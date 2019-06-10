Происшествия

43 минуты назад

Вооруженный мужчина удерживал заложницу в отделении банка

3 2244
#оружие #заложники
Вооруженный мужчина удерживал заложницу в отделении банка
Сегодня около 19.40 в отделение банка на улице Шерстобитова, 8 в Липецке ворвался мужчина, по словам свидетелей, вооруженный пистолетом. Он взял в заложницы работницу кредитной организации. Есть основания полагать, что мужчина был нетрезв. Здание банка оцепили полицейские, сотрудники МЧС. Для переговоров с мужчиной они привели его родственника. Тот примерно четверть часа уговаривал мужчину: "Выйти и спокойно поговорить".

WhatsApp Image 2019-06-10 at 19.57.16.jpeg

В конце-концов злоумышленник отпустил заложницу и сдался. Сейчас его опрашивают.
3 2244
#оружие #заложники

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да

4 минуты назад
На сайте Рекорды Липецка остались несколько билетов на митинг в поддержку Евгении Уваркиной
ответить

Ха

22 минуты назад
А дома мы не можем, дома нас тошнит!)))
ответить

Он так

23 минуты назад
Протестовал против едераста Артамонова.
ответить

Еще в рубрике

#падение с высоты
В Липецке мужчина погиб упав с балкона

5 минут назад

Происшествия
На липецких пассажирских маршрутах ездит извращенец
#извращенцы
5
На липецких пассажирских маршрутах ездит извращенец

32 минуты назад

Происшествия
Житель Липецкого района предстанет перед судом за убийство супруги и избиение тещи
#убийство
2
Житель Липецкого района предстанет перед судом за убийство супруги и избиение тещи

сегодня, 19:12

Происшествия
В Грязях задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве приятеля
#убийство #изнасилование
6
В Грязях задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве приятеля

сегодня, 19:08

Происшествия
В Липецке будут судить телефонного террориста
#телефонный терроризм #лже-терроризм
3
В Липецке будут судить телефонного террориста

сегодня, 15:48

Происшествия
В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет
#подозрительный предмет
11
В Липецке у антикафе обнаружен подозрительный предмет

сегодня, 15:40

Происшествия