Происшествия

сегодня, 21:00

Вооруженный липчанин ворвался в банк из-за списанных с его счета алиментов

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#захват банка
Вооруженный липчанин ворвался в банк из-за списанных с его счета алиментов

Сотрудники полиции выяснили мотивы поступка 42-летнего липчанина, который сегодня вечером ворвался в офис "Сбербанка" на улице Шерстобитова,8.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина был недоволен списанием с его счета алиментов в пользу детей.

- Задержанный пояснил, что в течение двух месяцев с его счета списывали алименты пользу несовершеннолетних сына и дочери, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Наталья Маслакова. - Мужчина был пьян, пистолет который находился в его руках, отправит на экспертизу, которая установит, возможно ли было использовать его в качестве оружия. 

Напомним, что сегодня около 20.00 в офис Сбербанка на Шерстобитова ворвался вооруженный мужчина. Здание, в котором находится банк, оцепили полицейские. Для переговоров с вооруженным мужчиной они вызвали его мать. Вскоре 42-летний липчанин сдался полицейским.
31 2543
#захват банка

Комментарии (32)

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4 секунды назад
Лена. Почему такая ненависть к мужчинам? Я женщина, но не могу понять, как можно с мужа, даже бывшего, в прямом смысле выколачивать деньги? Вы когда замуж выходили, видели за кого. Когда ребенка рожали видели от кого? Знаю много случаев, когда муж приносил деньги и отдавал на руки жене. А та втихаря на алименты по суду подала, а потом бедолага выплачивал. Так что не надо всех под одну гребёнку. Я думаю что что бы схватить пистолет и с выяснения и побежать в банк веская причина была да видимо ещё и обида. Да и разные причины у мужчины могут быть и работу потерял да может просто временные трудности, что ж его гнибить то. Да и потом какая любовь к ребенку у отца будет?
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кот Базилио

1 минуту назад
Ох не любят бабы мужиков гдето в глубоком подсознании! мстят видно за прошлое..! А судьи в основном бабы....!
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Изя

2 минуты назад
Лена, заткнись прошмандовка. В жизни всё бывает. Не суди и не судима будишь.
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Лена

3 минуты назад
Гость, А кому комментить,чмошники одни собрались,никак женам бывшим простить немогут,что их никчемных побросали...
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Лена

4 минуты назад
Винни-Пух, В голове твоей опилки,говорят-кур доят...
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Великий Пу прокормит,

5 минут назад
Гость,
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Гость

6 минут назад
И не одного комментария о детях.кто их кормить будет?писаки
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Да,надо думать,

7 минут назад
прежде чем детей делать
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У нас на работе

7 минут назад
загнали в минуса зарплатную карту, был однофамилец -должник, деньги хрен вернули, и бодался с ними полгода. одно слово козлы лучше получать наличкой.
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Винни-Пух

8 минут назад
Знаю одного алиментщика, молодой ещё парень, раньше на стройке работал, говорят, хорошо зарабатывал. Получил травму (не на производстве), результат-перелом позвоночника, долго лечился, жена ушла, подала на алименты. Кое-как поправился, но инвалидность оформить не удаётся, а работать-не берут, у него руки трясутся, хоть песок просеивай, ну и думают, что он алкан тёмный (я и сам так подумал, когда 1-й раз его увидел, это мне потом рассказали, что и как.) В итоге-перебивается случайными заработками. Понятно, алименты платить надо, но конкретно в этом случае-в чём же виноват человек, что он, работать не хочет, платить отказывается? А мамаша, говорят, не нуждается, при разводе всё ей досталось.
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