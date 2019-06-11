Каждый пятый липецкий клещ - переносчик опасных заболеваний

Насекомые терроризируют жителей Липецка на приусадебных участках, огородах и лесополосах.

Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии начальник отдела эпидназора Роспотребнадзора Ирина Ходякова рассказала о ситуации с покусами горожан клещами.- Клещи - проблема очень актуальная. На их распространение повлияли изменения климата. У нас большая популяция иксодовых клещей, которые передают населению ряд опасных инфекционных заболеваний. Активность клещей в Липецке очень высокая. В нашем регионе каждый пятый клещ поражен инфекциями, которые при укусе может передать человеку., - отметила Ирина Ходякова.По словам санитарного врача, горожане почему-то считают, что органы муниципальной власти бездействуют в плане уничтожения мест обитания насекомых - в день в Роспотребнадзор поступают по десять и более таких обращений от жителей Липецка. Но это не так:- Возьмем те места, в которых клещи присасываются к людям. В 20 процентах случаев клещи нападают на людей в диких условиях, в 80 процентах случаев - на приусадебных участках. Менее 6% укусов клещей зарегистрированы в парках и на кладбищах. В детских оздоровительных лагерях и местах, где организуют какие-то массовые мероприятия, нет ни одного укушенного. И это - как раз результат активных противоклещевых мероприятий.Слабыми местами в войне против клещей, по мнению Ирины Ходяковой, являются садоводства и лесополосы. Правление садоводческих товариществ, как считают в Роспотребнадзоре, может своевременно вывозить мусор, стричь и прореживать кустарник, косить траву на дорожках и на проездах. А вот лесополосы в районе поселка ЛТЗ, Матырского и на других окраинах находятся в госсобственности. И там, по словам Ирины Ходяковой, все очень плохо с противоклещевой обработкой:- Этот вопрос не решен. Мы обратились к врио главы региона с этой проблемой.В прошлом году были зафиксированы 3743 обращений покусанных клещами жителей области в медучреждения. У 64 обратившихся выявили иксодовые клещевые боррелиозы. Прирост заболеваемости - в три раза по сравнению с позапрошлым годом.- Невозможно с самолета, как предлагают, обработать весь город. Косьба травы, борьба с прошлогодней листвой, прореживание кустарника - все это должно стать приоритетами. Со своей стороны, органы власти сделали почти все, обработав 93 гектара общественных пространств в Липецке, - сказала представитель Роспотребнадзора.В этом году санитарных медиков тревожит положение дел в городских парках, где уже зарегистрированы шесть покусов клещами. Четыре случая - в парке Победы. И в Роспотребназоре бьют тревогу:- Мы вынесли предостережение директору парка. Мы требуем еще раз обработать его территорию от клещейА что могут сделать сами липчане? Отнести укусившего их клеща в одну из трех работающих без выходных существующих лабораторий, где насекомых можно исследовать и понять, инфицированы они или нет (в лаборатории приходят со «своими» клещами 70% укушенных). Если принесенный клещ окажется зараженным, то потерпевшего будут лечить. Анализ клеща на болезни для детей бесплатный, для взрослых стоит 500-600 рублей.- Некоторые заболевшие клещевым бореллиозом не исследовали клещей, считая, что было бы дорого отдать за эту процедуру 500 рублей. В облсовете есть желание сделать такие исследования а счет бюджета, - сказала Ирина Ходякова (цена вопроса для жителей Липецка мизерная - три миллиона рублей).А пока в Роспотребнадзоре просят не экономить на клещах. Лучше потерять 500 рублей, чем огульно применять в целях самолечения антибиотики. А владельцам садовых участков и огородников просят покупать в магазинах бытовой химии препараты для обработки земельных участков.