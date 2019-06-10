сегодня, 21:00
Вооруженный липчанин ворвался в банк из-за списанных с его счета алиментов
Сотрудники полиции выяснили мотивы поступка 42-летнего липчанина, который сегодня вечером ворвался в офис "Сбербанка" на улице Шерстобитова,8.
- Задержанный пояснил, что в течение двух месяцев с его счета списывали алименты пользу несовершеннолетних сына и дочери, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Наталья Маслакова. - Мужчина был пьян, пистолет который находился в его руках, отправит на экспертизу, которая установит, возможно ли было использовать его в качестве оружия.
Напомним, что сегодня около 20.00 в офис Сбербанка на Шерстобитова ворвался вооруженный мужчина. Здание, в котором находится банк, оцепили полицейские. Для переговоров с вооруженным мужчиной они вызвали его мать. Вскоре 42-летний липчанин сдался полицейским.
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