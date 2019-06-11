Общество
сегодня, 11:58
В Липецке на первое место по распространению ВИЧ-инфекции вышел гомосексуализм
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В городе резко выросла заболеваемость сифилисом и гонореей.
Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Липецкой области Елена Хвенчук рассказала о санитарно-эпидемиологическом благополучии горожан.
Начнем с болезней. В частности, заболеваемости жителей Липецка раком. Наш регион и областной центр в частности относятся к территориям риска, где заболеваемость новообразованиями выше среднероссийских показателей. В 2017 году первичная заболеваемость раком по Липецку составила 408,6 случаев на 100 тысяч человек населения. Умножаем эту цифру в пять раз - и получаем более двух тысяч липчан, у которых выявили рак. Более половины случаев заболеваемости дают рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы у мужчин, меланома, новообразования органов дыхания и ободочной кишки.
- Мы в разы опережаем соседние регионы по детской онкозаболеваемости. С чем это связано? - обратился к Елене Хвенчук депутат Игорь Марчуков.
Из ответа следовало, что на детскую заболеваемость напрямую влияют состояние атмосферного воздуха. Поэтому на первом месте среди заболеваний детей - болезни органов дыхания. По словам Елены Хвенчук, Липецк вошел в национальный экологический проект, что позволит промпредприятиям существенно сократить выбросы вредных веществ. Приоритетными загрязнителями воздуха в Липецке, которые нужно кардинально сокращать, являются, по мнению санитарных врачей, взвешенные вещества (пыль), фенол и сероводород.
- Расходы на здравоохранение у нас значительно ниже, чем по области в целом. В два раза! Прошу на этом заострить внимание всех, - отметил депутат Игорь Марчуков.
Изменить нормативы финансирования сотрудники Роспотребнадзора не в силах. Но Елена Хвенчук дала один совет, который может улучшить детский иммунитет: минимум один стакан молока в день.
Кстати, в Липецке абсолютно не привиты ни от каких инфекционных заболеваний 775 детей в возрасте до 17 лет по причине отказов их родителей.
Если говорить о ВИЧ-инфекции, то в прошлом году ее выявили у 166 жителей Липецка. На первое место по путям распространения смертельно опасной инфекции (с начала наблюдений ВИЧ-инфекцию выявили у 1487 жителей региона, от СПИДа скончались 235 липчан) неожиданно вышел гомосексуализм. Причиной тому стали так называемые соли, наркотические смеси, от которых у их потребителей буквально «сносит крышу» - солевые наркоманы могут заниматься сексом часами напролет, и им все равно, с кем. На второе место по распространению ВИЧ-инфекции вышли жрицы коммерческого секса. А вот «шприцевая» наркомания ушла с первого места на третье. Выросла на 24% заболеваемость сифилисом у мужчин и на 37% - гонореей у женщин.
Прямые и косвенные потери от инфекционных заболеваний в прошлом году составили 26,2 млрд рублей (в 2017-м эта цифра была чуть меньше - 23,4 млн рублей).
В прошлом году от разных отравлений скончались 682 жителя региона. От отравлений алкоголем и алкогольных суррогатов скончались 388 липчан, от передозировки наркотиков - 130, от отравлений лекарствами - 12 человек, в пожарах угорели 60.
Особая тревога санитарных медиков - питьевая вода.
Шесть водозаборов из 29 существующих в Липецке не соответствуют стандартам из-за отсутствия санитарно-защитных зон (по словам нового председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, сейчас идут судебные тяжбы чиновников с собственниками земельных участков, на которых расположены скважины водозабора «Кузьминский» - если не спасти этот водозабор, Липецк потеряет 10% воды, а оставшаяся будет загрязнена нитратами).
Начнем с болезней. В частности, заболеваемости жителей Липецка раком. Наш регион и областной центр в частности относятся к территориям риска, где заболеваемость новообразованиями выше среднероссийских показателей. В 2017 году первичная заболеваемость раком по Липецку составила 408,6 случаев на 100 тысяч человек населения. Умножаем эту цифру в пять раз - и получаем более двух тысяч липчан, у которых выявили рак. Более половины случаев заболеваемости дают рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы у мужчин, меланома, новообразования органов дыхания и ободочной кишки.
- Мы в разы опережаем соседние регионы по детской онкозаболеваемости. С чем это связано? - обратился к Елене Хвенчук депутат Игорь Марчуков.
Из ответа следовало, что на детскую заболеваемость напрямую влияют состояние атмосферного воздуха. Поэтому на первом месте среди заболеваний детей - болезни органов дыхания. По словам Елены Хвенчук, Липецк вошел в национальный экологический проект, что позволит промпредприятиям существенно сократить выбросы вредных веществ. Приоритетными загрязнителями воздуха в Липецке, которые нужно кардинально сокращать, являются, по мнению санитарных врачей, взвешенные вещества (пыль), фенол и сероводород.
- Расходы на здравоохранение у нас значительно ниже, чем по области в целом. В два раза! Прошу на этом заострить внимание всех, - отметил депутат Игорь Марчуков.
Изменить нормативы финансирования сотрудники Роспотребнадзора не в силах. Но Елена Хвенчук дала один совет, который может улучшить детский иммунитет: минимум один стакан молока в день.
Кстати, в Липецке абсолютно не привиты ни от каких инфекционных заболеваний 775 детей в возрасте до 17 лет по причине отказов их родителей.
Если говорить о ВИЧ-инфекции, то в прошлом году ее выявили у 166 жителей Липецка. На первое место по путям распространения смертельно опасной инфекции (с начала наблюдений ВИЧ-инфекцию выявили у 1487 жителей региона, от СПИДа скончались 235 липчан) неожиданно вышел гомосексуализм. Причиной тому стали так называемые соли, наркотические смеси, от которых у их потребителей буквально «сносит крышу» - солевые наркоманы могут заниматься сексом часами напролет, и им все равно, с кем. На второе место по распространению ВИЧ-инфекции вышли жрицы коммерческого секса. А вот «шприцевая» наркомания ушла с первого места на третье. Выросла на 24% заболеваемость сифилисом у мужчин и на 37% - гонореей у женщин.
Прямые и косвенные потери от инфекционных заболеваний в прошлом году составили 26,2 млрд рублей (в 2017-м эта цифра была чуть меньше - 23,4 млн рублей).
В прошлом году от разных отравлений скончались 682 жителя региона. От отравлений алкоголем и алкогольных суррогатов скончались 388 липчан, от передозировки наркотиков - 130, от отравлений лекарствами - 12 человек, в пожарах угорели 60.
Особая тревога санитарных медиков - питьевая вода.
Шесть водозаборов из 29 существующих в Липецке не соответствуют стандартам из-за отсутствия санитарно-защитных зон (по словам нового председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, сейчас идут судебные тяжбы чиновников с собственниками земельных участков, на которых расположены скважины водозабора «Кузьминский» - если не спасти этот водозабор, Липецк потеряет 10% воды, а оставшаяся будет загрязнена нитратами).
41 1567
Комментарии (41)
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сегодня, 11:54Общество
Алекс
404
Машуко
вердикт!
ОСА
как так
!!!
Изя
Ну а *
м