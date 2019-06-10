Происшествия
39 минут назад
Сотрудник липецкого ЧОП бросился драться на посигналившего ему водителю
Драка случилась сегодня на перекрестке Водопьянова/Папина
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На видео, присланном в редакцию, видно, как вышедший из машины сотрудник ЧОП "Зубр" набросился на водителя иномарки и стал его избивать.
По словам очевидцев, водитель иномарки "провинился" лишь тем, что посигналил ЧОПовцу когда потоку машин был дан "зеленый свет".
По словам очевидцев, водитель иномарки "провинился" лишь тем, что посигналил ЧОПовцу когда потоку машин был дан "зеленый свет".
Уваркина
Если честно ,то Я
ну
Да немудрёно
Единая Россия
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Водила
Л-а
Костян
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