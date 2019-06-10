Происшествия

39 минут назад

Сотрудник липецкого ЧОП бросился драться на посигналившего ему водителю

14 1432
#драка #ДТП #
2
Сотрудник липецкого ЧОП бросился драться на посигналившего ему водителю

Драка случилась сегодня на перекрестке Водопьянова/Папина

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На видео, присланном в редакцию, видно, как вышедший из машины сотрудник ЧОП "Зубр" набросился на водителя иномарки и стал его избивать.

По словам очевидцев, водитель иномарки "провинился" лишь тем, что посигналил ЧОПовцу когда потоку машин был дан "зеленый свет".


14 1432
#драка #ДТП #
2

Комментарии (14)

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Уваркина

2 минуты назад
Лишить лицензии за такое быдло
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Если честно ,то Я

2 минуты назад
этих охранников ,которые стоят на проходных особенно в начале 2000х годов терпеть не могу ! Я понимаю ,что такая их работа подозревать и проверять ,но для меня это ВЗАПАДЛО! Фу , * ! Ведь мы с вами братья , варимся в одной социальной нише -нише рабов и мы должны как бы помягче и снисходительнее относиться друг другу и не предавать ! Лет 10 назад слегка подвипившего работника задержали и сдали его ,доложили начальству и в итоге его уволили ! Я понимаю ,что он виноват ,но на первый раз можно было бы и простить !!!!!
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ну

3 минуты назад
Там вообще то разворот запрещен (обоим по морде)
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Да немудрёно

4 минуты назад
На такой жаре . В такой пробке. Перемочат друг друга!
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Единая Россия

17 минут назад
Мусора и чоп все одинаковые в детстве обиженные были.
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111

26 минут назад
им ничего не когда не бывает власть и мусора единая шайка
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Водила

27 минут назад
Да какую дистанцию, вы что пишите. Ушлепок на Зубре на красный пролетел со стороны Октябрьского рынка. Он 100% виноват в аварии. Чувак на шкоде зря тронулся, надо было звонить мусорам да еще на причениние телесных подавать. Нагнул бы по полной этого неадеквашку сторожа зубренка, т от бы потом прощения просил и мировую..
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Л-а

28 минут назад
А где проходят медосмотр ЧОПовцы при приеме на работу? Особенно психиатров. Складывается впечатление, что там контингент из мест не столь отдаленных.
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Костян

29 минут назад
Бывшие мусора и отмороженные.С колхоза в берцы,и думает власть
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/////

30 минут назад
Молодец! Так и надо учить водил-ублюдков.
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