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НЛМК Live
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сегодня, 16:31
НЛМК сокращает эмиссию пыли в фасонолитейном цехе
НЛМК заменил все рукавные фильтры – 120 единиц – в системе очистки, обслуживающей печи фасонолитейного цеха.
Рукавные фильтры изготовлены из современного синтетического волокна и покрыты специальной защитной пропиткой, перед входом в фильтр был установлен искрогаситель для исключения возможности возгорания материала. Импульсная система регенерации стряхивает пыль с рукавов и поддерживает работу оборудования на проектных показателях.
В 2024 году на Новолипецком комбинате планируют заменить порядка 50 тысяч рукавных фильтров на установках очистки газов, что составляет около 40% от общего количества фильтроэлементов. Замене подлежат изношенные фильтры, но также ведется замена фильтров с высокой остаточной запыленностью на рукава с остаточной запыленностью менее 5 мг на кубометр воздуха в час, что соответствует наилучшим мировым практикам.
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