Вооруженный мужчина удерживал заложницу в отделении банка

Сегодня около 19.40 в отделение банка на улице Шерстобитова, 8 в Липецке ворвался мужчина, по словам свидетелей, вооруженный пистолетом. Он взял в заложницы работницу кредитной организации. Есть основания полагать, что мужчина был нетрезв. Здание банка оцепили полицейские, сотрудники МЧС. Для переговоров с мужчиной они привели его родственника. Тот примерно четверть часа уговаривал мужчину: "Выйти и спокойно поговорить".В конце-концов злоумышленник отпустил заложницу и сдался. Сейчас его опрашивают.