Сотрудник липецкого ЧОП бросился драться на посигналившего ему водителю

Драка случилась сегодня на перекрестке Водопьянова/Папина

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На видео, присланном в редакцию, видно, как вышедший из машины сотрудник ЧОП "Зубр" набросился на водителя иномарки и стал его избивать.



По словам очевидцев, водитель иномарки "провинился" лишь тем, что посигналил ЧОПовцу когда потоку машин был дан "зеленый свет".





