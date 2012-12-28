НЛМК сокращает эмиссию пыли в фасонолитейном цехе

НЛМК заменил все рукавные фильтры – 120 единиц – в системе очистки, обслуживающей печи фасонолитейного цеха.

Прежние рукавные фильтры оставляли в воздухе примерно 15 миллиграмм пыли на кубометр в час. Новые — в три раза меньше, всего 5 миллиграмм – примерно в 6 раз меньше, чем из фильтра пылесоса.Рукавные фильтры изготовлены из современного синтетического волокна и покрыты специальной защитной пропиткой, перед входом в фильтр был установлен искрогаситель для исключения возможности возгорания материала. Импульсная система регенерации стряхивает пыль с рукавов и поддерживает работу оборудования на проектных показателях.В 2024 году на Новолипецком комбинате планируют заменить порядка 50 тысяч рукавных фильтров на установках очистки газов, что составляет около 40% от общего количества фильтроэлементов. Замене подлежат изношенные фильтры, но также ведется замена фильтров с высокой остаточной запыленностью на рукава с остаточной запыленностью менее 5 мг на кубометр воздуха в час, что соответствует наилучшим мировым практикам.