБ России никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений;
- не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счет» или передачи их курьеру;
- ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений.
Телефон дежурного УФСБ России по Липецкой области: 8(4742) 237-000.
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